РПЦ назвала заявление Порошенко «ожидаемым, но беспрецедентным»

«Мы слышим череду безумных и неадекватных заявлений со стороны него и других политических деятелей Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, комментируя требование главы Украины Петра Порошенко в адрес РПЦ покинуть Украину.

«С одной стороны, это ожидаемое, в череде прочих, заявление господина Порошенко. Но с другой – совершенно беспрецедентное, потому что ни в одной демократической стране мира главе государства не придет в голову публично заявлять о том, чтобы представители той или иной религиозной организации покидали его страну просто по каким-то его частным политическим соображениям», – заявил Волков.

Он отметил, что так запросто отрезать от себя большую часть своих избирателей и граждан, которые являются чадами Украинской православной церкви, очень странно и недальновидно со стороны Порошенко:

«Мы слышим череду безумных и неадекватных заявлений со стороны него (Порошенко) и других политических деятелей Украины. Они уже не раз обещали, что никаких притеснений верующих не будет, но вы тогда заявите, что будут такие-то притеснения тех, кто считает себя членами Украинской православной канонической структуры, единственной канонической структуры, а затем продолжаете свои безумные и бесправные действия. Но получается, что с одной стороны они обещают, что никаких притеснений не будет, с другой – этими заявлениями развязывают руки тем, кто хочет устроить гонения на прихожан храмов Украинской православной церкви, которых в стране большинство. Что касается о представителей Русской православной церкви... Я не знаю, кого он имеет ввиду, но на территории УПЦ нет даже официального представителя Русской православной церкви. Все, что есть на Украине – это Украинская православная церковь, ее прихожане, священнослужители, иерархия», – отметил собеседник издания.

Протоиерей Вигилянский назвал Порошенко «безумцем» за слова об РПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви нечего делать на Украине, им нужно возвращаться в Россию.