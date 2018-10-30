Экс-главу благотворительного фонда осудили за мошенничество с квартирами

Центральный районный суд Волгограда признал виновным бывшего исполнительного директора Волгоградского областного благотворительного фонда соцподдержки населения Дениса Землянского. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество.

«Землянский признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2015 году за счет средств фонда Землянский приобрел две смежные квартиры в городе Волжском общей площадью 152,8 кв. м. якобы для организации пансионата для лиц пенсионного возраста», – сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что фактическая стоимость квартир составляла чуть более 5 млн рублей, он приобрел имущество за 11 млн 750 тыс. рублей, обманув председателя попечительского совета фонда и его учредителей.

В прокуратуре отметили, что квартиры были в плохом состоянии, поэтому их было невозможно использовать для размещения пенсионеров.

Продавцами квартир выступили супруга обвиняемого (3/4) и его знакомый (1/4).

«Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс. рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс. рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению», – отмечает источник.

Центральный районный суд приговорил Землянского к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, векселя будут возвращены благотворительному фонду.

Ранее сообщалось, что петербургский пенсионер за время отпуска остался без квартиры из-за мошенника.