Злые собаки, ледяной гольф и лодки-такси: самые необычные факты о Гренландии

Tекст: Ольга Никитина

Транспорт: от собачьих упряжек до лодок-такси

Лед сковывает большую часть территории Гренландии. Между городами не ходит железнодорожный транспорт, автомобильные дороги есть, но они не связывают населенные пункты. В основном люди перемещаются при помощи авиации (чаще всего – вертолетов), снегоходов и… собачьих упряжек. Да, даже сейчас этот вид транспорта используется местным населением. Местами на острове встречаются дорожные знаки с предупреждением, что поблизости могут неожиданно появиться собачьи упряжки.

Снегоходы постепенно вытесняют собачьи упряжки, и все-таки поездки на санях, запряженных гончими псами, остаются важной частью местной культуры. Их используют как для туристических экскурсий, так и для традиционных гонок.

Еще одна уникальная особенность транспортной системы Гренландии – лодки-такси. Специально оборудованные небольшие лодки, окрашенные в характерный желтый цвет с черно-белой клеткой, используются для перевозки туристов и демонстрации им айсбергов и живописных арктических пейзажей.

«Осторожно, злая собака!»

Собаки в Гренландии не считаются питомцами в нашем понимании этого слова. Они содержатся в вольерах на улице, с раннего возраста обучаются работе в упряжке. Кормят собак, как правило, сырой рыбой. Гладить и кормить таких псов туристам не следует: они не привыкли к контакту с посторонними и могут быть агрессивными.

Интересно, что собак в Гренландии больше, чем людей.

«Человек охотится тюлень»: как звучит язык калааллисут

Этим сложным и красивым словом называется язык, на котором говорят в Гренландии. Он относится к эскимосско-алеутской языковой семье и является родным для примерно 57 тыс. человек, в основном гренландских инуитов. В 2009 году калааллисут стал единственным официальным языком Гренландии.

Одной из ключевых особенностей гренландского языка является его полисинтетическая структура. Это означает, что слова могут быть очень длинными и сложными, образуясь путем соединения множества корней и суффиксов. Одно слово может выражать целое предложение.

Гренландский язык является эргативным. В эргативных языках подлежащее непереходного глагола и прямое дополнение переходного глагола (то есть объект действия) грамматически оформляются одинаково (абсолютивный падеж), а подлежащее переходного глагола (то есть субъект действия) – иначе (эргативный падеж). Проще говоря, в предложении «человек охотится на тюленя» слово «тюлень» будет стоять в том же падеже, что и слово «человек» в предложении «человек спит».

Письменность основана на латинском алфавите. Орфография была реформирована в 1973 году, что способствовало повышению уровня грамотности в Гренландии.

Кулинарные изыски: от супа из тюленя до мороженого с айсбергом

Традиционная кухня Гренландии формировалась под влиянием сурового климата и доступных местных ресурсов. Одним из самых известных блюд является суп суаасат, который традиционно готовится из мяса тюленя. В зависимости от доступности вместо тюленя могут использовать мясо морских птиц или даже кита. В суп также добавляют картофель, лук, специи и крупы.

Еще одно популярное блюдо – мактак, китовая кожа с подкожным жиром, которую часто едят сырой (для туристов обычно маринуют). Мактак богат витамином С и вкусом и запахом напоминает фундук. В прошлом арктические исследователи употребляли это блюдо для профилактики цинги.

Морепродукты занимают важное место в рационе гренландцев. На завтрак здесь часто едят рогалики с жареным палтусом. А на десерт туристам предлагают акутак – мороженое, приготовленное на основе талой воды айсберга. Многие местные жители страдают непереносимостью лактозы, а потому мороженое обычно готовится на соевом молоке.

У гренландцев есть традиция под названием «Каффемик» – это неформальные встречи за чашкой кофе и домашней выпечкой, часто с ягодой водяникой. Поводом для Каффемика может быть любое событие – от начала учебного года до дня рождения.

Женщины-охотники и одежды из шкур

Традиционная одежда гренландцев изготавливалась из шкур животных. С приходом европейской культуры в обиход вошли ткани, из которых стали шить украшенные бусинами нарядные костюмы. По традиции, гренландец получает свой первый наряд в 13 лет и носит его по особым случаям, например, на свадьбы и юбилеи.

