«Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

«Счастливая мама» – досуговый центр для беременных и молодых мам. Компания создана в 2016 году в Архангельске. Ее основатели – Ольга и Роман Шваковы. Штат состоит из 10 специалистов – это педиатры, акушеры-гинекологи, инструкторы по фитнесу для мам с малышами и по йоге для беременных. Первые вложения – около 30 тыс. рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 1 млн рублей.

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