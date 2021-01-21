Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое?

В Чечне в результате спецоперации в среду был уничтожен один из самых опасных полевых командиров – воевавший против российских силовиков еще с 90-х годов Аслан Бютукаев, также известный как амир Хамзат. Его труп найден после боя неподалеку от поселка Катар-Юрт, что в предгорьях близ границы с Ингушетией.

Террористов нашли у речки Нетхой, рядом с оборудованным блиндажом. «Один из боевиков совершил самоподрыв, его личность устанавливается, остальные уничтожены в ходе боя», – добавил источник. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил ТАСС, что ранения получили пять правоохранителей.

Об итогах боя глава Чечни Рамзан Кадыров доложил по телефону президенту Владимиру Путину. Позже чеченский лидер сообщил, что глава государства не только был изначально в курсе операции, но и «лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».

Комментируя уничтожение Бютукаева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: «Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают». По его словам, президент поздравил Кадырова и других участников операции, пообещав представить их к государственным наградам.

Аслан Бютукаев (фото: кадр из видео)

Ликвидация Бютукаева и его людей дала повод Кадырову констатировать, что с подпольем в республике полностью покончено. «Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», – написал глава Чечни в Telegram. Кадыров даже признался, что он считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему не страшно умереть.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал и фото головы Бютукаева. Стоит отметить, что подобные снимки лидер республики публикует крайне редко. Фотографию он сопроводил предупреждением о том, что если «кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь!».

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, руководивший центром общественных связей МВД во время первой чеченской войны, считает, что говорить о полной ликвидации террористического подполья рано, даже после гибели Бютукаева. «Подполье вновь и вновь воспроизводится за счет усилий, которые предпринимаются из-за пределов Чечни.

Но та ичкерийская линия боевиков, которая сформировалась в 90-х годах, действительно сведена на нет.

Это произошло в результате последовательной работы федеральных сил, правоохранительных органов, спецслужб Чечни. В республике создана жесткая система противодействия подполью. В принципе их работа доведена до того, что если молодой человек уходит в лес, то продолжительность его жизни после этого в среднем не превышает трех месяцев», – признает Ворожцов.

Собеседник добавил, что последние вожди «Имарата Кавказ» были мало известны даже специалистам, их возможности существенно сузились, по сравнению с тем влиянием, которое было у Басаева и Аслана Масхадова. «Если бандподполье будет возрождаться, то уже в иных формах», – полагает Ворожцов.

Амир Хазрат начал свою террористическую карьеру в отряде «Риядус-Салихин» Шамиля Басаева. Он стал заместителем Доку Умарова, когда тот в середине нулевых провозгласил себя главой «Имарата Кавказ» (запрещенная в России организация).

Бютукаев имеет прямое отношение к одному из самых масштабных терактов 2010-х годов. Десять лет назад, 24 января 2011 года, смертник Магомед Евлоев привел в действие бомбу в толпе встречающих в московском аэропорту Домодедово. Погибли 37 человек. После взрыва Умаров и Бютукаев публично взяли на себя ответственность за организацию этой атаки против мирных жителей Москвы.

После того, как в 2014-2015 годах силовиками были уничтожены сначала Доку Умаров, а затем и его преемники, остатки бандподполья были идеологически переформатированы. Они объявили себя «Кавказским вилаятом Исламского государства*», и от их имени Бютукаев принес присягу ИГИЛ.

В декабре 2014-го боевики амира Хазрата совершили рейд на Грозный, захватив республиканский Дом печати и одну из городских школ. В ходе боя тогда погибли 14 сотрудников полиции. В октябре 2016 года МВД Чечни объявило вознаграждение за информацию о местонахождении Бютукаева – за его голову силовики обещали заплатить 5 млн рублей. После этого банде Бютукаева дважды удавалось уходить от преследования. Последний раз это произошло в мае в Ингушетии, но и тогда террористам удалось уйти. Бой возле Катар-Юрта был третьим по счету. По словам Кадырова он лично участвовал в разработке плана ликвидации «шайтанов», а реализация плана была поручена бойцам полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Ворожцов не удивлен тем, что Кадыров опубликовал фотографию отсеченной головы Бютукаева – необходимо было доказать общественности факт его смерти, ведь в прежние годы уже появлялись слухи о гибели главаря, которые потом оказывались ложными.

«Главной проблемой при ликвидации того или иного террориста является подтверждение его смерти. Существует немало вариантов двойников. Бывает, телохранитель надевает одежду охраняемого лица, подрывает себя, прикрывая отход главаря. Важно документально подтвердить ликвидацию. Бывает, что голову отрезают в случае, если невозможно эвакуировать тело. В зарубежных странах у ликвидированных боевиков отрезают руки, чтобы получить отпечатки пальцев. Так было после казни Че Гевары в Боливии», – напомнил Ворожцов.

Чеченский политолог Руслан Мартагов, в свою очередь, сомневается в необходимости публиковать подобные снимки. «Вот раньше индейцы снимали скальпы... Абсолютно ненужное натуральное дикарство. Доказать гибель Бютукаева можно по картотеке данных на тех, кто в федеральном розыске. Есть отпечатки пальцев, особые приметы», – уверен политолог.

Мартагов согласен с Ворожцовым в том, что говорить о полной ликвидации подполья в республике рано. «К сожалению, сохраняются предпосылки для возникновения новых банд. Это социальное неравенство, безработица, всеобщее озлобление – сама обстановка будет рождать новых и новых отморозков», – посетовал эксперт.