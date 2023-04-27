Как устроен цифровой рубль Центральный банк России запустил эксперимент по введению в денежное обращение новой формы национальной валюты - цифрового рубля. Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, планируется, что до конца 2023 года будет принято соответствующее законодательство и цифровой рубль будет полностью легализован в России. Министр назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом, поскольку он позволяет отследить все транзакции. Об особенностях цифрового рубля - в инфографике газеты ВЗГЛЯД Нажать для увеличения