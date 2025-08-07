  • Новость часаПутин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    7 августа 2025, 15:01 • Справки

    Мощь на колёсах: что такое 2А65 «Мста-Б»

    Мощь на колёсах: что такое 2А65 «Мста-Б»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» – одно из знаковых артиллерийских орудий, созданных в Советском Союзе. Разработанная в 1980-х годах, она до сих пор остаётся на вооружении ряда стран и активно применяется в современных конфликтах. Её отличает высокая дальность стрельбы, внушительная огневая мощь и способность работать в сложных условиях. Орудие предназначено для поражения живой силы, укреплённых позиций, техники и объектов инфраструктуры противника. Благодаря сочетанию точности и универсальности, гаубица сохраняет актуальность даже спустя десятилетия после появления.

    Как появилась «Мста-Б» – путь от идеи до реализации

    Разработка 2А65 началась в конце 1970-х годов в ответ на потребность заменить устаревающие артиллерийские системы времён Второй мировой войны. В тот период в СССР активно велась работа по модернизации вооружённых сил, в том числе артиллерии. Многие орудия, находящиеся на вооружении, уже не соответствовали требованиям времени. Им не хватало дальности, точности и мобильности. Поэтому руководство Министерства обороны поставило задачу разработать новое буксируемое орудие, соответствующее современным стандартам.

    За создание гаубицы отвечало конструкторское бюро Завода № 9, расположенного в городе Свердловск (сейчас Екатеринбург), известного своими традициями в области артиллерийского производства. Руководство проектом было поручено опытному инженеру Фёдору Фёдоровичу Петрову. Под его началом сформировалась команда высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом работы над различными артиллерийскими проектами. Они взялись за задачу, которая требовала не только технического мастерства, но и стратегического видения развития артиллерии.

    Основной задачей, поставленной перед конструкторами, было создание орудия, которое не только превзойдёт своих предшественников по всем ключевым характеристикам, но и сможет конкурировать с аналогичными разработками вероятного противника. Инженеры стремились добиться высокой дальности стрельбы, надёжности в эксплуатации, устойчивости к погодным условиям и простоты обслуживания. Конструкция должна была быть адаптирована под массовое производство, а комплектующие – быть доступными и устойчивыми к износу. Разработка велась с учётом широкого спектра боевых задач.

    Испытания прототипов показали обоснованность заложенных инженерных решений. После ряда усовершенствований и доработок, связанных с системой отката, затворным механизмом и прицельными приборами, гаубица была готова к серийному производству. В 1986 году 2А65 «Мста-Б» была официально принята на вооружение, став частью масштабной программы по обновлению артиллерийских частей Советской Армии. Её внедрение позволило повысить огневую мощь дивизий и обеспечить новые тактические возможности в условиях современной войны.

    Конструкция и огневая сила 2А65

    Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» относится к тяжёлой полевой артиллерии и разработана с учётом требований к надёжности, точности и универсальности. Её калибр составляет 152 мм, а ствол имеет длину 7200 мм, что обеспечивает высокую начальную скорость снаряда и устойчивую баллистику. Орудие установлено на двухколёсном лафете с раздвижными опорами, что даёт высокую устойчивость при стрельбе, в том числе в условиях пересечённой местности. Общая масса установки достигает около 7 т, но конструкция позволяет её транспортировку с помощью армейских тягачей и грузовиков, обеспечивая достаточную мобильность.

    Основу конструкции составляет прочный и жёсткий лафет, обеспечивающий стабильность при выстреле. Ствол снабжён эффективным дульным тормозом, снижающим отдачу, и системой гидропневматического отката, которая обеспечивает плавность возврата ствола в исходное положение. Наведение гаубицы осуществляется вручную, с помощью маховиков, при этом орудие оснащено современными прицельными устройствами – как оптическими, так и ночного видения. Эти приборы позволяют вести огонь в любое время суток и при сложных погодных условиях, что важно в боевой обстановке. Угол вертикального наведения составляет от -3 до +70°. Это даёт широкий диапазон применения.

    По боевым возможностям 2А65 обладает высокой огневой мощью. Она может применять широкий спектр боеприпасов, включая осколочно-фугасные, активно-реактивные и корректируемые снаряды. При использовании стандартных боеприпасов дальность стрельбы составляет около 28 км, а при применении активно-реактивных – до 40 км. Такая дальнобойность позволяет поражать цели за пределами прямой видимости, в том числе в глубине обороны противника. Это делает гаубицу особенно ценной при контрбатарейной борьбе и нанесении ударов по тыловым объектам, а также при огневой поддержке пехоты на больших расстояниях.

