БПЛА «Сибирячок»: секретный, российский, «умный»

Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

Модернизация уже используемых БПЛА и разработка новых образцов беспилотной техники не прекращаются. С точки зрения применения таких видов вооружений Россия остается в числе мировых лидеров. Среди самых перспективных новинок такого рода – разведывательный дрон «Сибирячок», представленный в Москве в конце декабря 2024 года.

Информации о новой разработке российских оружейников пока немного в силу секретности. Засекречено даже название предприятия, которое выпускает БПЛА данной модели.

Как сообщал начальник производства Евгений (фамилия также содержится в секрете), производство «Сибирячков» стартовало около двух лет назад, но не смогло сразу набрать обороты из-за большого количества импортных деталей. Отечественная промышленность могла выпускать лишь около 20% необходимых комплектующих. Сегодня, по словам представителя предприятия, локализация производства выросла до 85%. На заводе изготавливаются так называемые полетные контроллеры, комплектующие для плат и камер наблюдения, аккумуляторные батареи, решается вопрос о начале собственного производства линз для камер и микрочипов.

По словам руководителя производства, беспилотник способен долго находиться в воздухе и совершать перелеты на значительные расстояния, в том числе в условиях низкой освещенности и ночью. Утверждается, что камера аппарата благодаря высокочувствительной матрице особенно эффективна именно в сумерки – время, когда другие БПЛА-разведчики либо уже не могут замечать цели в силу малой освещенности, либо еще не могут – в силу того, что невозможно в полной мере использовать тепловизоры. 300-кратный зум позволяет дрону выявлять вражеские объекты на расстоянии в несколько километров, а функция захвата цели помогает оператору не «потерять» ее.

За два года аппарат пережил несколько модернизаций: от «Сибирячка-1» до последней модели – «Сибирячок-4».

«Модель № 2 – поменялась только камера, чуть-чуть улучшилась; модель номер № 3 – здесь мы уже поработали над динамикой, над управляемостью, были разнесены лучи, заменены места крепления антенн для улучшения связи. Сейчас мы начали массовый выпуск «Сибирячка» № 4, здесь применяются технологии термопластавтоматов, мы ушли от 3D-печати, которая была непрочной», – рассказывает Сергей, начальник производства цеха электроники и сборки камер.

Термопластавтомат – механизм, совместимый практически с любым видом пластмассы и способный изготавливать большими партиями детали самых разных размеров и уровней сложности. Цикл литья включает в себя стадии закрытия пресс-формы, впрыск жидкого пластика, выдержки под давлением, охлаждения и затвердевания отливки, извлечения готового изделия.

Такая технология позволяет не только изготавливать различные изделия большими партиями, но и выполнять работы по индивидуальным заказам. Длительность цикла зависит от многих факторов, в том числе от массы изделия и периода остывания, а также от формы и размеров литниковой системы. Чем она короче, тем большее количество отливок можно получить за единицу времени. Если детали выдаются массово, например, по 12, 48 или 100 штук за впрыск, то производительность всего предприятия повышается, а себестоимость снижается.

Это один из наиболее экономически эффективных и выгодных промышленных процессов.

Столь выгодная технология позволила существенно увеличить скорость производства беспилотников. Если первая модель дрона «Сибирячок» была представлена в апреле 2023 года, то сегодня суточное производство составляет 150 единиц. За прошедший год получилось выйти на темпы свыше 70 тысяч БПЛА в год.

По словам начальника цеха предприятия, каждый собранный образец проходит несколько уровней проверки. Алгоритм работы с камерами включает в себя непосредственную сборку, прошивку, калибровку, юстировку, совмещение осей между дальномером, тепловизором и основной камерой.

Двухчасовое пребывание в климат-камере показало, что «Сибирячок» способен работать в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов. Для двигателей предусмотрен так называемый стресс-тест, при котором сам беспилотник в течение двух часов вращается в произвольном направлении, при этом сотрудники отслеживают малейшие изменения в качестве передаваемого изображения. Отдельно проверяется работоспособность дальномера. В завершении готовый дрон испытывается на специальном вибростенде, который позволяет комплексно проверить качество сборки.

Особое преимущество БПЛА «Сибирячок» – устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Команда разработчиков данного беспилотника постоянно анализирует те частоты, на которых он работает и расширяет возможный частотный диапазон, что делает «Сибирячка» менее уязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В ряде случаев этого удавалось добиться за счет изменений программном обеспечении, а не замены отдельных комплектующих.

А главное, «Сибирячок» относится к так называемым «умным» дронам. Попадая в зону действия РЭБ, беспилотник автоматически начинает вести поиск «свободных» частот, которые не заглушаются радиоэлектронными помехами. Это позволяет сохранить сигнал от оператора и выйти из-под радиоэлектронного воздействия.

Ведется и поиск новых способов защиты от средств РЭБ. По словам производителей, разработка этих способов связана с применением системы искусственного интеллекта. Благодаря этому «Сибирячок», столкнувшись с «глушилками», самостоятельно начинает вести анализ путей выхода из зоны действия РЭБ и возможности восстановить связь с оператором. Также продолжается работа по внедрению системы автономной навигации.

Малогабаритный «Сибирячок» уже активно применяется в зоне спецоперации и заслужил высокие оценки от военнослужащих. В Белгороде существует учебный центр, где ведется подготовка операторов нового дрона. Инструкторы регулярно направляют производителям свои пожелания по корректировке работы создаваемых моделей. После отгрузки в подразделения беспилотники сопровождаются группой поддержки предприятия для обучения военнослужащих их использованию.

Работы по усовершенствованию дрона продолжаются. Сегодня в линейке производителя на ряду с малогабаритным «Сибирячком» присутствуют и крупные грузоподъемные изделия «Сибирь», которые способны летать далеко за линией боевых действий, поддерживать артиллерию, осуществлять бомбовые удары на объектам противника. В частности, применяемые российскими морпехами в Курской области такие аппараты уже получили высокие оценки.