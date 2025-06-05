Российский одноразовый реактивный гранатомёт РПГ-28 «Клюква»

Предпосылки и история создания гранатомёта

Разработка нового гранатомёта была обусловлена изменениями в тактике ведения боевых действий и ростом защищённости бронетехники. Традиционные гранатомёты, такие как РПГ-7 и РПГ-26, уже не могли гарантированно поражать современные танки, оснащённые многослойной комбинированной бронёй и динамической защитой. Особенно актуальной стала необходимость увеличения калибра боеприпаса и применения тандемных зарядов, которые сначала разрушали элементы динамической защиты, а затем пробивали основную броню. Конструкторы «Базальта» учли эти требования и разработали гранатомёт, способный справляться с наиболее защищёнными целями на поле боя.

Дополнительно к требованию высокой бронепробиваемости перед инженерами стояла задача сохранить мобильность пехотных подразделений. Гранатомёт должен был оставаться относительно компактным и лёгким, чтобы его мог переносить и применять один военнослужащий без использования дополнительного оборудования. Это означало необходимость балансирования между мощностью боеприпаса и эргономикой оружия. Разработчики приняли решение использовать одноразовую конструкцию, что позволило уменьшить массу системы и упростить её эксплуатацию. После использования РПГ-28 не требовал технического обслуживания или ремонта, так как пусковое устройство просто утилизировалось.

Испытания нового оружия проводились в несколько этапов, в ходе которых проверялись его характеристики, эффективность против различных преград и надёжность работы в сложных климатических условиях. Особое внимание уделялось пробитию железобетонных и кирпичных стен, так как современный бой нередко ведётся в условиях городской застройки. Результаты тестов подтвердили, что РПГ-28 способен разрушать укрепления и пробивать броню на уровне лучших мировых образцов противотанкового оружия. Благодаря этому его перспективность для ведения боевых действий в современных условиях была очевидна.

После успешных испытаний в 2007 году гранатомёт был впервые продемонстрирован широкой публике, а к 2011 году официально принят на вооружение. Военные отмечали, что РПГ-28 занимает нишу между более лёгкими гранатомётами и тяжёлыми противотанковыми средствами, обеспечивая мощный удар при сохранении мобильности. Его разработка стала логичным шагом в эволюции российского противотанкового вооружения, позволяя пехоте эффективно бороться с современной бронетехникой. В дальнейшем возможные модификации РПГ-28 могли бы расширить его функциональность и повысить боевую эффективность, особенно в условиях изменяющихся требований к ведению боя.

Технические характеристики и преимущества РПГ-28 «Клюква»

РПГ-28 «Клюква» представляет собой мощный одноразовый гранатомёт с калибром 125 мм и длиной 1200 мм. Его масса составляет 13 кг, что делает его достаточно лёгким для переноски одним бойцом, обеспечивая мобильность на поле боя. Основу конструкции составляет прочное стеклопластиковое пусковое устройство, которое закрыто специальными резиновыми крышками. Эти крышки защищают внутренние механизмы от попадания пыли, влаги и грязи, что особенно важно в боевых условиях. Одноразовый принцип использования упрощает эксплуатацию, избавляя от необходимости технического обслуживания.

Основным боеприпасом для РПГ-28 является тандемная кумулятивная граната ПГ-28. Она разработана для поражения современных танков, оснащённых динамической защитой, и обладает высокой бронепробиваемостью. Боеприпас способен пробивать более 900 мм гомогенной брони после преодоления динамической защиты. Это делает гранатомёт эффективным даже против перспективных моделей танков. Дополнительным преимуществом является способность гранаты разрушать до 3 м кирпичной кладки или 2,4 м железобетона,

что позволяет использовать его не только против бронетехники, но и для штурма укреплённых позиций противника.

Прицельные приспособления гранатомёта включают диоптрический прицел, который позволяет вносить поправки на температуру окружающей среды. Также предусмотрена откидная мушка с прицельными марками, облегчающая наводку на цель. Прицельная дальность стрельбы составляет 300 м, но наиболее эффективен гранатомёт на дистанции около 180 м, где обеспечивается максимальная точность попадания. В ходе испытаний, проведённых в 2016 году, граната PG-28 успешно пробила броневую плиту толщиной 900 мм, подтвердив заявленные характеристики.

