Назначен руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков станет руководителем олимпийской делегации на Играх в Пхенчхане, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

«Поздняков уже согласован в качестве руководителя делегации команды в Пхенчхане», – передает ТАСС слова Мутко.

Напомним, ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее не будет пересмотрено.