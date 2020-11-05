Лукашенко хочет от России невозможного

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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
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Почему Трамп проиграл

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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    Лукашенко хочет от России невозможного

    Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России    5 ноября 2020, 21:05
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии?

    Россия должна продать Белоруссии нефтяное месторождение на российской территории. Такое предложение озвучил Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал эту идею, говорится на официальном сайте президента Белоруссии. Позже в Кремле отметили, что в этом вопросе еще нет никакой конкретики, предложение Минска будет прорабатываться в министерствах и ведомствах.

    Обсуждалось ли какое-то конкретное месторождение, которым хочет обладать Лукашенко, не сообщается.

    Предложение удивляет самоуверенностью. Как Россия может продать другому государству собственные недра? Это невозможно. Причем стать владельцем российских недр, богатых газом и нефтью, не могут не только иностранные государства и компании, но и российские фирмы. Наши нефтедобытчики, например, не владеют землей, на которой ведут бурение. Они получают всего лишь лицензии на разработку и эксплуатацию определенных участков.

    «Покупка» в этом контексте лукавое слово. У нас даже российские компании, например Роснефть, не имеют в собственности недра. Для простоты мы можем говорить «купить месторождение». Но недра принадлежат государству, их нельзя купить, продать. Лицензии выдаются на определенный срок, как правило, на 20–30 лет. Они дают право на разработку и право на добычу», – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В лицензионном соглашении заранее и четко прописываются все параметры, в том числе по добыче, и нарушать их нельзя. За редким исключением. Например, сейчас многие компании в России вынуждены нарушать лицензионные соглашения в связи с выполнением сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. И им придется согласовывать с государством изменения условий лицензионных соглашений. Впрочем, в такой необычной ситуации проблем у нефтяников с лицензиями, скорее всего, не возникнет.

    «Белоруссия как государство вряд ли будет владеть российскими недрами. Это немыслимо. В законе «О недрах» такого не предусмотрено. Это вам не земельные участки под посольство»,

    – говорит Симонов.

    Поэтому речь скорее идет о том, что Лукашенко попросил дать ему лицензию на разработку и эксплуатацию российского месторождения. И это вполне возможно. Более того, госкомпания «Белоруснефть» уже давно добывает нефть на территории России. Еще в 2013 году белорусская компания купила НК «Янгпур» за 112 млн долларов вместе с лицензией на право пользования недрами Известинского участка недр на Ямале (ЯНАО). В границах этого участка недр открыто шесть месторождений, и на пяти из них ведется добыча. Любопытно, что добываемую в России нефть белорусы экспортируют, и неплохо на этом зарабатывают. Тогда как для собственных НПЗ Минск закупает российскую нефть, не платя пошлин, что делает покупку крайне выгодной. Другое дело, что белорусы владеют небольшим месторождением в России. В 2019 году «Янгпур» (белорусская «дочка») нарастила добычу нефти на Известинском месторождении на 16%, до 224 тыс. тонн. Для понимания: Белоруссия покупает у России 18 млн тонн нефти для переработки на собственных НПЗ для реэкспорта в третьи страны.

    «Белорусы добывают у нас 1,5% от того, что нужно Белоруссии в год. Минск может просить дать еще одно, более крупное месторождение. Но лично я не представляю, чтобы Белоруссии дали проект на 2–3 млн тонн нефти в год. С чего это вдруг белорусской компании достанутся сладкие куски? Тем более что все хорошие месторождения в России на самом деле уже давно разобрали», – говорит глава ФНЭБ.

    Рассчитывать на долю, а тем более контрольную долю в уже готовом крупном месторождении, Белоруссии вряд ли стоит. «У нас есть проекты, где иностранная компания владеет долей больше половины. Например, по СРП (соглашению о разделе продукции) типа «Сахалин-1» или когда речь идет об относительно мелких месторождениях. Но закон ограничивает долю в руках иностранцев в отношении месторождений на шельфе и стратегических месторождений на суше с запасами более 70 млн тонн нефти в год», – поясняет Симонов. Иностранцы, как правило, заходят в проекты в партнерстве с российскими компаниями, это стандартная практика во всем мире.

    Белоруссия может рассчитывать, скорее всего, лишь на небольшое новое месторождение, которое нужно разрабатывать с нуля (так называемый проект-гринфильд).

    Возникает вопрос – где Белоруссия возьмет деньги на инвестиции в это новое месторождение? «У республики нет свободных денег для инвестиций, нет возможностей привлекать современные технологии, нанимать специалистов. А в России уже нет легко извлекаемой нефти. Вероятно, Белоруссия рассчитывает получить от нас не только нефтяное месторождение, но также кредит для его разработки и еще российских подрядчиков для выполнения работ. Это будет аттракцион невиданной щедрости со стороны России», – говорит Симонов.

    При текущих ценах на нефть разрабатывать новые месторождения – не очень выгодная затея. Если, конечно, проект не получает налоговых льгот. Но с какой стати белорусская компания должна получать налоговые льготы от РФ, в то время как российские компании несут налоговые издержки, удивляется собеседник. «Если белорусы получат еще и особые налоговые условия, это будет скандальная ситуация. Мне кажется, Москва на это не пойдет», – говорит эксперт.

    Еще один важный момент. Даже если предположить, что Россия – щедрая душа, и лицензию выдала белорусам, и кредит дала, и налоговые льготы предоставила, надо понимать, что от момента первых инвестиций до первой нефти пройдет четыре–пять лет. «Уверены ли мы, что через четыре-пять лет Лукашенко останется президентом? У меня большие сомнения на этот счет. Лукашенко не сумеет воспользоваться плодами всей этой истории», – считает Симонов.

    Именно поэтому предложение президента Белоруссии купить российское месторождение он расценивает как не более чем хайп. «Он это придумал, потому у него такой период, когда нужно что-то придумать, как-то выкручиваться из плохой экономической и политической ситуации.

    Это попытка Лукашенко показать всем, что он по-прежнему любим Россией и ему готовы здесь помогать. Суть хайпа в этом»,

    – считает Симонов.

    Что Россия могла бы получить в обмен на свое месторождение? Москва могла бы попросить долю в белорусском активе, например в нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии. Газотранспортная система Белоруссии уже давно принадлежит Газпрому. Это может стать некой «расплатой» за вводимый Россией налоговый маневр, из-за которого с каждым годом цена российской нефти для Белоруссии будет все ближе к мировой рыночной цене. Москва также может добиваться реальной экономической интеграции с белорусской экономикой.

    «Каждый из вариантов приемлем. Но продажа месторождения взамен НПЗ не так интересна России, а продажа неконтрольного пакета в месторождении не совсем интересна Белоруссии. А вопрос получения компенсации от налогового маневра можно было решить и без покупки месторождения», – считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. По его мнению, этот вопрос масштабней. «Скорее это начало более масштабного взаимодействия между двумя странами в политическом и экономическом направлении. И вопрос единой валюты – это одно из условий», – говорит Алиев.

    Симонов считает, что ситуация у Лукашенко сейчас настолько плохая, что Россия может просить у него все что угодно. И для этого совсем не обязательно отдавать даже небольшое российское месторождение. 

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