Конструкция РПГ-28 предусматривает удобство использования в различных условиях. Пусковая труба оснащена складной передней рукояткой и дополнительной опорой для плеча, что повышает устойчивость при стрельбе. Также предусмотрена выдвижная нога-опора, которая помогает оператору сохранять точность при ведении огня. Это особенно важно, учитывая мощную отдачу при выстреле. Простота конструкции и эргономика делают этот гранатомёт удобным в бою, даже для солдат с минимальной подготовкой.

При выстреле образуется мощная реактивная струя, из-за чего позади гранатомёта формируется опасная зона длиной до 30 м и углом раскрытия 90 градусов. Это требует от бойца учитывать окружающую обстановку, чтобы не нанести вред своим товарищам. После выстрела пусковое устройство становится непригодным для повторного использования и подлежит утилизации. Такая концепция позволяет упростить эксплуатацию, сократить вес и исключить необходимость в обслуживании оружия после применения.

Модификации РПГ-28 и дальнейшее развитие

Создание реактивной многоцелевой гранаты РМГ стало логичным продолжением развития РПГ-28. В отличие от базовой версии, предназначенной исключительно для борьбы с тяжёлой бронетехникой, новая модель была адаптирована для поражения различных целей, включая пехоту, укрытую в зданиях, и легкобронированные машины. Основной особенностью РМГ стала комбинированная тандемная боеголовка. Первая ступень представляет собой кумулятивный заряд, способный пробивать кирпичные и бетонные стены, бронепластины и другие заграждения. Вторая ступень — это термобарический заряд, который создаёт мощную ударную волну, поражая живую силу даже в закрытых помещениях.

Применение РМГ позволило значительно расширить возможности гранатомётных расчётов, сделав оружие более универсальным в городских боях. Если РПГ-28 был ориентирован в первую очередь на борьбу с танками и другими тяжёлыми объектами, то новая модель оказалась эффективной против укреплённых позиций противника, полевых укреплений и инженерных сооружений. Это особенно важно в современных боевых конфликтах, где столкновения часто происходят в городской среде, насыщенной укрытиями. Возможность пробития баррикад и фортификационных сооружений без необходимости использования дополнительного вооружения повысила боевую эффективность пехотных подразделений.

Конструкция РМГ сохранила преимущества базового образца: лёгкость, простоту в эксплуатации и одноразовый принцип использования. Пусковая труба выполнена из стеклопластика, что снижает общий вес системы и позволяет бойцу беспрепятственно перемещаться по полю боя. Но из-за наличия термобарического заряда разработчикам пришлось усилить меры безопасности при использовании оружия. Зона поражения при взрыве значительно увеличилась, требуя от бойца учитывать расстояние до союзников и особенности окружающей местности. Несмотря на это, испытания показали высокую эффективность новой гранаты, что привело к её принятию на вооружение.

В перспективе дальнейшее развитие этого направления может привести к появлению новых боеприпасов, основанных на концепции РПГ-28. Возможным направлением модернизации является улучшение управляемости боеприпасов, что увеличит точность стрельбы на больших дистанциях. Также рассматриваются варианты создания модификаций с альтернативными боевыми частями, например, осколочно-фугасными для борьбы с живой силой. Таким образом, наработки, применённые в РПГ-28 и РМГ, могут стать основой для будущих образцов реактивного оружия, отвечающих требованиям современных вооружённых конфликтов.

Экспорт гранатомёта и боевое применение

Поставки РПГ-28 на экспорт остаются закрытой темой, но известно, что гранатомёт предлагался для продажи иностранным заказчикам. Российское оружие традиционно пользуется спросом среди стран, заинтересованных в доступных и эффективных противотанковых средствах. Ввиду высокой бронепробиваемости и простоты использования, РПГ-28 мог быть интересен странам Ближнего Востока, Африки и Азии, где активно применяются танки с динамической защитой. Но в отличие от более распространённых моделей, таких как РПГ-7 или РПГ-29, подтверждённых данных о массовых экспортных контрактах на РПГ-28 немного.

