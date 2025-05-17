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    17 мая 2025, 13:10 • Справки

    ОЗМ-72 – советская противопехотная выпрыгивающая мина

    ОЗМ-72 – советская противопехотная выпрыгивающая мина
    @ wikimedia.org/ MoserB

    ОЗМ-72 – советская противопехотная выпрыгивающая мина осколочного действия, известная в армейских кругах как «Лягушка» или «Ведьма». Её основное предназначение – создание заградительных минных полей для сдерживания и поражения живой силы противника. Уникальность конструкции обеспечивает эффективное поражение пехоты в радиусе до 25 метров. Эта мина стала неотъемлемой частью арсенала многих армий мира благодаря своей надёжности и эффективности.

    Предпосылки к созданию ОЗМ-72

    Разработка ОЗМ-72 стала частью общей стратегии Советского Союза по совершенствованию средств инженерного заграждения. В условиях холодной войны военные стремились создать эффективные мины, способные противостоять возможному наступлению войск НАТО. Анализ боевого опыта Второй мировой войны и локальных конфликтов показал, что традиционные противопехотные мины, срабатывающие при нажатии, имеют ограниченный радиус поражения. В результате возникла концепция выпрыгивающей мины, которая могла бы значительно увеличить площадь воздействия осколков.

    Одной из ключевых задач при разработке новой мины была надёжность срабатывания и высокая летальность. Предыдущие модели, такие как ОЗМ-152, показали свою эффективность, но требовали усовершенствования конструкции. В частности, необходимо было повысить стабильность детонации при любых погодных условиях, улучшить систему выброса мины перед взрывом и оптимизировать форму корпуса для равномерного разлёта осколков. Советские инженеры провели серию испытаний, в ходе которых отрабатывали разные варианты конструкции, пока не был достигнут оптимальный баланс между мощностью заряда, массой мины и дальностью разлёта поражающих элементов.

    Ещё одним важным аспектом разработки стало повышение безопасности при транспортировке и установке мин. ОЗМ-72 была спроектирована так, чтобы минимизировать риск случайного срабатывания при установке, что повышало удобство её применения. В отличие от более ранних моделей, в конструкции новой мины использовались модернизированные взрыватели, которые обеспечивали надёжность боевого применения. Таким образом, ОЗМ-72 стала одной из самых удачных выпрыгивающих мин своего времени и вошла в стандартное вооружение инженерных подразделений Советской армии.

    Конструктивные особенности и характеристики ОЗМ-72

    Основной принцип действия ОЗМ-72 заключается в многоступенчатом механизме подрыва. При активации мины срабатывает заряд выброса, который поднимает корпус мины на высоту 60–80 см. В этот момент включается основной детонатор, вызывая разрыв корпуса и разлёт поражающих элементов. Благодаря такому механизму поражение происходит на уровне груди и головы человека, что увеличивает летальность. Корпус мины выполнен из прочной стали, способной выдерживать внешние нагрузки, но при этом легко разрушающейся при взрыве, образуя смертоносные осколки. Разлёт элементов в радиусе 25 м делает её особенно эффективной в оборонительных заграждениях.

    ОЗМ-72 может применяться с разными типами взрывателей, что позволяет гибко настраивать способ её активации. Чаще всего используются натяжные и накладные взрыватели, такие как МУВ-2, МУВ-3 и их модификации, которые срабатывают при натяжении или ослаблении проволоки. Также возможна установка электронного взрывателя МВЭ-72, который делает мину устойчивой к разминированию и позволяет активировать её дистанционно. Это даёт возможность применять ОЗМ-72 в различных тактических сценариях, включая создание минных заграждений, защиту важных объектов и организацию засад. Высокая надёжность конструкции позволила этой мине сохранить свою актуальность даже спустя десятилетия после начала производства.

    Модификации и дальнейшее развитие

    Хоть конструкция ОЗМ-72 оставалась практически неизменной с момента её принятия на вооружение, инженеры периодически вносили улучшения в состав поражающих элементов и механизм детонации. В некоторых версиях вместо стальных шариков использовались ролики или нарезанные куски проволоки, что увеличивало вероятность нанесения тяжёлых ранений. Также совершенствовались типы взрывателей, позволяя повысить устойчивость мины к разминированию и сделать её менее уязвимой для попыток обезвреживания. В целом, несмотря на отсутствие официальных модификаций, различные партии ОЗМ-72 могли отличаться друг от друга небольшими конструктивными изменениями.

    С развитием современных средств инженерного заграждения появились системы дистанционного минирования, позволяющие устанавливать мины с воздуха или с помощью специальных машин. Хоть ОЗМ-72 не была изначально разработана для такого применения, её адаптация к этим системам позволила расширить тактические возможности использования. Кроме того, в ряде случаев производились небольшие изменения в составе взрывчатого вещества, направленные на улучшение характеристик детонации. Некоторые страны разрабатывали собственные версии ОЗМ-72, адаптированные под местные условия эксплуатации, но они в большинстве случаев оставались близки к оригинальной модели.

    В последние десятилетия интерес к ОЗМ-72 сохранился в странах, не подписавших Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины. В некоторых государствах проводились работы по созданию управляемых минных заграждений, в которых ОЗМ-72 могла бы использоваться в сочетании с системами дистанционного подрыва. Но из-за возрастающей международной критики противопехотных мин, основное внимание военных инженеров сосредоточилось на разработке управляемых и самоуничтожающихся мин, которые снижают риск для мирного населения после завершения боевых действий.

    География распространения и боевое применение

    Кроме использования в странах бывшего СССР, ОЗМ-72 активно применялась в вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. В ходе ирано-иракской войны 1980-х годов такие мины устанавливались для защиты стратегических объектов и рубежей обороны. Аналогично, во время гражданской войны в Сирии ОЗМ-72 неоднократно фиксировалась на минных полях, где её устанавливали как правительственные войска, так и оппозиционные формирования. Простота конструкции и высокая эффективность сделали эту мину популярной среди различных военных и партизанских групп, использующих её для создания барьеров на подступах к важным позициям.

    Экспортные поставки ОЗМ-72 в страны Азии и Африки способствовали её широкому распространению, а также появлению неофициальных копий. Некоторые из них производились кустарным способом, что снижало надёжность, но сохраняло базовые характеристики. Например, на Балканах в 1990-х годах фиксировались случаи применения подобных мин в ходе войны в Боснии и Герцеговине. После завершения боевых действий в ряде регионов ОЗМ-72 остаётся серьёзной проблемой, так как её сложность разминирования делает процесс очистки местности долгим и опасным. Международные организации, занимающиеся гуманитарным разминированием, продолжают сталкиваться с угрозой этих мин даже десятилетия спустя после их установки.

    Современное состояние и использование ОЗМ-72

    В ряде современных вооружённых конфликтов мины ОЗМ-72 продолжают использоваться для создания заградительных рубежей и защиты стратегически важных объектов. Войны на Ближнем Востоке и в Африке показали, что эти мины до сих пор применяются как регулярными армиями, так и незаконными вооружёнными формированиями. Из-за своей высокой эффективности ОЗМ-72 остаётся востребованной среди тех, кто стремится создать долгосрочные минные заграждения. При этом, несмотря на международные усилия по запрету противопехотных мин, старые запасы ОЗМ-72 продолжают находиться на складах многих стран, а их нелегальное распространение представляет серьёзную проблему.

    Кроме того, российские вооружённые силы и некоторые другие армии адаптировали ОЗМ-72 для современных условий, модернизируя систему подрыва. В частности, управляемые взрыватели позволяют дистанционно активировать мину или переводить её в безопасный режим, уменьшая риски для мирного населения. Такие технологии позволяют использовать ОЗМ-72 в рамках тактики контролируемых минных заграждений, что делает их более приемлемыми в условиях современного боя. Но в регионах, где мины устанавливались без учёта будущего разминирования, они продолжают представлять угрозу, усложняя восстановление пострадавших территорий.

    В гуманитарной сфере продолжаются активные работы по разминированию зон, где были установлены ОЗМ-72. Международные организации, такие как ООН и HALO Trust, работают над очисткой территорий от этих мин, используя современные методы разминирования, включая роботизированные комплексы и дрессированных собак. Но высокая чувствительность мины и её устойчивость к разминированию делают процесс обезвреживания сложным и опасным. Несмотря на все усилия, на территориях бывших военных конфликтов до сих пор фиксируются случаи подрыва на оставшихся ОЗМ-72, что подчёркивает важность дальнейшей работы по ликвидации минной угрозы.

    Интересные факты: в 2001 году в горах Таджикистана группа пограничников случайно обнаружила старое минное поле, где среди прочих боеприпасов находились мины ОЗМ-72. Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента их установки, некоторые мины оставались полностью боеготовыми. Один из сапёров заметил, что корни деревьев, проросшие сквозь механизмы взрывателей, могли случайно активировать мины при сильном порыве ветра. Этот случай стал наглядным подтверждением долговечности ОЗМ-72 и сложности их разминирования, особенно в труднодоступных районах, где природа сама становится триггером для старых боеприпасов.

    Заключение

    ОЗМ-72 зарекомендовала себя как надежное и эффективное средство поражения пехоты. Ее конструкция и технические характеристики обеспечивают высокий уровень поражения живой силы противника. Но использование таких мин связано с серьезными гуманитарными проблемами, особенно в постконфликтных регионах, где они продолжают представлять угрозу для мирного населения. Вопросы разминирования и запрета применения противопехотных мин остаются актуальными на международной повестке дня.

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