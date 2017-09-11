В Москве проверяют пять вокзалов из-за звонков о «минировании»

Силовики проверяют пять столичных вокзалов после сообщений о «минировании», но это не влияет на график движения поездов, заявили в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Проверки проводятся на Ленинградском, Ярославском, Казанском, Белорусском и Киевском вокзалах, передает РИА «Новости».

Эвакуация проводилась только на Киевском вокзале, остальные же работают в штатном режиме. Пассажиров пускают к поездам, минуя основные здания вокзалов.

Отмечается, что на Ярославском, Казанском и Савеловском вокзалах опасных предметов не обнаружено.

Ранее сообщалось, что неизвестный по телефону заявил об угрозе взрыва на Ярославском и Киевском вокзалах.

Напомним, волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября 2017 года.

В декабре Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» до 10 лет лишения свободы.