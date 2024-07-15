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Кондиционер для дома и офиса: как выбрать и какие цены в 2024 году
В летнюю жару многие задумываются о покупке кондиционера. Современный рынок предлагает огромный выбор моделей, но как не ошибиться? Неправильно подобранная модель не только не обеспечит желаемый микроклимат, но и может стать источником шума, сквозняков и даже проблем со здоровьем. Расскажем о том, на что обратить внимание и как сделать грамотный выбор.
Зачем нужен кондиционер?
Охладиться в жару можно и без кондиционера. В нашем недавнем материале мы рассказывали о том, какие способы для этого существуют. Однако современные кондиционеры – это не просто устройства для охлаждения воздуха в летнюю жару. Они могут выполнять множество других полезных функций, делая жизнь комфортнее.
Базовые функции
· Обогрев
Кондиционеры можно использовать для обогрева помещения в холодное время года. Однако стоит учитывать, что эффективность обогрева снижается при низких температурах на улице.
· Сушка
Устройство способно удалять лишнюю влагу из воздуха, что особенно актуально в регионах с высокой влажностью. Сырость приводит к появлению плесени на стенах, в помещении устанавливается затхлый воздух. Грибок в комнатах плох не только с эстетической точки зрения, он также вредит здоровью, ведь споры плесени могут вызывать аллергии. Поэтому функция сушки воздуха может оказаться очень кстати.
· Вентиляция
Данный режим позволяет воздуху циркулировать в комнате без его охлаждения или обогрева.
Чистка воздуха
· Фильтры
У кондиционеров есть фильтры, задерживающие пыль, шерсть домашних животных, пух и другие загрязнения. Их необходимо регулярно промывать, а в случае необходимости – менять.
Для людей, страдающих аллергией, астмой или живущих в мегаполисе, подойдут кондиционеры, оборудованные фильтрами тонкой очистки, которые улавливают мельчайшие частицы пыли, пыльцы, дыма, бактерий и вирусов.
· Ионизация
Такая опция позволяет насытить воздух ионами, что благотворно влияет на здоровье и самочувствие.
Дополнительные функции
· Датчик движения: кондиционер включается только при наличии людей в помещении, экономя электроэнергию.
· Турборежим: обеспечивает максимально быстрое охлаждение или обогрев воздуха.
· Очистка воздуха от запахов: некоторые модели кондиционеров могут удалять из воздуха неприятные запахи, например, табачного дыма или запахов с кухни.
· Увлажнение воздуха: функция увлажнения воздуха особенно актуальна в зимний период, когда отопление сушит воздух.
· Ароматизация воздуха: кондиционер с функцией ароматизации наполнит ваш дом приятным запахом.
Какой кондиционер купить?
Современный рынок предлагает широкий выбор кондиционеров, способных не только охладить воздух в жаркий день, но и очистить его, а некоторые модели даже обогреют вас зимой.
По типу конструкции они делятся на три основные категории:
Мобильные
Плюсы:
· Компактность и мобильность.
· Легкость установки (не требуется монтаж).
· Невысокая цена.
Минусы:
· Шумность.
· Ограниченная мощность (не предназначены для больших помещений).
· Необходимость отвода конденсата через шланг.
· Занимают место на полу.
Сплит-системы
Плюсы:
· Высокая эффективность и мощность.
· Сравнительно не шумные.
· Широкий функционал (очистка, ионизация, обогрев).
· Долговечность.
Минусы:
· Сложный монтаж (требуются услуги специалистов).
· Дороговизна (в сравнении с мобильными).
· Занимают место на фасаде здания.
Инверторные
Плюсы:
· Экономичность (низкое энергопотребление).
· Плавное регулирование температуры.
· Широкий диапазон температур (от минус 15 градусов до плюс 50).
· Бесшумность.
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Минусы:
· Высокая стоимость (самые дорогие модели).
По месту установки кондиционеры можно разделить на следующие виды:
Настенные сплит-системы – самый распространенный тип
Плюсы:
· Компактность.
· Подходят для большинства жилых помещений.
Минусы:
· Неравномерное распределение воздуха (может создавать сквозняки).
· Ограниченная площадь охлаждения.
Кассетные сплит-системы – монтируются в подвесной потолок
Плюсы:
· Распределяют воздух равномерно.
· Подходят для больших площадей.
· Эстетичный внешний вид.
Минусы:
· Сложный монтаж.
· Высокая стоимость.
Канальные сплит-системы
Внутренний блок скрывается за подвесным потолком, а воздух распределяется по помещению через воздуховоды.
Плюсы:
· Невидимый монтаж.
· Возможность охлаждения нескольких помещений одновременно.
· Низкий уровень шума.
Минусы:
· Сложный и дорогостоящий монтаж.
· Необходимость проектирования системы воздуховодов.
· Снижение высоты помещения.
Мультизональные сплит-системы
Обеспечивают независимое управление микроклиматом в нескольких помещениях с помощью одного наружного блока.
Плюсы:
· Экономичность (один наружный блок на несколько внутренних).
· Эстетичный внешний вид фасада здания.
· Гибкость управления.
Минусы:
· Самая высокая стоимость среди всех типов кондиционеров.
· Сложный монтаж.
Помимо основных типов, существуют и другие модели кондиционеров:
· Оконные: самый простой и доступный вариант, но шумные и неэстетичные.
· Потолочные: подходят для помещений с ограниченным пространством на стенах.
· Напольно-потолочные: могут монтироваться как на стену, так и на потолок.
· Мобильные без воздуховода: компактные модели, не требующие вывода конденсата через окно.
На что обратить внимание при покупке кондиционера?
Мощность и площадь помещения
Самая значимая характеристика кондиционера – мощность, измеряемая в BTU (британских тепловых единицах). Ее также называют холодопроизводительностью. Чем больше помещение, в котором планируется использовать устройство, тем большей мощности следует брать кондиционер. В России зачастую указывают теплопроизводительность в киловаттах вместо параметров мощности BTU/h.
Запас мощности должен составлять 15–20% к той, что заявлена в инструкции, для лучшей работы и износостойкости, а для комнат на солнечной стороне – 30–40%.
Кроме того, на работу кондиционера будет влиять размещение в комнате других электроприборов и компьютеров. Если их много и если речь идет об офисном помещении, лучше выбрать модель с еще большим запасом по мощности.
Соотношение мощности и площади:
· 5 тыс. BTU (1,5 кВт) – до 15 квадратных метров;
· 7 тыс. BTU (2 кВт) – до 20 квадратных метров;
· 9 тыс. BTU (2,5 кВт) – до 25 квадратных метров;
· 12 тыс. BTU (3,5 кВт) – до 35 квадратных метров;
· 18 тыс. BTU (5,3 кВт) – до 50 квадратных метров;
· 24 тыс. BTU (6,5 кВт) – до 60 квадратных метров.
Уровень шума
На поверку этот критерий оказывается одним из наиболее важных, особенно если речь идет об установке устройства в квартире.
Самые шумные – напольные кондиционеры, не стоит размещать их в спальне.
Сплит-системы тише, поскольку компрессор вынесен наружу.
Для снижения уровня шума в устройстве может быть предусмотрен ночной режим. А режим сна, на наличие которого также следует обратить внимание при выборе, отвечает за автоматическое охлаждение и затем поддержание температурного режима.
Размер блока
При одинаковой мощности действует принцип «чем больше блок, тем лучше охлаждение или обогрев». Теплообменники у больших блоков более эффективные.
Тип управления
Механическая панель окажется менее удобной, чем пульт дистанционного управления. К тому же у пульта ДУ имеется расширенный функционал, позволяющий настраивать температурный режим и включать ионизацию воздуха.
Класс энергоэффективности
От него напрямую зависит потребление электроэнергии – а значит, и ваши расходы на эксплуатацию.
Наиболее экономичными являются модели класса А: они потребляют вполовину меньше энергии, чем модели более низких классов. Чем больше плюсов рядом с буквой А, тем выше энергоэффективность: с каждым плюсом она возрастает примерно на 10 процентных пунктов.
Существуют модели классов B, C и D, но они менее экономичны, уступая моделям класса А как в вопросе потребления электроэнергии, так и в плане экономии бюджета.
Тип хладагента
С момента появления первых кондиционеров в 30-х годах прошлого века хладагенты претерпели значительные изменения. До фреонов в качестве холодильных агентов применялись токсичные вещества – метилхлорид, аммиак, диоксид серы.
Современные хладагенты не только безопасны, но и более эффективны, производительны и экологичны.
Рассмотрим наиболее распространенные типы фреонов:
R407C
Состав – смесь трех фреонов: R32, R125 и R134A, которые повышают энергоэффективность и производительность, улучшают свойства пожарной безопасности и обеспечивают стабильное давление в холодильном контуре.
Недостатки:
· При утечке хладагент теряет свойства из-за разной скорости испарения компонентов.
· Требует полной перезаправки кондиционера при утечке.
R410A
Состав – смесь дифторметана R32 и пентафторэтана R125 в пропорции 50/50.
Сохраняет свойства при утечке, не требуя полной замены. Легко дозаправляется.
Недостатки:
· Высокое рабочее давление, требующее более прочной конструкции кондиционера.
· Негативно влияет на озоновый слой.
R32
Чистый дифторметан.
Преимущества:
· На 4–6% выше холодопроизводительность, чем у R410A.
· На 10–12% ниже энергопотребление.
· Более экологичен.
· Сокращает расходы на техобслуживание.
Недостатки:
· Горючий, требует соблюдения норм безопасности.
· Дороже, чем R410A.
Заправка и чистка кондиционера
Кондиционер, как и любая другая техника, требует процедур по поддержанию работоспособности, эффективности и безопасности.
В комплекс ТО кондиционеров обычно входит:
Очистка и дезинфекция
· Внутреннего блока: удаление пыли, грязи, плесени, бактерий с фильтров, теплообменника, вентилятора.
· Внешнего блока: очистка от пыли, грязи, листьев, насекомых.
· Проверка дренажной системы: контроль герметичности, прочистка дренажа, исключение застоя воды.
· Визуальный осмотр: оценка состояния корпуса, соединений, электропроводки, отсутствие утечек хладагента.
· Проверка работы: контроль основных режимов, работоспособности всех функций.
· Заправка хладагентом (при необходимости): восстановление уровня фреона до нормы.
Доверять проведение ТО кондиционеров следует квалифицированным специалистам.
Рекомендованная частота обслуживания обычно указывается в паспорте кондиционера. Чаще всего ТО кондиционеров необходимо проводить не реже двух раз в год: перед началом и после окончания сезона активного использования. При интенсивной эксплуатации (в помещениях с высокой запыленностью, влажностью) ТО может потребоваться чаще.
Какой кондиционер выбрать для солнечной стороны?
Важный фактор, влияющий на энергоэффективность: расположение помещения относительно солнечной стороны. Комнаты, выходящие на южную сторону, нагреваются сильнее и быстрее. Кондиционеры в таких помещениях работают интенсивнее, потребляя больше энергии.
Для таких помещений рекомендуется выбирать модели с высоким классом энергоэффективности и с инверторным управлением, которое оптимизирует потребление энергии и плавно регулирует мощность. Кроме того, они работают сравнительно тихо.
Какой кондиционер выбрать для теневой стороны?
В таком случае нужно обратить больше внимания на функцию обогрева. Выбирайте модели с функцией теплового насоса: она повышает энергоэффективность при обогреве.
Кроме того, на теневой стороне может пригодиться опция сушки воздуха, которая помогает уменьшить влажность в помещении и снизить вероятность образования плесени и грибка.
Цены на кондиционеры в 2024 году
Рынок кондиционеров претерпел изменения: цены на некоторые модели выросли. На стоимость влияет сезонность: в пик жары с июня по август цены обычно выше – причем растет не столько стоимость самой техники, сколько цены на установку и обслуживание.
Разброс цен очень велик, модели известных брендов в крупных магазинах обычно дороже. Так, цены на сплит-системы варьируются от 12,5 тыс. рублей до 700–780 тыс. рублей.
Кассетные кондиционеры предлагают купить за 46 тыс. рублей и выше, причем это самые простые модели. В премиум-сегменте цены превышают 1 млн рублей.
Мобильные кондиционеры начинаются от 15 тыс. рублей и доходят до 48–50 тыс. рублей.
При выборе кондиционера на маркетплейсах не забудьте изучить не только цены, но и отзывы – зачастую опыт людей, которые уже приобрели данный вид техники, оказывается очень полезным и помогает сделать правильный выбор.