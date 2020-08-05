Достройке «Северного потока – 2» мешает неуступчивость «Фортуны»

Взгляд
5 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:47  |  vz.ru
Разделы

Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
Перейти в раздел…

За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
Перейти в раздел…

Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Бейруте приземлился первый российский самолет МЧС
    Минск по делу россиян будет действовать в рамках соглашений с РФ и Украиной В Армении принят закон об ограничении вещания российских телеканалов Российский посол высказался о причине взрыва в Бейруте Задержан подозреваемый в убийстве человека в Москве 11 лет назад
    В СФ оценили вероятность выдачи Украине задержанных в Белоруссии россиян Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко Во Франции разгорелся секс-скандал в фигурном катании
    Адвокат объяснил найденный в авто Ефремова гашиш Италия заинтересовалась покупкой острова сыном украинского олигарха Эксперты: Нарушения при строительстве метро в Петербурге могут привести к повтору катастрофы 1974 года Симоньян назвала дело Ефремова «отвратнейшим фарсом»

    предотвращенная диверсия


    Руководитель провальной украинской операции в Крыму возглавил военную разведку Украины

    скоропостижная смерть


    Умер муэдзин собора Святой Софии

    испытания оружия


    Появилось видео удара новой американской гиперзвуковой ракеты

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    подмена понятий


    Алексей Алешковский: Закон Черномырдина в действии

    где деньги


    Глеб Простаков: Россия мучительно деофшоризирует себя

    конец постмодерна


    Андрей Бабицкий: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?

    Достройке «Северного потока – 2» мешает неуступчивость «Фортуны»

    «Северный поток – 2» снова под угрозой срыва    5 августа 2020, 21:20
    Фото: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»?

    Арендатор «Фортуны» – российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» заявила, что не собирается участвовать в достройке «Северного потока – 2». Компания «не принимает и не намерена принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», – сообщил РБК официальный представитель компании.

    В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи «Фортуна», она лишь «арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах».

    Может, в этом причина того, что Россия до сих пор так и не начала достраивать газопровод. Уже подходит к концу лето, когда погода идеальна для работы в Балтийском море. Уже нерест трески не мешает. Уже и Дания выдала разрешение на использование судна типа «Фортуны» с якорной системой позиционирования, а апелляцию на решение никто не подал. Уже вчера можно было приступить к строительству. Больше видимых препятствий для возобновления работы над газопроводом, за исключением, конечно, уже введенных и готовящихся новых санкций со стороны США – нет. Но о санкциях России известно давно, и она была готова, несмотря на это, завершить проект.

    Теперь возникает другой вопрос: если «Фортуна» не будет участвовать в достройке трубы, то справится ли «Академик Черский» самостоятельно?

    Проблемы возможны, если достраивать трубу планировалось одновременно двумя судами из-за их технических возможностей. 

    «Академик Черский» самостоятельно мог начать достройку еще в июне, однако он, судя по всему, ждал, пока датский регулятор выдаст «Фортуне» разрешение. Возможно, ждал потому, что на «Академике Черском» не модернизировали оборудование для сварки труб большого диаметра, которые используются в «Северном потоке – 2». На нем осталось оборудование, которое использовалось при укладке на Сахалине труб меньшего диаметра. Зато такое оборудование имеется на барже «Фортуна». В то же время баржа работает на мелководье, а для глубоководной укладки труб необходим «Академик Черский», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Таким образом предполагается, что оба судна должны были работать в тесной связке, выполняя ту часть работ, к которой подготовлены лучше всего. Если ни «Фортуна», ни две другие аналогичные баржи («Дефендер») не смогут участвовать в стройке, то «Академика Черского» придется модернизировать, чтобы он самостоятельно мог выполнять все необходимые работы – от сварки до укладки труб нужного диаметра. На это, безусловно, потребуется время. Да и неизвестно, насколько российские верфи готовы к такого рода техническим работам.

    «Думаю, если потребуется, то мы и в своих портах проведем переоборудование судна. Но это приведет к дополнительному срыву сроков. Может также пострадать и верфь, которая возьмется за модернизацию. Если к тому времени США введут новые санкции, запрещающие модернизацию судов, но это уже не так страшно», – рассуждает отраслевой эксперт. Однако даже в этом случае Россия вряд ли откажется от достройки «Северного потока – 2». «Для России и лично для президента России это уже принципиальный момент. Это уже не просто газопровод. Это место борьбы с США», – уверен Юшков.

