Киев признал работу европейских компаний в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи со своим коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэльем признал, что известные европейские компании из Германии, такие как Adidas и Volkswagen, признают Крым территорией России.

«Мы их достанем и достанем не только политическими, но и юридическими методами», – заявил Климкин, слова которого передает ТАСС.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос с принадлежностью Крыма больше подниматься не будет.

Напомним, в декабре прошлого года сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров сообщил, что ирландский бизнес видит большой потенциал для инвестиций в Крым и в начале 2018 года планируют посетить полуостров с целью согласования проектов.

Кроме того, ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму планируют создать аналог американской «силиконовой долины» – площадку по развитию IT-индустрии и информтехнологий.