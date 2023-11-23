Достижения российской экономики в условиях санкций (2022-2023)

Тимур Шерзад
Победы можно добиться и через оборону
«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?
Глеб Простаков
Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана
В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.
Игорь Караулов
Карнавализация компрометирует демократию
Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.