Несмотря на это, боевое применение гранатомёта документально зафиксировано. В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины российские подразделения использовали РПГ-28 против бронетехники и инженерных укреплений противника. Гранатомёт показал высокую эффективность при ведении боёв в городской местности, где необходимость разрушения укрытий была особенно актуальна. Известны случаи применения РПГ-28 для уничтожения огневых точек, расположенных в кирпичных и бетонных сооружениях. Тандемная кумулятивная боеголовка позволяла успешно поражать даже хорошо защищённые цели, что делало оружие незаменимым в условиях плотной застройки.

Кроме того, есть сведения о применении РПГ-28 в Сирии, где он использовался правительственными войсками в борьбе с вооружёнными группировками. В условиях конфликта в этой стране гранатомёт оказался полезным не только для борьбы с бронетехникой, но и для разрушения фортификационных сооружений, таких как бункеры и укреплённые огневые точки. Сирийские военные отмечали его удобство в эксплуатации и мощное разрушительное действие, что особенно важно в ходе уличных боёв. Хотя массового распространения за пределами России РПГ-28 пока не получил, его боевое применение подтверждает его эффективность и востребованность в современных вооружённых конфликтах.

Современное использование РПГ-28

Современное использование РПГ-28 «Клюква» подтверждает его значимость в вооружении российских войск, особенно в условиях современных боевых действий. Этот гранатомёт продолжает эффективно использоваться для борьбы с современными танками, бронированной техникой и укреплёнными позициями противника. Его высокая бронепробиваемость, возможность разрушать строительные конструкции и поражать живую силу в укреплениях делают его важным элементом пехотных подразделений. РПГ-28 активно используется в различных конфликтах, где его способность пробивать броню и разрушать оборонительные сооружения становится решающим фактором в боевых условиях, особенно в городской местности, где часто приходится уничтожать огневые точки и укрытия.

Также благодаря своей лёгкости и мобильности, гранатомёт позволяет солдатам быстро реагировать на угрозы и обеспечивать эффективную поддержку в условиях высокой динамики боя. Это делает РПГ-28 ценным инструментом для пехоты, обеспечивая возможность быстрого поражения противника, не требующего дополнительных средств или тяжёлого оборудования. Военные отчёты свидетельствуют о его успешном применении в сложных климатических и географических условиях, что подтверждает надёжность и универсальность этого оружия на поле боя.

Кроме того, несмотря на наличие более современных противотанковых комплексов, РПГ-28 остаётся востребованным благодаря своей простоте, лёгкости в обслуживании и высокому потенциалу разрушения. Этот гранатомёт продолжает активно использоваться как для защиты стратегически важных объектов, так и для ведения наступательных операций, подтверждая свою актуальность и эффективность в современных вооружённых конфликтах.

Интересные факты: во время испытаний РПГ-28 «Клюква» инженеры провели необычный эксперимент, проверяя его бронебойные способности на различных типах укрытий. В одном из тестов граната PG-28 успешно пробила двухслойную бетонную стену, за которой находился списанный бронекорпус старого танка. Несмотря на преграды, кумулятивный заряд полностью прорвал броню, что стало убедительным доказательством его мощи. Этот случай показал, что РПГ-28 способен уничтожать цели, даже находящиеся за массивными препятствиями, делая его эффективным оружием в городских боях и против укреплённых позиций.

Заключение

РПГ-28 «Клюква» является мощным и эффективным противотанковым средством, способным поражать современные бронированные цели и укреплённые позиции. Благодаря высокой бронепробиваемости, простоте эксплуатации и одноразовой конструкции, он занимает важное место в арсенале российской армии. Его применение в боевых конфликтах подтвердило способность успешно справляться с задачами разрушения укреплений и поражения техники. В дальнейшем возможны модернизации и расширение функционала, что позволит гранатомёту оставаться актуальным в условиях изменяющихся требований к вооружению.