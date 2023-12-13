Неожиданные последствия антироссийских санкций

Тимофей Бордачёв
Европейские лидеры торгуют Украиной
Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.
Игорь Мальцев
«Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти
В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.
Сергей Худиев
Россия – Европа, но не эта
Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.