    Скорострельность орудия составляет до шести выстрелов в минуту, что обеспечивается полуавтоматическим клиновым затвором и слаженной работой расчёта. Высокая точность стрельбы достигается благодаря продуманной системе стабилизации, а также использованию современных методов управления огнём. Гаубица демонстрирует хорошую кучность, особенно при стрельбе сериями, что позволяет эффективно работать как по площадным, так и по точечным целям. Конструкция 2А65 рассчитана на длительную эксплуатацию и неприхотлива в обслуживании. Это делает её особенно пригодной для использования в условиях длительных боевых операций и в полевых лагерях.

    Эволюция на службе – развитие и модификации

    После принятия на вооружение в 1986 году гаубица 2А65 «Мста-Б» начала активно внедряться в артиллерийские подразделения Советской Армии. Но с течением времени менялись условия ведения боевых действий, появлялись новые боеприпасы и средства противодействия, поэтому необходимость модернизации стала очевидной. Первые доработки касались усиления прицельной аппаратуры, чтобы соответствовать требованиям точного наведения при дальнобойной стрельбе. Были применены новые материалы и покрытия, повышающие устойчивость механизмов к износу и агрессивной среде, а также улучшены условия работы расчёта.

    Особое внимание уделялось совместимости с современными системами управления огнём. В частности, была реализована возможность подключения гаубицы к автоматизированным пунктом управления, что повысило точность и скорость наведения. Это особенно важно в современных боях, где счёт идёт на минуты. Кроме того, инженеры стремились к интеграции новых типов боеприпасов, включая высокоточные корректируемые снаряды. Эти меры позволили значительно расширить спектр боевых задач, которые может выполнять 2А65, не меняя принципиальной конструкции орудия.

    Некоторые страны-эксплуатанты, включая Белоруссию и Украину, вносили собственные изменения в конструкцию и эксплуатационные стандарты гаубицы. Варианты модернизации могли включать установку цифровых прицелов, доработку ходовой части лафета и использование новых тягачей, совместимых с западными стандартами. Такие адаптации позволили увеличить надёжность и продлить срок службы орудия. Несмотря на все изменения, базовая архитектура 2А65 остаётся практически неизменной, что подтверждает её изначально высокий уровень инженерной проработки и боевой эффективности.

    Отдельные эксперименты также проводились в рамках исследований по повышению автоматизации артиллерийских расчётов. Были предприняты попытки интеграции электроприводов для упрощения наведения и облегчения труда расчёта. Некоторые улучшения остались в рамках прототипов, но даже они послужили основой для последующих разработок в области буксируемой артиллерии. Таким образом, эволюция 2А65 «Мста-Б» показывает, как хорошо спроектированное орудие может сохранять актуальность десятилетиями, оставаясь эффективным элементом в меняющейся боевой доктрине.

    Где служит «Мста-Б» – распространение и экспорт

    После принятия на вооружение в Советском Союзе гаубица 2А65 «Мста-Б» быстро распространилась по военным частям союзных республик. После распада СССР она осталась на вооружении армий стран, образовавшихся на постсоветском пространстве. В России гаубица используется до сих пор: как в частях постоянной готовности, так и в резервных соединениях. Благодаря большому количеству произведённых экземпляров и широкой ремонтной базе, орудие остаётся востребованным даже спустя десятилетия. Военные учения регулярно подтверждают её надёжность и боевую эффективность.

    Среди стран, сохранивших и продолжающих использовать «Мста-Б», можно назвать Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан и Армению. Каждая из этих стран адаптировала орудие под свои тактические нужды, но в основе использует стандартную советскую конструкцию. В ряде случаев гаубицы модернизировались с учётом местных условий эксплуатации. Несмотря на конкуренцию со стороны более современных систем, 2А65 остаётся в строю благодаря своей универсальности, простоте обслуживания и относительной дешевизне в эксплуатации. Это делает её удобным инструментом для армии в условиях ограниченного бюджета.