Взрослые охотники и сейчас носят одежду из шкур добытых ими животных, таких как тюлени и белые медведи. Охотой в Гренландии, что примечательно, занимаются не только мужчины, но и женщины.

День, когда ребенок самостоятельно смог получить охотничий трофей, отмечается в гренландских семьях как важный праздник.

«Подари мне тупилаки»

В качестве сувениров из Гренландии привозят тупилаки – вырезанные из костей животных ритуальные фигурки, изображающие сцены охоты или магических ритуалов.

«Арктический Мар-а-Лаго»

Климат в Гренландии суров, но не забывают здесь и о развлечениях: на острове расположены два поля для гольфа, которые считаются самыми северными в мире. А в городе Уумманнак проводят чемпионат мира по ледяному гольфу.

Ориентируемся по цвету

Город Нуук – это самая северная в мире столица. Здесь действует система цветовой кодировки зданий: красные дома – магазины и церкви, желтые – поликлиники, синие – хижины рыболовов, черные – участки полиции, а зеленые – пункты связи.

При этом главный аэропорт Гренландии расположен не в столице, а в городе Кангерлуссуак, где погодные условия более стабильны.

Сияющая Гренландия

На протяжении 300 дней здесь стоит ясная погода. Гренландия – отличное место, чтобы полюбоваться северным сиянием.

Погреться можно на острове Уунарток, где находятся горячие термальные источники с температурой воды до +37 градусов Цельсия. Там же можно увидеть живописные айсберги и руины древнего инуитского поселения.

Полярный день здесь длится с 25 мая по 25 июня. В самый длинный день в году, 21 июня, в Гренландии отмечают как праздник.

Где находится Гренландия и другие интересные факты: кратко

– Остров Гренландия на карте мира – самый большой, он занимает площадь 2,1 млн кв. км.

– Территория автономии разделена на три часовых пояса.

– Плотность населения – одна из самых низких в мире. На квадратный километр она составляет 0,03 человека.

– Ледниковый щит, которым покрыто 80% территории Гренландии, содержит около 7% мировых запасов пресной воды. Если этот слой растает, то уровень воды в Мировом океане поднимется на семь метров.

– Рекорд тепла в Гренландии установлен в июле 2013 года – +25,9 °C, а холода – в декабре 1991 года, когда столбики термометров опустились до –69,6 °C.

– Гренландия имеет собственный флаг, он был принят в 1985 году. Красно-белый круг на фоне бело-красного полотна символизирует ледяные горные вершины и айсберги, а также океан. Есть и другие интерпретации, в том числе считают, что это изображение заходящего и восходящего солнца.

– Омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами гигантский остров принадлежит Датскому королевству: Гренландия является автономией в составе Дании.

– Валюта в обращении – датская крона (DKK).

– Продукты и одежда в Гренландии довольно дороги, цены на них выше, чем в остальной части Дании и других скандинавских странах.

– Население Гренландии – одно из самых грамотных в мире, уровень грамотности составляет там почти 100%.

В каких фильмах упоминается Гренландия

– «Гренландия» (2020): фильм-катастрофа, где Гренландия упоминается как возможное место спасения от глобальной катастрофы, вызванной падением кометы. В фильме показана авиабаза Туле как потенциальное убежище.

Как ожидается, в 2025 году может выйти сиквел фильма «Гренландия» – продолжение истории о выживании после падения кометы.

– «Тайная жизнь слов» (2005): драма, часть съемок которой проходила в Гренландии. Суровые пейзажи острова создают атмосферу изоляции.

– «Поездка в Гренландию» (2016): французская комедия о двух друзьях-актерах, которые отправляются в Гренландию к отцу одного из них. Фильм рассказывает о столкновении культур и испытании дружбы.

– «Борьба со льдом» (2022): историческая драма, основанная на реальной истории датской экспедиции в Гренландию в 1909 году. Фильм рассказывает о борьбе за выживание в суровых арктических условиях.