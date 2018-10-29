РПЦ назвала заявление Порошенко «ожидаемым, но беспрецедентным»

Взгляд
7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

Президенту Венесуэлы очень нужно золото – но Британия отказывается отдаватьФото: Marco Bello/Reuters
Настоящее межгосударственное хамство продемонстрировала Британия по отношению к Венесуэле. Лондон под смехотворным предлогом отказывается отдавать Каракасу венесуэльское золото, которое хранится на его территории. Как ни парадоксально, но происходящее имеет прямое отношение к России. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Донбассу пора перестать танцевать на граблях

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...

Как Иван Колпаков стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...

Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          РПЦ назвала заявление Порошенко «ожидаемым, но беспрецедентным»

             7 ноября 2018, 20:30
          Фото: Александр Щербак/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          «Мы слышим череду безумных и неадекватных заявлений со стороны него и других политических деятелей Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, комментируя требование главы Украины Петра Порошенко в адрес РПЦ покинуть Украину.

          «С одной стороны, это ожидаемое, в череде прочих, заявление господина Порошенко. Но с другой – совершенно беспрецедентное, потому что ни в одной демократической стране мира главе государства не придет в голову публично заявлять о том, чтобы представители той или иной религиозной организации покидали его страну просто по каким-то его частным политическим соображениям», – заявил Волков.

          Он отметил, что так запросто отрезать от себя большую часть своих избирателей и граждан, которые являются чадами Украинской православной церкви, очень странно и недальновидно со стороны Порошенко:

          «Мы слышим череду безумных и неадекватных заявлений со стороны него (Порошенко) и других политических деятелей Украины. Они уже не раз обещали, что никаких притеснений верующих не будет, но вы тогда заявите, что будут такие-то притеснения тех, кто считает себя членами Украинской православной канонической структуры, единственной канонической структуры, а затем продолжаете свои безумные и бесправные действия. Но получается, что с одной стороны они обещают, что никаких притеснений не будет, с другой – этими заявлениями развязывают руки тем, кто хочет устроить гонения на прихожан храмов Украинской православной церкви, которых в стране большинство. Что касается о представителей Русской православной церкви... Я не знаю, кого он имеет ввиду, но на территории УПЦ нет даже официального представителя Русской православной церкви. Все, что есть на Украине – это Украинская православная церковь, ее прихожане, священнослужители, иерархия», – отметил собеседник издания. 

          Протоиерей Вигилянский назвал Порошенко «безумцем» за слова об РПЦ.

          Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.


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