Снежный шквал оказался сильнее бомбардировщика

Январский «снежный заряд» в Заполярье – это, оказывается, форс-мажор. По крайней мере, так звучит версия Минобороны, которое оправдывает именно этим непредсказуемым природным явлением гибель бомбардировщика Ту-22М3. Он разбился в Мурманской области при заходе на посадку. Погибло три пилота. Но эксперты сомневаются, что винить в инциденте можно лишь природу.

Минобороны России рассматривает все возможные версии катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, в том числе техническую неисправность самолета. Напомним, что бомбардировщик дальней авиации разбился при посадке на аэродроме «Оленья». Погибли три члена экипажа, четвертый госпитализирован.

Основная версия трагедии, по словам представителей Минобороны – попадание в снежный заряд. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, «полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины авиакатастрофы». На место инцидента вылетела комиссия Минобороны.

Авиабаза «Оленья» расположена на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, рядом с Оленегорском. Здесь базируются самолеты дальней авиации, в том числе, Ту-22М3. Покрытие взлетно-посадочной полосы бетонное, ее длина – 3,5 тысяч метров. «Оленья» считается одной из лучших авиабаз вооруженных сил России.

«Данная ситуация произошла при посадке самолета, высота была метров 10-15, может и меньше», - предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор ВВС запаса Андрей Красноперов. «При посадке задача летчика – подвести самолет колесами на расстояние 1,5-2 метра над землей, чтобы они плавно коснулись взлетной полосы. Если в этот момент был снежный заряд и летчик потерял контакт с землей, по инструкции надо уходить на второй круг», - объяснил собеседник. Почему, в таком случае, экипаж бомбардировщика не выполнил необходимый маневр?

По оценке Красноперова, «пилот мог не увидеть полосу и сесть правее или левее». «Когда возникает снежный заряд, полосы вообще не видно. Если припечатывало к земле, могли стойки подломиться», – предполагает летчик. Возможно, пилоты и пытались уйти на второй круг, но им не хватило высоты и произошел контакт с землей.

Итак, главным виновником катастрофы, по мнению эксперта, оказывается объективный фактор – внезапное ухудшение погоды. Как отметил в комментарии РИА «Новости» другой авиационный эксперт Вадим Лукашевич, Ту-22М3 мог упасть из-за вертикального порыва ветра, который бросил самолет вниз.

Андрей Красноперов подчеркивает: «Как летчик-инструктор могу сказать, что вся дальняя авиация – это выпускники Тамбовского высшего военного авиационного училища летчиков им. Марины Расковой. У нас было такое училище, сейчас его разогнали.

Возможно, я даже их знаю. Возможно, это мои курсанты, на этом самолете. Если фамилии скажут, может я кого и вспомню. Поэтому я не могу грешить на летчиков, летчики квалифицированные. Сомневаюсь, что тут даже ас смог бы что-то сделать».

«Но, возможно кто-то из летчиков переучивался с одного типа на другой, – отметил Красноперов. – Это нормальная ситуация, слева сидит менее опытный летчик, справа инструктор, который контролирует его действия и по итогу дает допуск на самостоятельный полет на таком типе самолета», – указал летчик инструктор.

Источник ТАСС, в свою очередь, допустил, что причиной могла стать ошибка летчика. «Было ухудшение погоды, и самолет попал в снежный заряд. В этих условиях, скорее всего, произошла ошибка техники пилотирования, которая привела к грубой посадке», – смоделировал ситуацию собеседник агентства.

Курс подготовки летчиков предусматривает отработку пилотирования самолетов в сложных метеоусловиях, при метеоминимуме, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Под «минимумом» в данном случае понимаются минимальные значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости, при которых возможны взлеты, посадки и полеты по маршруту. «Речь идет о полетах с ограниченной видимостью в пределах 1,5-2 километров, или тогда, когда нижний край облачности ниже 150-200 метров, или при сочетании таких условий», – подчеркнул Попов. В таких условиях пилот должен уметь «зайти» в автоматическом, ручном или селекторном режиме, добавил летчик.

Но отметим – телеграм-канал Fighterbomber приводит прогноз по базе «Оленья» на вторник. Из него следует, что нижний край облачности – 90 метров. «В таких условиях Ту-22М3 не садятся», – указывают авторы канала. Это довод в пользу предельно затрудненных условий посадки такой сложной машины, как бомбардировщик (все-таки, этот показатель ниже указанных Поповым 150-200 метров).

Попов подтвердил: зимой, тем более на Севере, действительно возможно прохождение снеговых зарядов, как буранов, так «снега ливневого характера». «Заряды кратковременные», – внезапность его возникновения трудно прогнозировать метеослужбе, уточнил летчик.

Радиотехнические средства посадки на военных аэродромах не столь четко работают как на гражданских, там и светотехническое, и радиотехническое оборудование многократно дублируется. «А мы работаем на почти полевых аэродромах, и эти трудности сказываются. Не исключено, что летчики, в таких критических ситуациях, могут допустить ошибки», – считает Попов.

И здесь вновь возникает вопрос об уровне подготовки летного состава. Эксперт рассказал, что летчиков готовят «на класс», например военных летчиков 3-его класса (не менее 300 часов налета) – на 2-й класс (не менее 400 часов налета), «наша боевая подготовка в мирное время в этом и заключается».

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Подготовка проходит только на конкретной машине. Для тренировки используют спарки (двухместный вариант одноместного летательного аппарата). «Это абсолютно такая же боевая машина, только стоит дополнительное место работы – штурвал для инструктора, с определенным допуском и уровнем подготовки, – пояснил Попов. – Это как у учебных автомобилей – есть дополнительные педали торможения, сцепления, только руля нет, – а у нас все есть. Два абсолютно одинаковых поста управления». Что в дальней авиации (к которой относится бомбардировщик Ту-22М3), что во фронтовой самолеты должны существовать учебно-боевые, уточнил Владимир Попов.

После работы с инструктором летчиков допускают к самостоятельному полету, далее понижают минимум погоды, когда допускают, летать, например, ночью, и только потом в критических условиях. Процесс обучения длительный. Квалификацию нужно регулярно подтверждать – «один полет в сложных условиях не гарантирует, что ты выполнишь его через год с таким же качеством. Поэтому мы каждые три месяца повторяем – должна сохраняться натренированность», – подчеркивает заслуженный военный летчик России.

В случае с данной конкретной машиной – бомбардировщиком Ту-22М3, следует особо учесть что машина эта – тяжелая и сложная для пилотирования, – указывают авторы телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах». Летать на такой машине «могут только хорошо подготовленные, опытные, квалифицированные летчики».

По оценке указанного телеграм-канала, к сожалению следует констатировать: у инцидента в Оленегорске – похоже, та же причина, что и у столкновения истребителей Су-34 в минувшую пятницу. Речь, вполне вероятно, идет об ошибке в технике пилотирования. Причина катастроф – в недостаточной подготовки летчиков в строевых полках, полагают авторы упомянутого выше телеграм-канала. «Мы пожинаем последствия двадцатилетнего периода тотального развала и недофинансирования боевой авиации, – констатирует эксперт. – Налицо дилетантизм руководящего состава в вопросах организации, проведения и руководства полетами – а это, в свою очередь, закономерный результат сидения на земле без полетов в прошлые годы».

Не исключено и неграмотное руководство полетами. Существенная разница между гражданской и военной авиацией – в том, кто принимает финальное решение о посадке самолета. «В ГА командир экипажа сам, по своим соображениям решает - садиться ему или уходить на второй круг (на запасной аэродром)... Совсем другое правило действует у военных, – поясняет автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах». – Парадом командует руководитель полетов (РП) - заслуженный офицер. Должность РП в военной авиации имеет право занимать руководящий состав от замкомандира полка и выше, либо штатный руководитель полетов, которым может стать списанный по здоровью летчик тоже только из руководящего состава (т.е. ранее летавший именно командиром экипажа)...»

Последнее обстоятельство важно для понимания причин катастрофы в Оленегорске. «Командир экипажа Ту-22М3 садился при минимуме погоды и в снежном заряде не просто так. Ему дали добро, что в данных условиях равносильно приказу, – полагает автор телеграм-канала. – Дал добро тот самый РП. Или же его помощник (ПРП), который обязан находиться в начале полосы, рядом с местом приземления – и своими глазами видеть тот самый снежный заряд».

В любом случае, несколько инцидентов означают «жаркое» начало года для службы безопасности полетов (СБП) авиации Вооруженных сил, делает вывод эксперт.