Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
Разделы

Россия втянута в крупнейший кризис мировой электроники

Фабрики электронных компонентов Юго-Восточной Азии загружены до предела Wan shanchao/Reuters
Мировая промышленность столкнулась с невиданным доселе глобальным кризисом. Речь идет о внезапном дефиците ключевых компонентов, от которых зависит функционирование всех современных электронных устройств, от ноутбуков до мобильных телефонов. В чем причина происходящего и насколько серьезно это затронет Россию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Над отношениями Москвы и Берлина нависла «зеленая угроза»

Анналена Бербок является худшим кандидатом с точки зрения интересов России и российско-германского сотрудничества в целом Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В сентябре в Германии пройдут выборы, после которых эпоха Ангелы Меркель завершится. В случае, если к тому моменту рейтинг правящей партии опустится еще ниже, канцлером может стать другая женщина, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок. Еще больше шансов на то, что Бербок возглавит МИД страны. С точки зрения интересов России Бербок на любом из этих постов &#8722; худший кандидат из возможных. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
Перейти в раздел…

Какого будущего лишилась Украина из-за разрыва с Россией

Промышленность Украины превратилась в руины Сергей Батурин/РИА «Новости»
В Киеве снова жалуются на Москву – дескать, Россия хочет превратить Украину в «аграрную провинцию». И это при том, что своей политикой последних лет Украина сама лишила себя промышленности, которая была завязана на Россию и позволяла богатеть обеим странам. Как выглядели бы экономические отношения России и Украины сегодня, если бы не случился Майдан? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

«Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу. Подробности...

Дегенерация не должна быть прибыльной

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Коллективная борьба за все хорошее похожа на групповой секс

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Главный враг России в Германии

Послание Путина Федеральному собранию

Обсуждение: 39 комментариев

Кто превратил Украину в аграрную провинцию

Перейти в раздел…

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
    Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы Путин призвал Мишустина помочь регионам с подготовкой проектов развития
    Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии Путин: Россия не может пропустить революцию в мировом здравоохранении Путин поручил обеспечить независимость России в производстве вакцин и лекарств Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга
    Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях Путин рассказал о совершенствовании ядерной триады России Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию

    ответ на провокации


    Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели

    «Слова о готовности к войне»


    Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости

    на высоте 15 тыс. метров


    Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма

    Видео

    взрывы на арсенале во Врбетице


    Скандал с «агентами ГРУ» подставил под удар руководство Чехии

    москва – минск


    России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко

    автомобильный рынок


    В России исчезает дешевый заменитель бензина

    полвека «Салюту-1»


    Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

    ответный шаг


    Геворг Мирзаян: Россия расчетливо ответила на американские санкции

    апгрейд бренда


    Анастасия Семенович: Как Петербург стал «столицей расчлененки»

    римский образец


    Дмитрий Грунюшкин: Правосудие англосаксов – это право сильного

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?

    Россия втянута в крупнейший кризис мировой электроники

    Фабрики электронных компонентов Юго-Восточной Азии загружены до предела    21 апреля 2021, 13:36
    Фото: Wan shanchao/Reuters
    Текст: Михаил Кувырко

    Мировая промышленность столкнулась с невиданным доселе глобальным кризисом. Речь идет о внезапном дефиците ключевых компонентов, от которых зависит функционирование всех современных электронных устройств, от ноутбуков до мобильных телефонов. В чем причина происходящего и насколько серьезно это затронет Россию?

    Рынки полупроводников и микросхем редко становятся предметом внимания широкой аудитории, но о том, насколько серьезны последствия глобальной нехватки этой продукции, можно судить по ряду недавних заявлений компаний, известных практически каждому.

    Электронный полупаралич

    Несколько дней назад японское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники в IT-отрасли сообщило, что компания Apple из-за глобального дефицита полупроводников перенесла часть заказов на компоненты для некоторых моделей MacBook и iPad. Из-за перебоев с компонентами, производимыми калифорнийской компанией Qualcomm, для компьютеров Apple не хватает чипов, а для планшетов – дисплеев и компонентов к ним, в связи с чем часть заказов на детали была перенесена на вторую половину года.