    Кроме стран бывшего СССР, 2А65 поставлялась и в государства, заинтересованные в закупке проверенного и надёжного вооружения. Например, известны случаи экспорта гаубицы в Сирию, где она применялась в ходе гражданской войны, начиная с 2010-х годов. Сирийские войска использовали её в роли стационарной огневой поддержки при борьбе с вооружёнными формированиями. Также есть сведения о поставках гаубицы в Ливию и Эфиопию.

    Использование 2А65 в этих странах демонстрирует, что даже в XXI веке буксируемое орудие может играть важную роль в боевых действиях при соответствующей тактике.

    В различных конфликтах последних десятилетий 2А65 проявила себя как надёжное средство артиллерийской поддержки. Её активно применяли как в локальных войнах, так и в широкомасштабных боевых операциях. Особенно она эффективна в условиях позиционной войны, где важна дальнобойность и высокая точность. Наличие большого количества доступных боеприпасов и развитой ремонтной базы делает её особенно удобной для длительного применения. Таким образом, «Мста-Б» продолжает служить в армиях мира, подтверждая свою актуальность даже на фоне более современных систем.

    В сегодняшнем строю – современное применение гаубицы

    Несмотря на развитие современных самоходных артиллерийских установок, гаубица 2А65 «Мста-Б» остаётся востребованной в армиях нескольких стран. Её активно применяют в ходе современных вооружённых конфликтов, включая боевые действия на территории Украины. Благодаря высокой дальности стрельбы и точности, она позволяет наносить удары по укреплённым позициям и скоплениям техники противника. При этом простота конструкции облегчает техническое обслуживание даже в полевых условиях. В условиях ограниченного финансирования это делает её особенно ценной.

    Одним из важных факторов, влияющих на продолжение эксплуатации «Мста-Б», является развитая инфраструктура по ремонту и модернизации. В России и ряде других стран сохранены производственные мощности и запасы комплектующих, что позволяет поддерживать орудия в рабочем состоянии. В некоторых случаях на гаубицу устанавливаются более современные прицельные комплексы и системы связи. Эти улучшения позволяют интегрировать орудие в современные системы боевого управления, что особенно важно при координации артиллерийских ударов в условиях манёвренной войны.

    В современных конфликтах 2А65 проявляет себя как универсальное средство артиллерийской поддержки. Её часто используют для контрбатарейной борьбы, обстрела тыловых укреплений, подавления вражеской артиллерии и огневой поддержки наступающих подразделений. Благодаря возможности применять разнообразные боеприпасы, включая активно-реактивные и корректируемые, гаубица сохраняет свою актуальность на фоне более дорогих и сложных систем. К тому же её буксируемый формат облегчает маскировку и позволяет быстро менять позиции, что увеличивает живучесть в боевых условиях.

    Сегодня 2А65 «Мста-Б» продолжает своё боевое дежурство в зонах конфликтов и на полигонах. Она остаётся незаменимой в ситуациях, где важны надёжность, простота эксплуатации и доступность. Хоть более современные аналоги имеют преимущество в автоматизации и мобильности, «Мста-Б» выигрывает за счёт соотношения цена-качество и возможности оперативного использования. Гаубица доказала свою эффективность не только в прошлом, но и в современных условиях, что подтверждается её регулярным применением на реальных театрах военных действий.

    Интересные факты: одним из примечательных фактов, связанных с гаубицей 2А65 «Мста-Б», стала её необычная демонстрация выживаемости в условиях реального боя. Во время одного из эпизодов вооружённого конфликта на Донбассе расчёт армии был вынужден оставить орудие под плотным огнём противника. Несмотря на множественные осколочные повреждения, включая пробитые колёса и повреждённый щит, гаубица осталась пригодной к стрельбе. Спустя несколько часов другой расчёт возвратился, заменил повреждённые элементы, и орудие вновь открыло огонь. Этот случай подтвердил, насколько «Мста-Б» надёжна и устойчива в экстремальных условиях.

    Итог

    Гаубица 2А65 «Мста-Б» – яркий пример того, как грамотное инженерное решение может сохранять свою актуальность десятилетиями. Её сочетание дальности стрельбы, мощности, надёжности и относительно невысокой стоимости делает востребованной как в регулярных армиях, так и в зонах конфликта. Простота обслуживания и возможности модернизации позволяют поддерживать её в боевом состоянии без серьёзных затрат. Даже в эпоху высокотехнологичного оружия и дронов, классическая артиллерия, представленная такими системами, как 2А65, остаётся незаменимым элементом.

