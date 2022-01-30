Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС

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30 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой. Подробности...

Три причины американского экспансионизма

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Александр Тимохин, журналист
Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что такова их природа. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всегда испытывали интерес к мистическому, и о самой практике изгнания бесов, и ее возможном отношении к телу Ленина стоит сделать некоторые пояснения. Подробности...
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    Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС

    Украина впервые в истории запустила в работу все 15 энергоблоков АЭС
    		   30 января 2022, 20:30
    Фото: Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Впервые за всю историю атомной энергетики на Украине одновременно заработали все 15 энергоблоков. Однако гордиться таким рекордом стыдно, считают эксперты. Сложившаяся ситуация говорит о серьезных дырах в энергосистеме страны. Чем обернется попытка решения этой проблемы с помощью чрезмерной эксплуатации еще советских АЭС?

    Украинский «Энергоатом» утром в воскресенье подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ровенской АЭС, таким образом запустив в работу все имеющиеся на территории страны 15 энергоблоков. Это сделано «после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива». В «Энергоатоме» подчеркнули, что все 15 энергоблоков работают одновременно впервые за всю историю атомной энергетики Украины.

    Однако радоваться столь уникальной ситуации не стоит, ведь реализована она была не от хорошей жизни, отмечают эксперты. Тот факт, что впервые в истории потребовалось запустить все атомные реакторы одновременно, говорит о том, что в энергетической системе Украины образовались серьезные дыры – рост потребления в отопительный сезон не удается закрыть традиционными способами.

    Обычно на Украине одновременно работает 10 атомных энергоблоков, максимум – 12.  «Так было, потому что значительную часть электроэнергии вырабатывали теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, которые сжигали уголь. Угля в стране было много. До 2013 года доходили до рекордной добычи 84 млн тонн угля с учетом Донбасса», – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

    «Однако мы сжигали уголь не потому, что нам так хотелось, и не потому, что он у нас был. А потому, что ТЭС и ТЭЦ обеспечивали маневренную генерацию электроэнергии, которая давала возможность покрывать потребление в утренние и вечерние пики», – пояснил эксперт.

    Атомные электростанции технически не приспособлены для маневрирования мощностями,

    то есть снижения и увеличения выработки электроэнергии в течение суток. Их задача вырабатывать постоянный объем электроэнергии круглосуточно. Но потребление электроэнергии промышленностью и населением серьезно меняется в течение 24 часов и сильно зависит от времени суток.

    Например, днем потребление электроэнергии в целом выше, чем ночью, а в 8 утра расходуется больше света, чем в 14.00. Идеально, когда атомные электростанции производят электроэнергию на уровне ночного потребления все 24 часа. А для удовлетворения дневных всплесков потребления электроэнергии (для маневрирования) используются ТЭС, которые могут оперативно увеличивать или снижать выработку электроэнергии.

    Почему мощности АЭС не используют для маневрирования? Потому что резкое изменение объемов выработки электроэнергии в короткий срок опасно с технической точки зрения. Тем самым увеличивается риск аварийных ситуаций, что наверняка должны понимать специалисты атомной промышленности Украины.

    «Но практически весь отопительный сезона «Энергоатом» маневрирует мощностями атомных блоков (по очереди), то есть ночью уменьшает их мощность. Это неправильно, АЭС технически для этого не предназначены. Идет нарушение условий эксплуатации атомных реакторов», – говорит Корольчук.

    Вторая проблема заключается в том, что атомные реакторы на Украине старые, построены еще в советские годы, и требуют постоянных ремонтных работ. Игнорировать профилактические работы опасно. Корольчук напоминает, что

    еще в октябре-ноябре украинское руководство не закончило ремонт ряда атомных блоков, перенесло его на весну и включило эти блоки в работу.

    Кроме того, на днях специалисты запустили первый энергоблок Ровенской АЭС. Он был отключен 6 января текущего года на планово-предупредительный ремонт, рассчитанный на 45 дней. Но его запустили в работу раньше срока окончания ремонта. Ранее 25 января были отключены блоки сразу двух атомных электростанций.

    В частности, на Хмельницкой АЭС отключился первый энергоблок из-за срабатывания защиты блочного трасформатора, а затем и реакторной установки. В тот же день произошло отключение от сети четвертого энергоблока Запорожской АЭС для ремонта турбогенератора. Однако уже вечером 26 января этот энергоблок снова заработал в энергосети. А первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключили уже 27 января. Хотя в нормальной ситуации лучше дождаться выяснения специальной комиссией причин отключений, и отправить эти блоки на ремонт.

    Чем же опасна эта ситуация с украинскими АЭС? Она повышает риски аварий. Власти слишком много взвалили на старые станции, которые могут не справиться с нагрузкой. Об опасности маневрирования мощностями энергоблоков АЭС в 2016 году открыто признавался многолетний президент «Энергоатома» Юрий Недашковский (теперь экс-президент).

    Тогда речь шла о введении еженедельного маневрирования. «Как ввести недельное маневрирование на энергоблоках, которые для этого не предназначены? Эти понижения и повышения мощности на 500 МВт разрушили нам быстроходный генератор на третьем энергоблоке Ровенской АЭС, – указал тогда Недашковский. – В итоге мы его три месяца ремонтировали благодаря такой «блестящей» идее».

    Что будет, если энергоблоки выйдут из строя? Корольчук приводит в пример последствия от выхода из строя на один-два дня всего двух энергоблоков Хмельницкой и Запорожской АЭС в конце января. До остановки этих блоков в стране работало 14 энергоблоков, но на два дня осталось 12.

    «Сразу включили на полную мощность гидроэлектростанции, развернули два блока Бурштынского энергоострова. Но этого не хватило. Поэтому попросили помощь у Белоруссии», – рассказывает украинский эксперт. По информации «Укрэнерго», общий объем этой помощи составил 650 МВт-час. «Но главное, что всего за два дня сожгли 90 тыс. тонн угля, а запасы угля сократились на 30 тыс. тонн. Это очень много», – констатирует Корольчук и добавляет: погода в эти два дня была мягкая – около нуля.

    Если же авария отключит большее количество блоков, на долгий срок и в условиях сильных морозов, тогда ситуация приобретет катастрофический характер.

    ТЭС и ТЭЦ могут за десять дней сжечь вообще весь имеющийся уголь. И встанет вопрос способности ТЭС выдержать столь высокую нагрузку, потому что они тоже старые и требуют постоянного ремонта. Сомнений в том, что атомные блоки начнут выходить из строя – нет. Это происходит постоянно, причем частота отключений в последнее время увеличилась. Теперь риски аварий еще выше.

    Вопрос лишь в том, как много и как долго атомные блоки смогут продержаться в рабочем состоянии. Самый лучший вариант – если атомные блоки начнут выходить из строя весной или летом. Самый худший – во время отопительного сезона. «Безжалостное использование АЭС для маневрирования вылезет боком», – прогнозирует собеседник.

    Почему же Украина идет на такие риски? Во-первых, это политическое решение. Официальный Киев не хочет обращаться за аварийной помощью к Москве

    и импортировать российскую электроэнергию. Запад накалил информационное поле ожиданиями военной эскалации в Донбассе. Поэтому просить помощь у Москвы сейчас – это политическое самоубийство для руководства страны.

    Вторая цель «уникальной» ситуации в атомной энергетике – это попытка снизить проблему дефицита угля в стране. Рост выработки атомной энергии снижает нагрузку на ТЭС, которые могут за это время накопить побольше угля на своих складах. Ситуация с запасами угля крайне тяжелая на конец января, ведь впереди еще февраль и март. В феврале велики риски наступления сильных морозов, а март опасен даже просто холодной погодой. К концу отопительного сезона запасов и угля, и газа может просто не остаться.

    «Сейчас на складах ТЭС и ТЭЦ находится порядка 800 тыс. тонн угля. Если сравнивать с 2019 годом, то тогда в конце января на складах было почти двое больше угля – 1,5 млн тонн. Обычно у нас к началу марта оставалось 700-800 тыс. тонн. А сейчас у нас такой же объем запасов в конце января», – отмечает украинский эксперт.

    «На мой взгляд, не надо сейчас включать столько атомных блоков одновременно, потому что это чревато проблемами. Надо было просто вовремя запастить достаточными объемами газа и угля для отопительного сезона», – заключает Корольчук.

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