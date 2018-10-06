Петербургский пенсионер за время отпуска остался без квартиры

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку по обращению пенсионера, лишившегося четырехкомнатной квартиры за время отпуска.

В сообщении на сайте надзорного ведомства говорится, что пенсионер заявил о мошенничестве в отношении его имущества.

В сентябре заявителю стало известно, что его квартира была продана в июле, а впоследствии перепродана. Однако сам пенсионер никаких договоров о продаже не подписывал, не получал денежных средств, а в день совершения сделки находился за пределами страны.

По возвращению из длительной поездки пенсионер, запросив информацию о задолженности по оплате коммунальных услуг, узнал, что квартира больше ему не принадлежит.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение).

Более того, прокуратура района в Кировский районный суд Санкт-Петербурга в интересах заявителя предъявил исковое заявление о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.

В конце 2016 года полицейские задержали в Ростове-на-Дону подозреваемых, которые, представляясь по телефону сотрудниками соцслужб, похищали с банковских карт пенсионеров в Москве деньги.