    Однако

    однозначно утверждать, что «Фортуна» не будет участвовать в строительстве, нельзя. Наоборот, с большей долей вероятности эта баржа поможет «Академику Черскому» в достройке российского экспортного газопровода, который так нервирует США. А российский арендатор «Фортуны» просто пускает пыль в глаза американцам.

    Причем заявления арендатора баржи, скорее всего, были согласованы с российским руководством и Газпромом, уверен Игорь Юшков.

    Во-первых, поясняет он, компания довольно витиевато сказала о том, что сама она не участвовала и не будет участвовать в достройке «Северного потока – 2». Однако в цитате представителя компании нет ни слова о том, что баржа «Фортуна» не будет достраивать трубу.

    Во-вторых, «Межрегионтрубопроводстрой» указывает, что не является собственником баржи, а лишь арендовал «Фортуну» для работ, не связанных с «Северным потоком – 2». «Но это не означает, что кто-то другой не может арендовать эту баржу для достройки газопровода в датских водах», – говорит эксперт.

    Третий момент. «Если «Фортуну» не собирались задействовать в этом важном проекте, то зачем эта баржа целый год простояла в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока – 2»? Сейчас судно перешло в порт Росток. Что оно там делает?» – задается вопросом Юшков.

    Наконец, зачем тогда Газпром обращался к датскому регулятору за разрешением допустить к достройке судно с якорной системой позиционирования? Ведь это разрешение запрашивалось как раз под «Фортуну». Зачем нужна была вся эта история с Данией?

    «На мой взгляд, нет никаких фактов, говорящих, что «Фортуна» не будет задействована в достройке «Северного потока – 2». Мы наблюдаем одно: последовательно все суда, которые, как предполагается, будут участвовать в достройке газопровода, отмежевываются от крупных компаний», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Сначала новым собственником «Академика Черского» стал один малоизвестный самарский фонд (СТИФ), который вскоре вышел из числа аффилированных лиц Газпрома. Теперь судно не имеет никакого отношения к «Газпром флоту». Потом два судна-снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет», которые стоят в Калининграде, также перестали принадлежать «Газпром флоту» и перешли в собственность некоему АО «Нобилити», созданному в апреле этого года. Оставалась «Фортуна», от которой теперь пытается откреститься частная компания «Межрегионтрубопроводстрой». Буквально 30 июля на сайте компании в составе ее флота эта баржа еще фигурировала, а теперь – нет.

    Эти телодвижения вполне понятны. Ни Газпром, ни МРТС не хотят стать целью санкций США, которые были введены еще в декабре 2019 года. Почему МРТС так долго тянул с тем, чтобы отмежеваться от «Фортуны» – вопрос.

    Впрочем, Юшков не уверен, что бывшие собственники этих судов, которые скоро все-таки по ожиданиям начнут-таки достройку газопровода, смогут избежать санкций США. «Хочу напомнить, что в декабрьских санкциях было прописано, что даже если судно будет продано, отдано в аренду или лизинг, то это будет расцениваться как попытка ухода из-под санкций, а бывший собственник все равно попадет в черный список. Коллеги говорят о том, что есть лазейка. Газпром мог подарить судно самарскому фонду, а это с юридической точки зрения не является ни продажей, ни арендой, ни лизингом. Но мне кажется, что США просто не будут разбираться в таких тонкостях – и наложат санкции», – рассуждает Юшков.

    С другой стороны, для компании-арендатора «Фортуны» санкции могут оказаться даже благом. МРТС относится к той категории бизнеса, который зарабатывает в основном внутри России. «Бизнес братьев Роттенбергов тоже оказался под санкциями, а в итоге в качестве компенсаций братья получили еще больше заказов в России. «Межрегионтрубопроводстрой» относится к этой же категории», – считает Юшков. В отличие, например, от Олега Дерипаски, бизнес которого был тесно связан с международными рынками. Поэтому санкции, конечно, серьезно ударили по его империи.

    Если бы МРТС действительно решил провалить такой стратегически важный проект, как «Северный поток – 2», то как минимум новых госзаказов он больше не получил бы. Поэтому, скорее всего, уход МРТС в тень по «Фортуне» был согласован и с руководством России, и с Газпромом, заключает собеседник. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •