Россия втянута в крупнейший кризис мировой электроники 21 апреля 2021, 13:36

Фото: Wan shanchao/Reuters

Текст: Михаил Кувырко

Мировая промышленность столкнулась с невиданным доселе глобальным кризисом. Речь идет о внезапном дефиците ключевых компонентов, от которых зависит функционирование всех современных электронных устройств, от ноутбуков до мобильных телефонов. В чем причина происходящего и насколько серьезно это затронет Россию? Рынки полупроводников и микросхем редко становятся предметом внимания широкой аудитории, но о том, насколько серьезны последствия глобальной нехватки этой продукции, можно судить по ряду недавних заявлений компаний, известных практически каждому. Электронный полупаралич Несколько дней назад японское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники в IT-отрасли сообщило, что компания Apple из-за глобального дефицита полупроводников перенесла часть заказов на компоненты для некоторых моделей MacBook и iPad. Из-за перебоев с компонентами, производимыми калифорнийской компанией Qualcomm, для компьютеров Apple не хватает чипов, а для планшетов – дисплеев и компонентов к ним, в связи с чем часть заказов на детали была перенесена на вторую половину года. О схожих проблемах еще в феврале заявила компания Sony. Ее финансовый директор Хироки Тотоки рассказал о невозможности полностью удовлетворить высокий спрос на новые игровые приставки Play Station 5. А после того, как на нехватку полупроводников пожаловались Microsoft и крупнейший американский производитель интегральной микросхемной электроники AMD, на проблему обратил внимание даже президент США Джо Байден. Не так давно он подписал распоряжение об улучшении цепочки поставок «важнейших и основных товаров», включая компоненты для PlayStation 5. Еще одной из серьезно пострадавших от нехватки полупроводников отраслью стало производство автомобилей, которые в последние годы, по сути, сами превратились в напичканные электроникой гаджеты. На эту тему Как сообщила в конце марта британская The Guardian, компании Ford уже пришлось сократить объемы производства некоторых моделей, а к концу года из-за дефицита чипов она может потерять до 2,5 млрд долларов выручки. Около 2 млрд долларов может недосчитаться еще один крупнейший американский автопроизводитель – General Motors, который в феврале сообщил, что приостановит работу трех своих заводов в США и вдвое замедлит производство на заводе в Южной Корее на фоне глобального дефицита полупроводников. Компания Nissan также была вынуждена приостановить свои производства в Мексике и США. В Германии, по утверждению местных СМИ, концерн Volkswagen отсрочил сроки поставок около 100 тыс. автомобилей Audi и Porsche. Ряд игроков рынка утверждает, что ситуация начнет налаживаться к середине года, однако есть и более пессимистичные прогнозы. «Начиная с середины 2020 года мировые производители микросхем начали пересмотр своих цен в сторону повышения, поскольку на планете исчерпаны все производственные резервы по наращиванию выпуска микросхем. В том числе резервы по наращиванию выпуска материалов и полуфабрикатов для производства микросхем. Очередь в производство находится в диапазоне один–три года. Приоритет отдается самым массовым заказчикам, в отработке заказов которых имеется минимум сложностей в перенастройке производства», – говорится в меморандуме российской компании-дистрибьютора электронных компонентов «Элитан». Дело не только в коронавирусе Изначально глобальную нехватку полупроводников спровоцировала пандемия коронавируса. По словам технического директора российского производителя интерактивного оборудования BM Group «Фабрика инноваций» Максима Слизова, в прошлом году из-за пандемии многие заводы в Китае и Тайване были вынуждены временно приостанавливать работу по требованию местного законодательства, из-за чего образовался простой мощностей. «Сейчас все более-менее наладилось, и некоторое время запасы уже произведенной продукции на складах поставщиков поддерживали большие объемы запросов. Но в текущий момент производители полупроводников просто не успевают производить достаточное количество», – утверждает Слизов. В частности, добавляет эксперт, такой огромный поставщик полупроводников, как тайваньская компания TSMC, только сейчас выходит на уровень производства, который был у него до пандемии, и в скором времени сможет удовлетворить резкий скачок потребности в своих изделиях. Существующий на сегодняшний день дефицит микросхем и полупроводниковой продукции – один из самых серьезных кризисов не только для этого сегмента, но и для всей мировой экономики, констатирует Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto. По его словам, нехватка чипов может остановить деятельность не только электронной промышленности, IT и автопрома, но и таких отраслей, как авиация, машиностроение, медицина и других. «Основные причины возникновения кризиса в сегменте микроэлектроники – торговые войны и взаимные санкции Китая и США, а также повсеместные локдауны 2020 года. Скорее всего, дефицит полупроводников сохранится до конца года, а выход из него возможен только посредством значительного роста производства и конкуренции», – утверждает эксперт. Однако специалисты компании «Элитан» считают, что коронавирус в данном случае только повод. Пандемия, по их утверждению, привела к трансформации повседневной жизни и работы миллиардов людей, и это стало новым стимулом для «великой всемогущей руки капитализма». Аллокация (перераспределение рыночных ресурсов) и ценовая турбулентность, утверждается в меморандуме «Элитана», это нормальная фаза капиталистического рынка, ведущая к реформации продуктового ряда производителей товаров и услуг, а также к перестройке структуры цен по всей экономике. Иными словами, запущен рыночный механизм самонастройки: идет перераспределение факторов производства в пользу наиболее востребованных благ и через новые цены на них. Хорошо известно, что в период пандемии спрос на электронику подскочил по всему миру – вынужденная работа в удаленном режиме потребовала от многих людей срочно обновить или увеличить свой арсенал гаджетов. А дополнительное давление на рынок полупроводников и микросхем создали автопроизводители, соревнующиеся друг с другом в уровне электронной оснащенности своей продукции. В этой ситуации сбой в производственно-сбытовой цепочке из-за локдаунов не мог не привести к острому дефициту. Запредельные риски импортозависимости Для России ситуация с доступом к полупроводникам выглядит особенно драматично. Российский рынок электроники на 95% состоит из комплектующих из-за рубежа, поэтому их глобальная нехватка коснется как производителей, так и потребителей, указывает Максим Слизов. Первые негативные эффекты уже налицо. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 5,7%, до 148,7 тыс. единиц, и одной из основных причин этого стал рост цен из-за нехватки электронных чипов. Наибольшее замедление продаж наблюдалось в массовом сегменте. Из-за пандемии и санкций поставки микросхем и полупроводников в Россию почти прекратились, утверждает Максим Рязанов, однако отечественный автопром по-прежнему испытывает потребность в чипах для систем «Эра-ГЛОНАСС», тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и других необходимых систем. Так как без этих компонентов, особенно «Эра-ГЛОНАСС», российский автомобиль не может быть выпущен, объемы производства будут сокращаться, что приведет к очередному дефициту новых автомобилей, а заодно и к повышению цен на них, прогнозирует эксперт. Россия, потребляющая менее 2% мирового выпуска электроники, снабжается передовыми компонентами по остаточному принципу, а зачастую – по нестандартным каналам дистрибуции, без ведома производителя компонентов и даже вопреки его воле, добавляют в компании «Элитан». Но теперь недорогих «объедков» на мировом рынке почти нет – компонентов в связи с возросшим спросом не хватает даже официальным контрактным потребителям, а продавать «налево» стало нечего. Собственные производители вычислительной техники и радиоэлектроники в России есть, но они не могут отказаться от некоторых зарубежных решений и компонентов, производимых в Китае, констатирует Максим Слизов. Большой проблемой, по его словам, является и то, что в нашей стране не производят печатные платы для вычислительной техники – их тоже приходится заказывать в Тайване либо Китае. Как следствие, если российские компании и используют ряд отечественных решений, то для очень узких задач. «В России есть возможности по наращиванию собственного производства микросхем и полупроводников, но для этого важно обеспечивать ведущие отечественные производства большими заказами, – утверждает эксперт. – На данный момент ведутся разработки, но, как правило, они остаются в стадии прототипа или коммерческого образца. Очень сложно зацепиться за рынок молодым предприятиям, у которых есть отличная команда разработчиков, рабочие отечественные решения как в области IT, так и в других областях производства, где требуются «умные решения». Такие предприятия не получают государственных субсидий и не обеспечены заказами». Первые механизмы решения проблемы уже анонсированы. На прошлой неделе Минпромторг РФ представил к общественному обсуждению четыре проекта постановления правительства, направленного на расширение мощностей производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ) в 2022–2024 годах. В общей сложности на это планируется направить 11,4 млрд рублей, а среди возможных получателей господдержки названы структуры госкорпорации «Ростех» – НПП «Исток» им. Шокина и Новосибирский завод полупроводниковых приборов, АО «Завод полупроводниковых приборов» – совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система», а также производитель микросхем ПАО «Микрон», входящий в «Систему». По словам Максима Рязанова, наращивание объемов выпуска дефицитной продукции позволит решить сразу две проблемы: восстановление других отраслей, зависящих от микроэлектроники, и сокращение зависимости от импорта.