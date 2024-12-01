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    1 декабря 2024, 13:30 • Справки

    Звонят с неизвестных номеров и сбрасывают: зачем это делают и опасно ли перезванивать

    Звонят с неизвестных номеров и сбрасывают: зачем это делают и опасно ли перезванивать
    @ Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждый из нас время от времени сталкивается с назойливыми звонками с неизвестных номеров. Иногда они сбрасываются сразу после соединения, иногда на том конце провода долго молчат. Что скрывается за этими загадочными звонками? Почему кто-то тратит время и ресурсы на то, чтобы беспокоить абонентов? Расскажем о возможных причинах.

    Причины назойливых звонков

    Существует несколько основных причин, по которым вам могут звонить с неизвестных номеров и сразу сбрасывать:

    – Создание базы данных. Многие компании, особенно занимающиеся маркетингом и продажами, используют автоматизированные системы для сбора информации о потенциальных клиентах. Звонки с последующим сбросом позволяют определить, какие номера активны, а какие нет. Таким образом формируется база данных для последующих рекламных кампаний.

    – Проверка качества связи. Иногда подобные звонки могут быть частью технических проверок, проводимых операторами связи для оценки качества связи и работоспособности телефонных линий.

    – Психологическое воздействие. Частые звонки с неизвестных номеров могут вызывать у человека раздражение, беспокойство и даже страх. Это особенно актуально для пожилых людей или тех, кто особенно чувствителен к подобным воздействиям. Порой это может быть одним из этапов мошеннической схемы, а иногда – психологическая травля от недоброжелателей.

    – Мошеннические схемы. В некоторых случаях звонки с неизвестных номеров могут быть частью мошеннической схемы. Например, мошенники могут пытаться выманить у вас личную информацию или деньги, притворяясь сотрудниками банка или других организаций.

    Опасность перезванивать

    Многие люди, увидев пропущенный звонок с неизвестного номера, испытывают любопытство и перезванивают. Этого и добиваются мошенники. Дело в том, что звонки на некоторые номера могут быть платными. Перезванивая, вы можете случайно подключить платную услугу или передать свои данные мошенникам.

    Как решить проблему частых звонков с незнакомых номеров?

    – Не перезванивайте. Это самое главное правило. Перезванивая, вы подтверждаете активность своего номера, то, что вы – живой человек. И это лишь привлекает еще больше нежелательных звонков.

    – Блокируйте номера, особенно если вам названивают с одного и того же номера.

    – Используйте специальные приложения. Существуют приложения, которые позволяют определять потенциально опасные контакты и блокировать такие звонки. Есть приложения для смартфонов, которые блокируют как потенциально мошеннические звонки с номеров, на которые уже поступили жалобы от других пользователей.

    – Не сообщайте личную информацию. Если вы ответили, нельзя сообщать неизвестным людям персональные данные, даже если они представляются сотрудниками банка или других организаций.

    – Обратитесь к оператору связи. Если проблема становится слишком навязчивой, следует подать запрос в службу поддержки вашего оператора связи. Возможно, они смогут оказать вам дополнительную помощь.

    – Используйте режим «Не беспокоить». В настройках этого режима можно выбрать опцию, при которой входящие звонки от списка контактов продолжают поступать, а звонки с неизвестных номеров фильтруются. Либо можно пропускать «назойливых» – когда перезванивают несколько раз с одного и того же номера. Возможно, кто-то из ваших знакомых будет пытаться дозвониться до вас, чтобы поговорить, и такой звонок вы не пропустите, поскольку при нескольких попытках звонок все-таки поступит.

    – Рассмотрите вариант смены номера. Такой сценарий возможен, если вы устали получать множество спам-звонков.

    – Некоторые пользователи заводят по два номера, один из которых стараются нигде не указывать – ни при регистрации в онлайн-магазинах, ни в каких-либо других приложениях. Соответственно, на этом номере, созданном «для прикрытия», можно вовсе отключить входящие звонки.

    Звонят с неизвестного номера: что делать?

    Если вы не ждете звонка, то лучше вообще не отвечать на такой вызов. Если все-таки ответили, опасаясь пропустить какое-то важное сообщение, то лучше не начинать разговор первым – просто нажать «Ответить» и молчать, не говоря ни «алло», ни «да». В случае если речь идет о прозванивании номеров телефонов в поисках «живых» абонентов, вы не будете идентифицированы как «живой», если ничего не скажете. В результате вы избавите себя от наплыва звонков с других неизвестных номеров или волны спама.

    Почему звонят с неизвестных номеров и молчат?

    Причины, как правило, те же самые. В большинстве случаев молчаливые звонки не представляют серьезной угрозы. Чаще всего они являются частью маркетинговых или технических мероприятий. Эксперты в этих случаях также рекомендуют молчать в ответ и просто положить трубку.

    Куда жаловаться на назойливые звонки и что говорит закон?

    Назойливые звонки с неизвестных номеров – проблема, с которой сталкиваются многие. К счастью, существуют способы борьбы с этим явлением. Давайте разберемся, куда можно обратиться за помощью и какие законы защищают нас от нежелательной рекламы.

    Куда обращаться с жалобой?

    – Роскомнадзор

    Компетенция: РКН занимается защитой прав граждан на обработку персональных данных. Если вы считаете, что компания незаконно использует ваши данные для рекламных целей, то обращение в Роскомнадзор – это первый шаг.

    Как подать жалобу: написать можно в электронную приемную Роскомнадзора. Подробно опишите ситуацию, приложите доказательства (скриншоты, записи разговоров) и укажите, как именно нарушены ваши права.

    Сроки рассмотрения: Роскомнадзор обязан рассмотреть ваше обращение в течение 30 календарных дней.

    – Федеральная антимонопольная служба

    Компетенция: ФАС контролирует соблюдение антимонопольного законодательства, в том числе и в сфере рекламы. Если вы считаете, что рекламные звонки нарушают ваши права потребителя, то можете обратиться в ФАС.

    Приложить к заявлению нужно копию обращения к оператору связи, скриншоты рекламы, детализацию звонков, договор с оператором, согласие на раскрытие тайны связи.

    Сроки рассмотрения: ФАС также обязана рассмотреть ваше обращение в течение 30 дней.

    Что говорит закон?

    Закон о персональных данных (статья 15) и Закон о рекламе (статья 18) предусматривают, что обработка личных данных для рекламных целей, а также реклама через сети связи возможны только с согласия получателя, которое было дано предварительно. Без согласия абонента запрещены также автоматические рекламные рассылки.

    Заключение

    Назойливые спам-звонки стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако существуют эффективные способы борьбы с этой проблемой. Основные выводы:

    – Знайте свои права. Законы защищают нас от нежелательной рекламы и обработки персональных данных.

    – Обращайтесь в соответствующие органы. Роскомнадзор и ФАС могут помочь вам, если ваши права были нарушены.

    – Используйте технические средства. Блокировщики звонков, специальные приложения и настройки телефона помогут снизить количество спам-звонков.

    – Будьте бдительны. Не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам и не перезванивайте на подозрительные номера.

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