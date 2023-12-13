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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 14:30 • Инфографика

    Неожиданные последствия антироссийских санкций

    Правда и победа

    Нажать для увеличения

    Организаторы введенных против России санкций ожидали быстрого краха российской экономики и коллапса российского общества. Все произошло ровно наоборот. Некоторые из неожиданных для Запада последствий их санкционной войны против России – в нашей инфографике.

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    Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона

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    • Возвращение призыва в армию США

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