Рогозин пообещал доставлять космонавтов на МКС быстрее, чем до Брюсселя

Через полтора года Роскосмос начнет пилотируемые пуски на Международную космическую станцию (МКС) по сверхкороткой схеме, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Пуск грузового корабля «Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полета – три часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее стало известно, что орбиту МКС скорректируют несколько раз для обеспечения баллистических условий запусков пилотируемого корабля «Союз МС-12» и грузового «Прогресса МС-11» в марте 2019 года.

В июле грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» впервые пристыковался к МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме.