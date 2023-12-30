Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

Как российские порты превзошли советские достижения Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности Перейти в раздел

США ставят мир на грань новой ядерной гонки В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности Перейти в раздел

2023 год стал годом возвращения в Россию «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности Перейти в раздел

«Дача Хрущева» стала объектом атаки США За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел