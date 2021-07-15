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Соль подорожает из-за железнодорожников

Производители соли заметили ценовой сговор на рынке вагонов Александр Рюмин/ТАСС
Только удалось решить проблему с резким ростом стоимости хлеба и подсолнечного масла, как на горизонте замаячила новая. Россиянам обещают рост цен на соль более чем на треть. Любопытно, что на этот раз общемировой рост цен, судя по всему, ни при чем. Производители соли видят в случившемся искусственно созданную ситуацию для обогащения ряда компаний.  Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Польша нацеливает на Калининград американские танки

Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью army.mil
Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?  Подробности...
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Китай хитростью и деньгами захватывает ключевые порты мира

Греческий порт Пирей – один из важнейших китайских портов в Европе Kostis Ntantamis/ZUMA/Global Look Press
Очередной эпизод китайской экспансии прямо сейчас происходит на Балканах. Пекин готов забрать за долги важнейший в Черногории морской порт, и это далеко не единственный пример подобной технологии, применяемой китайцами по всему миру. Зачем Китай это делает и к каким глобальным последствиям все это приведет? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали свое большими половниками. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждет веселый хоровод на празднике прощания со своим величием. Подробности...

Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократия такова, как те, кого она обслуживает. Народам сытым она помогает кушать, народам голодным – резать и грабить. Дело ее вождей – возглавлять то, что нельзя предотвратить. Подробности...
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Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...
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    Соль подорожает из-за железнодорожников

    Производители соли заметили ценовой сговор на рынке вагонов    15 июля 2021, 11:46
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Только удалось решить проблему с резким ростом стоимости хлеба и подсолнечного масла, как на горизонте замаячила новая. Россиянам обещают рост цен на соль более чем на треть. Любопытно, что на этот раз общемировой рост цен, судя по всему, ни при чем. Производители соли видят в случившемся искусственно созданную ситуацию для обогащения ряда компаний.

    Соледобытчики России через ассоциацию «Руспродсоюз» обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву. Они жалуются министру на то, что в стране искусственно создан дефицит полувагонов, которые необходимы для доставки соли от мест добычи пищевым производителям.

    Это привело к тому, что ставка на предоставление полувагонов выросла более чем на 40% за последние три месяца. Собственники вагонов, а они с недавних пор принадлежат не РЖД, а частным компаниям, гарантируют поставку только половины полувагонов от необходимых для перевозки соли.

    «Неритмичная подача подвижного состава или его отсутствие уже привело к остановке некоторых производственных площадок и невозможности выполнить взятые обязательства перед контрагентами», – говорится в письме «Руспродсоюза» к министру транспорта. Это грозит срывом поставок соли для пищевой промышленности.

    В ассоциации пугают ростом цен на соль (а это социально значимый продукт) на 32%. И это скажется в целом на инфляции в России, которая вышла из целевого показателя в 4% в этом году. Чтобы «погасить» инфляционную спираль, Центробанк уже несколько раз поднимал ключевую ставку – и, скорее всего, до конца года поднимет ее еще.

    Дело даже не в росте цены, а в том, что в стране назревает дефицит соли, которая необходима для производства большинства продуктов питания.

    «Производители пока не понимают, во сколько обойдется перевозка соли, так как рост цен на полувагоны более чем на 40% не устранил проблему с нехваткой подвижного состава. Все будет зависеть от результатов и мер по разрешению ситуации»,

    – говорит газете ВЗГЛЯД исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

    Пищевая промышленность столкнется с большими сложностями при выпуске готовой продукции. «В себестоимости готового продукта соль не составляет значительной величины, однако рецептуру нарушать нельзя. Соль – это пищевой ингредиент, используемый при производстве многих продуктов питания, и перебои с поставкой недопустимы», – говорит Востриков.

    Любопытно, что кризис полувагонов, который ведет к дефициту и росту цен на соль в стране, имеет искусственный характер. В отличие, например, от резкого удорожания хлеба и муки, подсолнечного масла и моркови в России. Там основными факторами роста цен стали мировая инфляция, девальвация рубля и проблемы с урожаем. Но с солью ситуация совершенно иная.

    В реальности дефицита полувагонов нет. «По нашим аналитическим данным, общее количество вагонов превышает потребность рынка», – уверяет Востриков. Так, по данным на конец марта 2021 года, наблюдался профицит полувагонов. В парке их насчитывалось более 577 тыс. штук, тогда как потребности рынка составляли 400-450 тыс. полувагонов.

    Откуда же взялся дефицит полувагонов? В «Руспродсоюзе» винят недобросовестных владельцев и операторов подвижного состава, которыми являются частные компании. Они, по сути, «спрятали» вагоны в отстойники и не удовлетворяют заявки на вагоны, создавая тем самым дефицит при профиците ради обогащения, считают в ассоциации. По словам Вострикова, необходимо оптимизировать маршруты следования вагонов, вывести часть подвижного состава из отстойников и распределить его по регионам, исходя из потребностей производителей соли. И тогда ситуация нормализуется.

    В Союзе операторов железнодорожного транспорта объяснили ситуацию тем, что в предыдущие годы резко сократился спрос на вагоны, поэтому собственники и отправили часть их в отстойники, а также не занимались их ремонтом. Там обещают вернуть на рынок до 20 тыс. полувагонов в ближайшее время, что позволит сбалансировать обеспечение погрузки. 

    «При взрывном росте цен на соль пострадают в первую очередь простые россияне. Однако стоит помнить, что поваренная пищевая соль входит в список социально значимых товаров, цены на которые государство может регулировать.

    Поэтому в итоге могут пострадать скорее продуктовые ретейлеры, так как ценовые ограничения снижают маржинальность бизнеса и дезориентируют игроков рынка относительно баланса спроса и предложения», – говорит Артемий Шамшуков из ФГ «Финам».

    Существенного роста цен на соль не ожидаем, так как ее товарные запасы в регионах достаточны, а такие факторы, как сезон солений и заготовок, не способны привести к существенному дефициту, считает Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

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