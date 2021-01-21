Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

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21 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Как ОМОН мог предотвратить развал СССР

Митинги в Риге были подчеркнуто антикоммунистическими Ян Тихонов/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад, 20 января 1991 года, в Риге (Латвийская ССР) произошли кровавые события, ставшие одним из символов краха СССР. Кто применил боевое оружие, из-за чего в центре республики погибли люди – и почему верному Москве рижскому ОМОНу не удалось зачистить город от вооруженных латышских сепаратистов?  Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украинский язык делают языком насилия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...

Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...
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Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...
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    Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

    «Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров    21 января 2021, 09:00
    Фото: Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова

    Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое?

    В Чечне в результате спецоперации в среду был уничтожен один из самых опасных полевых командиров – воевавший против российских силовиков еще с 90-х годов Аслан Бютукаев, также известный как амир Хамзат. Его труп найден после боя неподалеку от поселка Катар-Юрт, что в предгорьях близ границы с Ингушетией.

    Террористов нашли у речки Нетхой, рядом с оборудованным блиндажом. «Один из боевиков совершил самоподрыв, его личность устанавливается, остальные уничтожены в ходе боя», – добавил источник. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил ТАСС, что ранения получили пять правоохранителей.

    Об итогах боя глава Чечни Рамзан Кадыров доложил по телефону президенту Владимиру Путину. Позже чеченский лидер сообщил, что глава государства не только был изначально в курсе операции, но и «лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».

    Комментируя уничтожение Бютукаева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: «Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают». По его словам, президент поздравил Кадырова и других участников операции, пообещав представить их к государственным наградам.

    Аслан Бютукаев (фото: кадр из видео)

    Аслан Бютукаев (фото: кадр из видео)
    Ликвидация Бютукаева и его людей дала повод Кадырову констатировать, что с подпольем в республике полностью покончено. «Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», –написал глава Чечни в Telegram. Кадыров даже признался, что он считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему не страшно умереть.

    В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал и фото головы Бютукаева. Стоит отметить, что подобные снимки лидер республики публикует крайне редко. Фотографию он сопроводил предупреждением о том, что если «кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь!».

    Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, руководивший центром общественных связей МВД во время первой чеченской войны, считает, что говорить о полной ликвидации террористического подполья рано, даже после гибели Бютукаева. «Подполье вновь и вновь воспроизводится за счет усилий, которые предпринимаются из-за пределов Чечни.

    Но та ичкерийская линия боевиков, которая сформировалась в 90-х годах, действительно сведена на нет.

    Это произошло в результате последовательной работы федеральных сил, правоохранительных органов, спецслужб Чечни. В республике создана жесткая система противодействия подполью. В принципе их работа доведена до того, что если молодой человек уходит в лес, то продолжительность его жизни после этого в среднем не превышает трех месяцев», – признает Ворожцов.

    Собеседник добавил, что последние вожди «Имарата Кавказ» были мало известны даже специалистам, их возможности существенно сузились, по сравнению с тем влиянием, которое было у Басаева и Аслана Масхадова. «Если бандподполье будет возрождаться, то уже в иных формах», – полагает Ворожцов.

    Амир Хазрат начал свою террористическую карьеру в отряде «Риядус-Салихин» Шамиля Басаева. Он стал заместителем Доку Умарова, когда тот в середине нулевых провозгласил себя главой «Имарата Кавказ» (запрещенная в России организация).

    Бютукаев имеет прямое отношение к одному из самых масштабных терактов 2010-х годов. Десять лет назад, 24 января 2011 года, смертник Магомед Евлоев привел в действие бомбу в толпе встречающих в московском аэропорту Домодедово. Погибли 37 человек. После взрыва Умаров и Бютукаев публично взяли на себя ответственность за организацию этой атаки против мирных жителей Москвы.

    После того, как в 2014-2015 годах силовиками были уничтожены сначала Доку Умаров, а затем и его преемники, остатки бандподполья были идеологически переформатированы. Они объявили себя «Кавказским вилаятом Исламского государства*», и от их имени Бютукаев принес присягу ИГИЛ.

    В декабре 2014-го боевики амира Хазрата совершили рейд на Грозный, захватив республиканский Дом печати и одну из городских школ. В ходе боя тогда погибли 14 сотрудников полиции. В октябре 2016 года МВД Чечни объявило вознаграждение за информацию о местонахождении Бютукаева – за его голову силовики обещали заплатить 5 млн рублей. После этого банде Бютукаева дважды удавалось уходить от преследования. Последний раз это произошло в мае в Ингушетии, но и тогда террористам удалось уйти. Бой возле Катар-Юрта был третьим по счету. По словам Кадырова он лично участвовал в разработке плана ликвидации «шайтанов», а реализация плана была поручена бойцам полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Ворожцов не удивлен тем, что Кадыров опубликовал фотографию отсеченной головы Бютукаева – необходимо было доказать общественности факт его смерти, ведь в прежние годы уже появлялись слухи о гибели главаря, которые потом оказывались ложными.

    «Главной проблемой при ликвидации того или иного террориста является подтверждение его смерти. Существует немало вариантов двойников. Бывает, телохранитель надевает одежду охраняемого лица, подрывает себя, прикрывая отход главаря. Важно документально подтвердить ликвидацию. Бывает, что голову отрезают в случае, если невозможно эвакуировать тело. В зарубежных странах у ликвидированных боевиков отрезают руки, чтобы получить отпечатки пальцев. Так было после казни Че Гевары в Боливии», – напомнил Ворожцов.

    Чеченский политолог Руслан Мартагов, в свою очередь, сомневается в необходимости публиковать подобные снимки. «Вот раньше индейцы снимали скальпы... Абсолютно ненужное натуральное дикарство. Доказать гибель Бютукаева можно по картотеке данных на тех, кто в федеральном розыске. Есть отпечатки пальцев, особые приметы», – уверен политолог.

    Мартагов согласен с Ворожцовым в том, что говорить о полной ликвидации подполья в республике рано. «К сожалению, сохраняются предпосылки для возникновения новых банд. Это социальное неравенство, безработица, всеобщее озлобление – сама обстановка будет рождать новых и новых отморозков», – посетовал эксперт.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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