    О схожих проблемах еще в феврале заявила компания Sony. Ее финансовый директор Хироки Тотоки рассказал о невозможности полностью удовлетворить высокий спрос на новые игровые приставки Play Station 5. А после того, как на нехватку полупроводников пожаловались Microsoft и крупнейший американский производитель интегральной микросхемной электроники AMD, на проблему обратил внимание даже президент США Джо Байден. Не так давно он подписал распоряжение об улучшении цепочки поставок «важнейших и основных товаров», включая компоненты для PlayStation 5.

    Еще одной из серьезно пострадавших от нехватки полупроводников отраслью стало производство автомобилей, которые в последние годы, по сути, сами превратились в напичканные электроникой гаджеты.

    Как сообщила в конце марта британская The Guardian, компании Ford уже пришлось сократить объемы производства некоторых моделей, а к концу года из-за дефицита чипов она может потерять до 2,5 млрд долларов выручки. Около 2 млрд долларов может недосчитаться еще один крупнейший американский автопроизводитель – General Motors, который в феврале сообщил, что приостановит работу трех своих заводов в США и вдвое замедлит производство на заводе в Южной Корее на фоне глобального дефицита полупроводников. Компания Nissan также была вынуждена приостановить свои производства в Мексике и США. В Германии, по утверждению местных СМИ, концерн Volkswagen отсрочил сроки поставок около 100 тыс. автомобилей Audi и Porsche.

    Ряд игроков рынка утверждает, что ситуация начнет налаживаться к середине года, однако есть и более пессимистичные прогнозы. «Начиная с середины 2020 года мировые производители микросхем начали пересмотр своих цен в сторону повышения, поскольку на планете исчерпаны все производственные резервы по наращиванию выпуска микросхем. В том числе резервы по наращиванию выпуска материалов и полуфабрикатов для производства микросхем. Очередь в производство находится в диапазоне один–три года. Приоритет отдается самым массовым заказчикам, в отработке заказов которых имеется минимум сложностей в перенастройке производства», – говорится в меморандуме российской компании-дистрибьютора электронных компонентов «Элитан».

    Дело не только в коронавирусе

    Изначально глобальную нехватку полупроводников спровоцировала пандемия коронавируса. По словам технического директора российского производителя интерактивного оборудования BM Group «Фабрика инноваций» Максима Слизова, в прошлом году из-за пандемии многие заводы в Китае и Тайване были вынуждены временно приостанавливать работу по требованию местного законодательства, из-за чего образовался простой мощностей.

    «Сейчас все более-менее наладилось, и некоторое время запасы уже произведенной продукции на складах поставщиков поддерживали большие объемы запросов. Но в текущий момент производители полупроводников просто не успевают производить достаточное количество», – утверждает Слизов. В частности, добавляет эксперт, такой огромный поставщик полупроводников, как тайваньская компания TSMC, только сейчас выходит на уровень производства, который был у него до пандемии, и в скором времени сможет удовлетворить резкий скачок потребности в своих изделиях.

    Существующий на сегодняшний день дефицит микросхем и полупроводниковой продукции – один из самых серьезных кризисов не только для этого сегмента, но и для всей мировой экономики,

    констатирует Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto. По его словам, нехватка чипов может остановить деятельность не только электронной промышленности, IT и автопрома, но и таких отраслей, как авиация, машиностроение, медицина и других. «Основные причины возникновения кризиса в сегменте микроэлектроники – торговые войны и взаимные санкции Китая и США, а также повсеместные локдауны 2020 года. Скорее всего, дефицит полупроводников сохранится до конца года, а выход из него возможен только посредством значительного роста производства и конкуренции», – утверждает эксперт.

    Однако специалисты компании «Элитан» считают, что коронавирус в данном случае только повод. Пандемия, по их утверждению, привела к трансформации повседневной жизни и работы миллиардов людей, и это стало новым стимулом для «великой всемогущей руки капитализма». Аллокация (перераспределение рыночных ресурсов) и ценовая турбулентность, утверждается в меморандуме «Элитана», это нормальная фаза капиталистического рынка, ведущая к реформации продуктового ряда производителей товаров и услуг, а также к перестройке структуры цен по всей экономике. Иными словами, запущен рыночный механизм самонастройки: идет перераспределение факторов производства в пользу наиболее востребованных благ и через новые цены на них.

    Хорошо известно, что в период пандемии спрос на электронику подскочил по всему миру – вынужденная работа в удаленном режиме потребовала от многих людей срочно обновить или увеличить свой арсенал гаджетов. А дополнительное давление на рынок полупроводников и микросхем создали автопроизводители, соревнующиеся друг с другом в уровне электронной оснащенности своей продукции. В этой ситуации сбой в производственно-сбытовой цепочке из-за локдаунов не мог не привести к острому дефициту.

    Запредельные риски импортозависимости

    Для России ситуация с доступом к полупроводникам выглядит особенно драматично. Российский рынок электроники на 95% состоит из комплектующих из-за рубежа, поэтому их глобальная нехватка коснется как производителей, так и потребителей, указывает Максим Слизов.

    Первые негативные эффекты уже налицо. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 5,7%, до 148,7 тыс. единиц, и одной из основных причин этого стал рост цен из-за нехватки электронных чипов. Наибольшее замедление продаж наблюдалось в массовом сегменте.

    Из-за пандемии и санкций поставки микросхем и полупроводников в Россию почти прекратились, утверждает Максим Рязанов, однако отечественный автопром по-прежнему испытывает потребность в чипах для систем «Эра-ГЛОНАСС», тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и других необходимых систем. Так как без этих компонентов, особенно «Эра-ГЛОНАСС», российский автомобиль не может быть выпущен, объемы производства будут сокращаться, что приведет к очередному дефициту новых автомобилей, а заодно и к повышению цен на них, прогнозирует эксперт.

    Россия, потребляющая менее 2% мирового выпуска электроники, снабжается передовыми компонентами по остаточному принципу, а зачастую – по нестандартным каналам дистрибуции, без ведома производителя компонентов и даже вопреки его воле, добавляют в компании «Элитан». Но теперь недорогих «объедков» на мировом рынке почти нет – компонентов в связи с возросшим спросом не хватает даже официальным контрактным потребителям, а продавать «налево» стало нечего.

    Собственные производители вычислительной техники и радиоэлектроники в России есть, но они не могут отказаться от некоторых зарубежных решений и компонентов, производимых в Китае, констатирует Максим Слизов. Большой проблемой, по его словам, является и то, что в нашей стране не производят печатные платы для вычислительной техники – их тоже приходится заказывать в Тайване либо Китае. Как следствие, если российские компании и используют ряд отечественных решений, то для очень узких задач.

    «В России есть возможности по наращиванию собственного производства микросхем и полупроводников, но для этого важно обеспечивать ведущие отечественные производства большими заказами, – утверждает эксперт. – На данный момент ведутся разработки, но, как правило, они остаются в стадии прототипа или коммерческого образца. Очень сложно зацепиться за рынок молодым предприятиям, у которых есть отличная команда разработчиков, рабочие отечественные решения как в области IT, так и в других областях производства, где требуются «умные решения». Такие предприятия не получают государственных субсидий и не обеспечены заказами».

    Первые механизмы решения проблемы уже анонсированы. На прошлой неделе Минпромторг РФ представил к общественному обсуждению четыре проекта постановления правительства, направленного на расширение мощностей производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ) в 2022–2024 годах. В общей сложности на это планируется направить 11,4 млрд рублей, а среди возможных получателей господдержки названы структуры госкорпорации «Ростех» – НПП «Исток» им. Шокина и Новосибирский завод полупроводниковых приборов, АО «Завод полупроводниковых приборов» – совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система», а также производитель микросхем ПАО «Микрон», входящий в «Систему». По словам Максима Рязанова, наращивание объемов выпуска дефицитной продукции позволит решить сразу две проблемы: восстановление других отраслей, зависящих от микроэлектроники, и сокращение зависимости от импорта.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •