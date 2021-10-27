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Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Как советская власть породила «великое восстание» на Кавказе

Первый секретарь обкома партии Северной Осетии Билар Кабалоев был с позором снят с должности Владимир Савостьянов, Валентин Черединцев/ТАСС
40 лет назад, 23–26 октября 1981 года, в столице Северо-Осетинской АССР городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) произошли массовые беспорядки, для подавления которых пришлось вызывать силы спецназначения и даже воинские части. Для эпохи позднего Брежнева это было почти невероятное происшествие. Чем было оно спровоцировано и почему эти события имеют значение до сих пор? Подробности...
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Германия заглядывается на ядерную бомбу

Немецкие истребители-бомбардировщики «Торнадо» могут нести ядерное оружие – но только американское Carsten Rehder/DPA/ТАСС
Предсказуемо жесткой оказалась реакция России на очередное агрессивное заявление Берлина – на этот раз немецкий министр обороны упомянула даже ядерное оружие в контексте противостояния с Москвой. Парадокс ситуации не только в том, что собственной атомной бомбы Германия не имеет. Возможно, для подобных речей у немецкого министра есть личные мотивы. Но, может быть, меняется и вся политика ФРГ? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...

Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Почти сто лет назад, 27 октября 1922 года, начался масштабный Марш на Рим – фашистская партия Муссолини рвалась к власти, невзирая на то, что находилась в абсолютном меньшинстве. Тем не менее, несколько дней спустя молодые фашисты одержали успех и получили в свое распоряжение всю Италию. Подробности...
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«Мягкая сила» Америки сломалась в России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

    Доллар и евро падают
    		   27 октября 2021, 11:10
    Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть?

    Рубль укрепляется третий день подряд. Доллар и евро в очередной раз обновили минимальные годовые значения к рублю. Курс доллара опускался до 69,4, а евро – до 80,50. «За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились», – говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

    Рубль поддерживает сразу несколько факторов. Главный внешний фактор – это дорогая нефть, которая стоит дороже 85 долларов за баррель. Инвесторы на мировых рынках проявляют интерес к рублю, потому что могут заработать на сделках керри-трейд с российской валютой.

    Внутри России рублю помогает Центробанк, который в пятницу неожиданно резко повысил ключевую ставку на 0,75%. Также сказался период налоговых выплат в октябре плюс промежуточные выплаты дивидендов за 2021 года в объеме 338 млрд рублей. По оценке Луцко, для этого компаниям пришлось продать валюту примерно на 1,5 млрд долларов.

    Если посмотреть на нефть, то котировки Brent с начала 2021 года выросли на 66%, достигнув максимальных с октября 2014 года уровней. Тогда как рубль за то же время подорожал к доллару лишь на 7%, а к евро – на 13,5%. Если бы рубль прямо следовал за нефтью и подорожал бы не на 7%, а на 66%, как и баррель, то он уже стоит бы всего 25,5 рубля.

    Однако в реальности такого просто невозможно. Даже о возврате к 60 рублям за доллар эксперты говорить не спешат. Почему так? Во-первых, рубль уже давно «отвязали» от нефти. Конечно, рубль – это по-прежнему сырьевая валюта, однако она не повторяет слепо движения нефтяных котировок. Бюджетное правило было создано не только для накапливания резервов, но и для того, чтобы отвязать рубль от нефтяных колебаний. «Бюджетное правило предотвращает значительное укрепление рубля вслед за сильным ростом цен на сырье, но и не дает российской валюте сильно обесцениваться в период крайне низких цен на сырьевых рынках. Когда стоимость Brent в начале прошлого года упала более чем в четыре раза из-за кризиса, вызванного пандемией, рубль был далек от такого падения и даже от двукратного падения», – поясняет Дмитрий Бабин.

    Напомним, что власти закладывают в бюджет низкую стоимость нефти. В бюджете на 2021 год это 43,4 доллара за баррель, но в реальности нефть стоит уже 85 долларов. Все доходы сверх это цены отсечения в 43,4 доллара идут не в бюджет, а в резервы.

    Во-вторых, сильное укрепление рубля, например до 60 за доллар, опасно для бюджета и российской экономики, которая ориентирована на экспорт. Слабый рубль помогает российским товарам быть востребованными за рубежом и приносит доходы в бюджет. «Если доллар при нынешних ценах на нефть упадет до 60 рублей, это приведет к снижению рублевой стоимости Brent до 5170 рублей, что уже существенно снизит доходы госбюджета», – говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Сейчас нефть в рублях стоит очень дорого – почти 6 тыс. рублей, что приносит хорошие доходы в бюджет и пополняет резервы. Россия недавно вышла на пятое место в мире по объему золотовалютных резервов.

    «Сильный рубль создает проблемы с пополнением бюджета. Это проще сделать при относительно более дешевом рубле. Надо понимать, что Минфин и бюджетная политика не существуют в вакууме и в отрыве от всего остального.

    Чем больше денег заработает бюджет, тем больше будут как социальные расходы, например, уже вошедшие в моду выплаты, так и вложения в инфраструктурные проекты. Все это проще финансировать, когда за каждый доллар экспортной нефти мы получаем не 69 рублей, а, например, 73», – разъясняет аналитик Exante Владимир Ананьев.

    Впрочем, есть вариант, при котором и население получает 60 рублей за доллар и, соответственно, может выгодней покупать импортные товары, и бюджет получает высокие доходы. Для этого, по словам Бабина, надо, чтобы нефть была выше 100 долларов за баррель, но именно длительное время. Тогда и доллар снизится до 60 рублей, и рублевая стоимость Brent будет 6000 рублей, а значит, доходы бюджета будут расти. Но эта формула работает только при закреплении нефтяных цен на долгое время, повторяет Бабин.

    Однако эксперты пока допускают укрепление рубля максимум до 65 за доллар и 75 за евро. Аналитики банка «Открытие» считают, что приток капитала на денежный рынок и в ОФЗ вкупе с ростом нефтегазового экспорта может подтолкнуть рубль ближе к 65–68 за доллар и к 75–78 за евро в конце 2021 года и начале 2022 года.

    «В пользу рубля может сыграть сохранение нынешнего уровня добычи нефти ОПЕК+, холодная зима в Европе и рост инфляции в России. Это взаимосвязанные вещи. Подорожание сырья приводит к подорожанию товаров и перевозок. Это неизбежно выливается в инфляцию для потребителя. Потом это все видит ЦБ и поднимает ставки, еще больше укрепляя рубль», – считает Владимир Ананьев.

    К концу 2021 года вероятно укрепление рубля до 67 за доллар, если дефицит энергоносителей продолжит расти, считает Луцко. Нефть может подорожать до 90 долларов за баррель. «Повышение стоимости углеводородов увеличит приток валюты в виде экспортной выручки, особенно в случае газа, поскольку стерилизация экспортной выручки Минфином в рамках бюджетного правила при этом значительно меньше, чем в случае нефти – порядка 30% по сравнению с 80%», – отмечает Луцко.

    Иными словами, порядка 80% доходов от экспорта нефти уходят в резервы, то есть не попадают на рынок и ни влияют на курсы валют. Тогда как по газу, где цены выросли еще значительней, ситуация иная: там только 30% доходов от экспорта газа стерилизуются. Поэтому на рынок попадет еще больше миллиардов долларов, чем от продажи нефти. И это поддержит рубль.

    Менее оптимистичен Дмитрий Бабин: «Если ключевые факторы не претерпят существенного изменения, скорее всего, до конца года доллар останется в диапазоне 69–71 рубль».

    Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам», допускает снижение курса до 68 рублей за доллар и 78 рублей за евро, но ненадолго, потому что доллар может начать укрепляться после ноябрьского заседания ФРС, где могут объявить о сворачивании масштабной скупки казначейских облигаций, или после того, как ЕС договорится о дополнительным поставках газа, и наступит конец энергетическому кризису, поясняет собеседник. «Наш базовый прогноз на четвертый квартал этого года составляет 71,5–74 рубля за доллар и 82–86 рублей за евро», – говорит Маслов. 


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