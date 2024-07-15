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    15 июля 2024, 15:20 • Справки

    Кондиционер для дома и офиса: как выбрать и какие цены в 2024 году

    Кондиционер для дома и офиса: как выбрать и какие цены в 2024 году
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В летнюю жару многие задумываются о покупке кондиционера. Современный рынок предлагает огромный выбор моделей, но как не ошибиться? Неправильно подобранная модель не только не обеспечит желаемый микроклимат, но и может стать источником шума, сквозняков и даже проблем со здоровьем. Расскажем о том, на что обратить внимание и как сделать грамотный выбор.

    Зачем нужен кондиционер?

    Охладиться в жару можно и без кондиционера. В нашем недавнем материале мы рассказывали о том, какие способы для этого существуют. Однако современные кондиционеры – это не просто устройства для охлаждения воздуха в летнюю жару. Они могут выполнять множество других полезных функций, делая жизнь комфортнее.

    Базовые функции

    · Обогрев

    Кондиционеры можно использовать для обогрева помещения в холодное время года. Однако стоит учитывать, что эффективность обогрева снижается при низких температурах на улице.

    · Сушка

    Устройство способно удалять лишнюю влагу из воздуха, что особенно актуально в регионах с высокой влажностью. Сырость приводит к появлению плесени на стенах, в помещении устанавливается затхлый воздух. Грибок в комнатах плох не только с эстетической точки зрения, он также вредит здоровью, ведь споры плесени могут вызывать аллергии. Поэтому функция сушки воздуха может оказаться очень кстати.

    · Вентиляция

    Данный режим позволяет воздуху циркулировать в комнате без его охлаждения или обогрева.

    Чистка воздуха

    · Фильтры

    У кондиционеров есть фильтры, задерживающие пыль, шерсть домашних животных, пух и другие загрязнения. Их необходимо регулярно промывать, а в случае необходимости – менять.

    Для людей, страдающих аллергией, астмой или живущих в мегаполисе, подойдут кондиционеры, оборудованные фильтрами тонкой очистки, которые улавливают мельчайшие частицы пыли, пыльцы, дыма, бактерий и вирусов.

    · Ионизация

    Такая опция позволяет насытить воздух ионами, что благотворно влияет на здоровье и самочувствие.

    Дополнительные функции

    · Датчик движения: кондиционер включается только при наличии людей в помещении, экономя электроэнергию.

    · Турборежим: обеспечивает максимально быстрое охлаждение или обогрев воздуха.

    · Очистка воздуха от запахов: некоторые модели кондиционеров могут удалять из воздуха неприятные запахи, например, табачного дыма или запахов с кухни.

    · Увлажнение воздуха: функция увлажнения воздуха особенно актуальна в зимний период, когда отопление сушит воздух.

    · Ароматизация воздуха: кондиционер с функцией ароматизации наполнит ваш дом приятным запахом.

    Какой кондиционер купить?

    Современный рынок предлагает широкий выбор кондиционеров, способных не только охладить воздух в жаркий день, но и очистить его, а некоторые модели даже обогреют вас зимой.

    По типу конструкции они делятся на три основные категории:

    Мобильные

    Плюсы:

    · Компактность и мобильность.

    · Легкость установки (не требуется монтаж).

    · Невысокая цена.

    Минусы:

    · Шумность.

    · Ограниченная мощность (не предназначены для больших помещений).

    · Необходимость отвода конденсата через шланг.

    · Занимают место на полу.

    Сплит-системы

    Плюсы:

    · Высокая эффективность и мощность.

    · Сравнительно не шумные.

    · Широкий функционал (очистка, ионизация, обогрев).

    · Долговечность.

    Минусы:

    · Сложный монтаж (требуются услуги специалистов).

    · Дороговизна (в сравнении с мобильными).

    · Занимают место на фасаде здания.

    Инверторные

    Плюсы:

    · Экономичность (низкое энергопотребление).

    · Плавное регулирование температуры.

    · Широкий диапазон температур (от минус 15 градусов до плюс 50).

    · Бесшумность.

    Минусы:

    · Высокая стоимость (самые дорогие модели).

    По месту установки кондиционеры можно разделить на следующие виды:

    Настенные сплит-системы – самый распространенный тип

    Плюсы:

    · Компактность.

    · Подходят для большинства жилых помещений.

    Минусы:

    · Неравномерное распределение воздуха (может создавать сквозняки).

    · Ограниченная площадь охлаждения.

    Кассетные сплит-системы – монтируются в подвесной потолок

    Плюсы:

    · Распределяют воздух равномерно.

    · Подходят для больших площадей.

    · Эстетичный внешний вид.

    Минусы:

    · Сложный монтаж.

    · Высокая стоимость.

    Канальные сплит-системы

    Внутренний блок скрывается за подвесным потолком, а воздух распределяется по помещению через воздуховоды.

    Плюсы:

    · Невидимый монтаж.

    · Возможность охлаждения нескольких помещений одновременно.

    · Низкий уровень шума.

    Минусы:

    · Сложный и дорогостоящий монтаж.

    · Необходимость проектирования системы воздуховодов.

    · Снижение высоты помещения.

    Мультизональные сплит-системы

    Обеспечивают независимое управление микроклиматом в нескольких помещениях с помощью одного наружного блока.

    Плюсы:

    · Экономичность (один наружный блок на несколько внутренних).

    · Эстетичный внешний вид фасада здания.

    · Гибкость управления.

    Минусы:

    · Самая высокая стоимость среди всех типов кондиционеров.

    · Сложный монтаж.

    Помимо основных типов, существуют и другие модели кондиционеров:

    · Оконные: самый простой и доступный вариант, но шумные и неэстетичные.

    · Потолочные: подходят для помещений с ограниченным пространством на стенах.

    · Напольно-потолочные: могут монтироваться как на стену, так и на потолок.

    · Мобильные без воздуховода: компактные модели, не требующие вывода конденсата через окно.

    На что обратить внимание при покупке кондиционера?

    Мощность и площадь помещения

    Самая значимая характеристика кондиционера – мощность, измеряемая в BTU (британских тепловых единицах). Ее также называют холодопроизводительностью. Чем больше помещение, в котором планируется использовать устройство, тем большей мощности следует брать кондиционер. В России зачастую указывают теплопроизводительность в киловаттах вместо параметров мощности BTU/h.

    Запас мощности должен составлять 15–20% к той, что заявлена в инструкции, для лучшей работы и износостойкости, а для комнат на солнечной стороне – 30–40%.

    Кроме того, на работу кондиционера будет влиять размещение в комнате других электроприборов и компьютеров. Если их много и если речь идет об офисном помещении, лучше выбрать модель с еще большим запасом по мощности.

    Соотношение мощности и площади:

    · 5 тыс. BTU (1,5 кВт) – до 15 квадратных метров;

    · 7 тыс. BTU (2 кВт) – до 20 квадратных метров;

    · 9 тыс. BTU (2,5 кВт) – до 25 квадратных метров;

    · 12 тыс. BTU (3,5 кВт) – до 35 квадратных метров;

    · 18 тыс. BTU (5,3 кВт) – до 50 квадратных метров;

    · 24 тыс. BTU (6,5 кВт) – до 60 квадратных метров.

    Уровень шума

    На поверку этот критерий оказывается одним из наиболее важных, особенно если речь идет об установке устройства в квартире.

    Самые шумные – напольные кондиционеры, не стоит размещать их в спальне.

    Сплит-системы тише, поскольку компрессор вынесен наружу.

    Для снижения уровня шума в устройстве может быть предусмотрен ночной режим. А режим сна, на наличие которого также следует обратить внимание при выборе, отвечает за автоматическое охлаждение и затем поддержание температурного режима.

    Размер блока

    При одинаковой мощности действует принцип «чем больше блок, тем лучше охлаждение или обогрев». Теплообменники у больших блоков более эффективные.

    Тип управления

    Механическая панель окажется менее удобной, чем пульт дистанционного управления. К тому же у пульта ДУ имеется расширенный функционал, позволяющий настраивать температурный режим и включать ионизацию воздуха.

    Класс энергоэффективности

    От него напрямую зависит потребление электроэнергии – а значит, и ваши расходы на эксплуатацию.

    Наиболее экономичными являются модели класса А: они потребляют вполовину меньше энергии, чем модели более низких классов. Чем больше плюсов рядом с буквой А, тем выше энергоэффективность: с каждым плюсом она возрастает примерно на 10 процентных пунктов.

    Существуют модели классов B, C и D, но они менее экономичны, уступая моделям класса А как в вопросе потребления электроэнергии, так и в плане экономии бюджета.

    Тип хладагента

    С момента появления первых кондиционеров в 30-х годах прошлого века хладагенты претерпели значительные изменения. До фреонов в качестве холодильных агентов применялись токсичные вещества – метилхлорид, аммиак, диоксид серы.

    Современные хладагенты не только безопасны, но и более эффективны, производительны и экологичны.

    Рассмотрим наиболее распространенные типы фреонов:

    R407C

    Состав – смесь трех фреонов: R32, R125 и R134A, которые повышают энергоэффективность и производительность, улучшают свойства пожарной безопасности и обеспечивают стабильное давление в холодильном контуре.

    Недостатки:

    · При утечке хладагент теряет свойства из-за разной скорости испарения компонентов.

    · Требует полной перезаправки кондиционера при утечке.

    R410A

    Состав – смесь дифторметана R32 и пентафторэтана R125 в пропорции 50/50.

    Сохраняет свойства при утечке, не требуя полной замены. Легко дозаправляется.

    Недостатки:

    · Высокое рабочее давление, требующее более прочной конструкции кондиционера.

    · Негативно влияет на озоновый слой.

    R32

    Чистый дифторметан.

    Преимущества:

    · На 4–6% выше холодопроизводительность, чем у R410A.

    · На 10–12% ниже энергопотребление.

    · Более экологичен.

    · Сокращает расходы на техобслуживание.

    Недостатки:

    · Горючий, требует соблюдения норм безопасности.

    · Дороже, чем R410A.

    Заправка и чистка кондиционера

    Кондиционер, как и любая другая техника, требует процедур по поддержанию работоспособности, эффективности и безопасности.

    В комплекс ТО кондиционеров обычно входит:

    Очистка и дезинфекция

    · Внутреннего блока: удаление пыли, грязи, плесени, бактерий с фильтров, теплообменника, вентилятора.

    · Внешнего блока: очистка от пыли, грязи, листьев, насекомых.

    · Проверка дренажной системы: контроль герметичности, прочистка дренажа, исключение застоя воды.

    · Визуальный осмотр: оценка состояния корпуса, соединений, электропроводки, отсутствие утечек хладагента.

    · Проверка работы: контроль основных режимов, работоспособности всех функций.

    · Заправка хладагентом (при необходимости): восстановление уровня фреона до нормы.

    Доверять проведение ТО кондиционеров следует квалифицированным специалистам.

    Рекомендованная частота обслуживания обычно указывается в паспорте кондиционера. Чаще всего ТО кондиционеров необходимо проводить не реже двух раз в год: перед началом и после окончания сезона активного использования. При интенсивной эксплуатации (в помещениях с высокой запыленностью, влажностью) ТО может потребоваться чаще.

    Какой кондиционер выбрать для солнечной стороны?

    Важный фактор, влияющий на энергоэффективность: расположение помещения относительно солнечной стороны. Комнаты, выходящие на южную сторону, нагреваются сильнее и быстрее. Кондиционеры в таких помещениях работают интенсивнее, потребляя больше энергии.

    Для таких помещений рекомендуется выбирать модели с высоким классом энергоэффективности и с инверторным управлением, которое оптимизирует потребление энергии и плавно регулирует мощность. Кроме того, они работают сравнительно тихо.

    Какой кондиционер выбрать для теневой стороны?

    В таком случае нужно обратить больше внимания на функцию обогрева. Выбирайте модели с функцией теплового насоса: она повышает энергоэффективность при обогреве.

    Кроме того, на теневой стороне может пригодиться опция сушки воздуха, которая помогает уменьшить влажность в помещении и снизить вероятность образования плесени и грибка.

    Цены на кондиционеры в 2024 году

    Рынок кондиционеров претерпел изменения: цены на некоторые модели выросли. На стоимость влияет сезонность: в пик жары с июня по август цены обычно выше – причем растет не столько стоимость самой техники, сколько цены на установку и обслуживание.

    Разброс цен очень велик, модели известных брендов в крупных магазинах обычно дороже. Так, цены на сплит-системы варьируются от 12,5 тыс. рублей до 700–780 тыс. рублей.

    Кассетные кондиционеры предлагают купить за 46 тыс. рублей и выше, причем это самые простые модели. В премиум-сегменте цены превышают 1 млн рублей.

    Мобильные кондиционеры начинаются от 15 тыс. рублей и доходят до 48–50 тыс. рублей.

    При выборе кондиционера на маркетплейсах не забудьте изучить не только цены, но и отзывы – зачастую опыт людей, которые уже приобрели данный вид техники, оказывается очень полезным и помогает сделать правильный выбор.

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