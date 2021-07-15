Соль подорожает из-за железнодорожников

Только удалось решить проблему с резким ростом стоимости хлеба и подсолнечного масла, как на горизонте замаячила новая. Россиянам обещают рост цен на соль более чем на треть. Любопытно, что на этот раз общемировой рост цен, судя по всему, ни при чем. Производители соли видят в случившемся искусственно созданную ситуацию для обогащения ряда компаний.

Соледобытчики России через ассоциацию «Руспродсоюз» обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву. Они жалуются министру на то, что в стране искусственно создан дефицит полувагонов, которые необходимы для доставки соли от мест добычи пищевым производителям.

Это привело к тому, что ставка на предоставление полувагонов выросла более чем на 40% за последние три месяца. Собственники вагонов, а они с недавних пор принадлежат не РЖД, а частным компаниям, гарантируют поставку только половины полувагонов от необходимых для перевозки соли.

«Неритмичная подача подвижного состава или его отсутствие уже привело к остановке некоторых производственных площадок и невозможности выполнить взятые обязательства перед контрагентами», – говорится в письме «Руспродсоюза» к министру транспорта. Это грозит срывом поставок соли для пищевой промышленности.

В ассоциации пугают ростом цен на соль (а это социально значимый продукт) на 32%. И это скажется в целом на инфляции в России, которая вышла из целевого показателя в 4% в этом году. Чтобы «погасить» инфляционную спираль, Центробанк уже несколько раз поднимал ключевую ставку – и, скорее всего, до конца года поднимет ее еще.

Дело даже не в росте цены, а в том, что в стране назревает дефицит соли, которая необходима для производства большинства продуктов питания.

«Производители пока не понимают, во сколько обойдется перевозка соли, так как рост цен на полувагоны более чем на 40% не устранил проблему с нехваткой подвижного состава. Все будет зависеть от результатов и мер по разрешению ситуации»,

– говорит газете ВЗГЛЯД исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Пищевая промышленность столкнется с большими сложностями при выпуске готовой продукции. «В себестоимости готового продукта соль не составляет значительной величины, однако рецептуру нарушать нельзя. Соль – это пищевой ингредиент, используемый при производстве многих продуктов питания, и перебои с поставкой недопустимы», – говорит Востриков.

Любопытно, что кризис полувагонов, который ведет к дефициту и росту цен на соль в стране, имеет искусственный характер. В отличие, например, от резкого удорожания хлеба и муки, подсолнечного масла и моркови в России. Там основными факторами роста цен стали мировая инфляция, девальвация рубля и проблемы с урожаем. Но с солью ситуация совершенно иная.

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В реальности дефицита полувагонов нет. «По нашим аналитическим данным, общее количество вагонов превышает потребность рынка», – уверяет Востриков. Так, по данным на конец марта 2021 года, наблюдался профицит полувагонов. В парке их насчитывалось более 577 тыс. штук, тогда как потребности рынка составляли 400-450 тыс. полувагонов.

Откуда же взялся дефицит полувагонов? В «Руспродсоюзе» винят недобросовестных владельцев и операторов подвижного состава, которыми являются частные компании. Они, по сути, «спрятали» вагоны в отстойники и не удовлетворяют заявки на вагоны, создавая тем самым дефицит при профиците ради обогащения, считают в ассоциации. По словам Вострикова, необходимо оптимизировать маршруты следования вагонов, вывести часть подвижного состава из отстойников и распределить его по регионам, исходя из потребностей производителей соли. И тогда ситуация нормализуется.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта объяснили ситуацию тем, что в предыдущие годы резко сократился спрос на вагоны, поэтому собственники и отправили часть их в отстойники, а также не занимались их ремонтом. Там обещают вернуть на рынок до 20 тыс. полувагонов в ближайшее время, что позволит сбалансировать обеспечение погрузки.

«При взрывном росте цен на соль пострадают в первую очередь простые россияне. Однако стоит помнить, что поваренная пищевая соль входит в список социально значимых товаров, цены на которые государство может регулировать.

Поэтому в итоге могут пострадать скорее продуктовые ретейлеры, так как ценовые ограничения снижают маржинальность бизнеса и дезориентируют игроков рынка относительно баланса спроса и предложения», – говорит Артемий Шамшуков из ФГ «Финам».

Существенного роста цен на соль не ожидаем, так как ее товарные запасы в регионах достаточны, а такие факторы, как сезон солений и заготовок, не способны привести к существенному дефициту, считает Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

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