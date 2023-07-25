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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...

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Андрей Полонский, писатель, историк
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

    Цифровой рубль решает массу финансовых проблем
    		  
    25 июля 2023, 09:00
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это означает создание правовой основы для появления в России третьей формы рубля: к наличной и безналичной форме добавляется цифровая. Они не будут заменять друг друга, а будут существовать параллельно.

    Зачем России цифровой рубль, как он может помочь России в геополитическом противостоянии с Западом и как «цифра» изменит финансово-бытовую жизнь простых россиян?

    На самом деле, сама концепция создания цифрового рубля у Банка России зародилась еще до введения западных санкций, однако они стали драйвером ускоренного развития проекта цифрорубля, говорит Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова.

    Изначально Банк России хотел ввести цифровой рубль к 2030 году, но финансовые санкции вынудили ускориться. Теперь массовое использование цифрового рубля ожидается с 2025 года. То есть со вступлением в силу закона с 1 августа этого года не стоит опасаться, что повсеместно начнут ходить цифровые рубли. Переходный период будет долгим, чтобы цифровая валюта плавно входила в повседневную жизнь россиян и российских компаний. К тому же новые технологии необходимо обкатать на практике. «Фактически внедрение в расчеты новой формы валюты позволит преодолеть ограничения в трансграничных переводах, но в первую очередь для физических лиц», – отмечает Валишвили.

    Вторая цель – это облегчить международную торговлю, но здесь потребуется приложить усилия. «Для внешнеторговых расчетов между компаниями потребуется принципиальное согласие второй стороны для подобного рода операций и готовность инфраструктуры стран-партнеров. Именно в этих целях широко обсуждается разработка проекта единой валюты для стран БРИКС, которая, вероятнее всего, также будет цифровой», – говорит Валишвили.

    Считать цифровой рубль полноценным «окном» в мир международных расчетов пока рано, но мегарегулятор уже прорабатывает два возможных варианта использования цифрорубля в международных транзакциях – либо посредством заключения двусторонних соглашений об интеграции цифровых платформ, либо посредством подключения к единой интеграционной платформе. Последний вариант может стать реальной альтернативой SWIFT, считает Валишвили.

    Таким образом, в перспективе благодаря наличию у России цифровой платформы вместе со странами БРИКС удастся не только обойти санкции, но и нанести куда более серьезный и быстрый удар по долларовой торговле.

    А пока Россия намерена перевести в цифровую форму бюджетные расчеты. Это третья важная задача «цифры». В таком формате возможно полное отслеживание использования бюджетных средств, что повысит прозрачность и эффективность расходов государства, говорит Валишвили.

    Что же касается простых россиян, то им цифровая валюта обещает облегчить финансовую жизнь. Однако резко жизнь не изменится. Пока «цифра» только отрабатывается в пилотном проекте в ряде регионов, чтобы выход в массы прошел уже без сучка и задоринки.

    Достаточно вспомнить, как постепенно в России внедряли карты «Мир». Они появились еще в 2017 году, а процесс перевода зарплат бюджетников на эти карты завершился только в этом году. В Китае пилотный проект цифрового юаня начали тестировать в 2015 году, но массовое хождение началось только с 2022 года во время зимних Олимпийских игр.

    «Скорее всего, простые граждане, особенно люди старшего возраста, пенсионеры, еще достаточно длительное время не заметят появления третьей формы существования рубля, подобно тому, как многие из них сегодня не замечают существование мобильных приложений банков и иных финтех-нововведений, которые для людей помоложе, не говоря уже о самых молодых, нововведениями уже не являются. Нельзя сказать, что прямо с 1 января 2025 года жизнь 150 миллионов россиян радикально изменится из-за появления цифрового рубля. Но очень многим россиянам цифровой рубль облегчит жизнь», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Как же цифровой рубль облегчит жизнь россиян? Его главное преимущество, что из операций между клиентом и ЦБ убирается посредник – банк, а посреднику всегда надо платить.

    «Переводы в цифровых рублях могут осуществляться без комиссий, так как цифровые рубли всех пользователей будут храниться в специальных цифровых кошельках-токенах на платформе Банка России. Бизнес начнет постепенно экономить на оплате эквайринга и содержании онлайн-касс, так как постепенно начнется перевод на оплату цифровыми рублями.

    А последними можно будет платить даже в отсутствие интернета, скачав на свой смартфон какое-то количество цифровых рублей», – говорит Мильчакова. Лимит пополнения кошелька составит 300 тыс. рублей в месяц.

    Еще один важный момент цифрового рубля – это безопасность. Эта форма нацвалюты помогает обезопасить от потери средств из-за банкротства банка, а также раз и навсегда избавиться от финансовых мошенников, которые с каждым годом только наращивают обороты.

    «Банки будут лишь посредниками – эмитентом выступит ЦБ РФ, и храниться цифровые рубли будут в персональных кошельках граждан на платформе регулятора.

    Соответственно, при закрытии какого-либо банка вкладчик не лишится средств. Кроме того, цифровой рубль будет хранить данные обо всех своих владельцах и историю транзакций, поэтому нельзя будет завладеть чужими сбережениями мошенническим путем»,

    – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Однако цифровой рубль полностью не сможет заменить наличные и безналичные расчеты. Как минимум потому, что ни брать займы и кредиты, ни открывать вклады в цифровых рублях нельзя. Эта вотчина остается за банками, этого заработка их никто не лишит.  

    «Но поскольку в проекте внедрения цифрового рубля участвуют все крупнейшие банки, цифровые рубли можно будет в мобильном приложении соответствующего банка обменять на обычные безналичные рубли и положить на депозит под процент в этот банк. Также в банкоматах этих банков цифровые рубли можно будет обналичивать и снимать наличные рубли без комиссии», – отмечает Мильчакова.

    Принудительно переводить все население и бизнес на цифровые рубли никто не будет. Центробанк не раз развеивал эти опасения. «Третья форма существования рубля – это просто возможность более широкого выбора при совершении финансовых операций для физлиц и бизнеса. Наличные деньги никуда не исчезнут. Они останутся, более того, наверняка сохранятся организации, например, небольшие торговые точки, небольшие предприятия сферы услуг, которые работают, как и сегодня, исключительно с наличными рублями», – заключает Мильчакова.
     
     
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