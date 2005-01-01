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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 07:37  |  vz.ru
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Rana Sajid Hussain/Zuma/ТАСС
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          Арабы помогают поднять имидж российского автопрома

          У автомобиля президента РФ Aurus есть ряд преимуществ перед машиной американского президента Cadillac Beast   18 февраля 2019, 20:00
          Фото: Maxim Shemetov/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Избалованные роскошными вещами и дорогими машинами арабские инвесторы выбрали российский люксовый автомобиль Aurus проекта «Кортеж». Фонд из ОАЭ теперь владеет более чем третью акций в проекте и инвестирует в него сотни миллионов евро. Почему арабы с их «Роллс-Ройсами» и «Майбахами» вдруг поверили в российский автопром?

          Более трети (36%) акций российской компании по производству люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» получит фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ. Такое соглашение подписано с ФГУП «НАМИ» и Sollers на проходящей выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. НАМИ как разработчик бренда сохранит свою долю в 63,5%, а Sollers Вадима Швецова снизит свою долю до 0,5%.

          Арабы обещают вложить в производство российских автомобилей 110 млн евро в течение трех лет. Эти деньги пойдут на организацию полномасштабного серийного производства авто, локализацию и на развитие дистрибуции на международных рынках. Арабский фонд Tawazun также станет генеральным дистрибьютором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

          Учитывая такой интерес и сделку, неудивительно, что мировая премьера лимузина Aurus состоялась именно в Арабских Эмиратах. Это довольно нестандартное решение. Потому что обычно премьеры автомобилей проходят в рамках специализированных автовыставок, а не на военной. Сначала премьеру Aurus тоже планировали провести на международном автосалоне в Женеве 7 марта. Но, видимо, желание новых инвесторов проекта «Кортеж» устроить праздник у себя было оценено и поддержано Россией. К тому же, IDEX, на самом деле, это одна из крупнейших в мире выставок технологий безопасности, где обычно собирается самая платежеспособная аудитория.

          Наследный принц Эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль-Нахаяйн лично пришел на презентацию российского лимузина. Павильон для машины любезно предоставил арабский фонд Tawazun – теперь главный инвестор в проект. Лимузин наследному принцу представил лично глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ему помогали также глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава НАМИ Сергей Гайсин и гендиректор Aurus Герхард Хильгерт.

          Буквально с 15 февраля официальные дилеры Aurus в России – «Авилон» и «Панавто» – уже начали прием предварительных заказов на автомобиль Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Предварительные заказы превысили возможности производства на 2019 год. Дело в том, что в этом и в 2020 году Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП «НАМИ», а они имеют ограничения: можно производить не более 150 автомобилей в год. Впрочем, такие ограничения лишь создадут флер недоступности и эксклюзивности, что пойдет только на пользу имиджу.

          С конца 2020 года серийное производство люксовых авто начнется уже на мощностях завода компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга». Здесь можно будет выпускать до пяти тысяч автомобилей в год. И часть машин должна будет пойти на экспорт. Уже ходят разговоры о том, что в будущем арабы не прочь создать завод по производству российских машин на своей территории. Хотя официальные договоренности пока этого не подразумевают.

          Официально цены на автомобили неизвестны, так что предварительные заказы делаются почти вслепую. Когда станет известна квота и цена машин, заказчику нужно будет внести символическую сумму для составления договора предзаказа. Но чтобы оформить официальный заказ на Aurus потребуется уже внести половину стоимости автомобиля.

          Если верить неофициальной информации, то

          стартовая цена на люксовый седан Aurus S600 будет начинаться от 10–12 млн рублей.

          Автомобиль длиной 5,63 м будет предлагаться в двух версиях – бронированной и небронированной. А лимузин Aurus Senat Limousine L700 предложат исключительно в модификации с броней, сообщил портал AutoNews.ru со ссылкой на свои источники.

          Конечно, на Ближнем Востоке немало богатых людей, поэтому дорогие автомобили, как и любая роскошь, там более чем востребованы. Но Россия не входит в число всемирно известных мировых производителей люксовых машин. Почему же арабские инвесторы, избалованные «Роллс-Ройсами» и «Майбахами», решили поддержать проект российского автопрома?

          Попытки влиться в этот сегмент рынка Россия предпринимала и ранее. Достаточно вспомнить о проекте компании Marussia Motors Николая Фоменко, которая реализовывалась, между прочим, вместе с тем же НАМИ. Неофициально Фоменко потратил на создание российского суперкара 100 млн евро – немногим больше инвестирует сегодня арабский фонд. Только если у Фоменко ничего так и не получилось, а деньги улетели в никуда, то арабы вполне могут отбить свои вложения. Ведь они вкладываются в проект не на начальной стадии и уже вполне могут оценить конечный продукт, который, судя по всему, их более чем устраивает.

          Привлечь арабов могла, во-первых, цена на Aurus, которая не выше Rolls-Royse, а с учетом организации СП, возможно, будет еще ниже, считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. «Но дело даже не в цене, а в том, что рынку люксовых авто давно нужны новые модели. Проект Aurus, который создан под влиянием великих достижений советского автопрома в сталинское время, вызывает неподдельный интерес своей оригинальностью, новизной и своим качеством», – считает Андриевский. Как известно, автомобили проекта «Кортеж» оснащены всеми современными системами активной и пассивной безопасности водителя и пассажиров, а краш-тесты в РФ и Германии дали им максимальное число звезд по безопасности.

          Скорее всего, немалая заслуга в привлечении арабских инвестиций лежит и на Владимире Путине. Потому что именно он стал первым пассажиром лимузина Aurus. Российский президент прибыл на новом автомобиле на церемонию вступления в должность главы РФ 7 мая 2018 года. Теперь глава государства пользуется Aurus регулярно. На днях стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев тоже начнет использовать Aurus в своих поездках.

          «Лимузин, созданный для президента РФ, обладает дополнительными возможностями, часть которых засекречена. Фактически, это бункер на колесах. Его можно сравнить только с машиной Трампа, а по ряду параметров российский вариант превосходит американский. То есть для первых лиц ближневосточных государств возможно создание неких аналогов президентского лимузина. И это, конечно, вызывает дополнительный интерес к проекту», – говорит Андриевский.

          У автомобиля Aurus президента РФ есть ряд преимуществ перед машиной американского президента Cadillac Beast. Если сравнить параметры президентского лимузина проекта «Кортеж» с Cadillac Beast, то Aurus на 1,5 метра длиннее, при этом он на две тонны легче американского, масса которого составляет восемь тонн, отмечает генеральный директор «Порше Центр Таганка» Алексей Забелкин. «В отличие от Cadillac Beast российское авто полностью герметично и не может утонуть, на нем установлена бронекапсула, которая соответствует самому высокому уровню защиты, а также отсутствует функция синхронизации мультимедийной системы со смартфоном с целью избежания утечек информации, составляющей гостайну», – добавляет он.

          «Но проект «Кортеж» привлек иностранные инвестиции не только лимузином президента. Уникальность проекта в том, что выпускается вся линейка автомобилей, в том числе седан, минивэн и внедорожник», – добавляет собеседник.

          Денис Мантуров, комментируя подписанное соглашение, назвал Aurus «ярким свидетельством того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке». Эксперты согласны:

          арабские шейхи помогут поднять престиж российского автопрома. Причем не только в мире, но и в самой России. Ведь не секрет, что российские бизнесмены и чиновники сами с предвзятостью относятся к российским автомобилям.

          «Это соглашение очень полезно для продвижения российской марки в мире. Не сказать, чтобы российская гражданская техника была особенно популярной в последние десятилетия. Гражданский авиапром, например, старается, но пока не занимает заметную долю рынка, а вот с машинами Aurus дело может пойти динамичнее. После мировых достижений нашей атомной и военной промышленности, мощный шанс увеличить свой престиж получил и российский автопром, это не может не радовать», – говорит Андриевский.

          «Разумеется, участие иностранных инвесторов поднимет престиж проекта «Кортеж», а также поможет расширить рынок сбыта. В самих Эмиратах необычные автомобили, особенно класса люкс, очень высоко ценятся, поэтому инвесторы из этой страны часто поддерживают уникальные разработки. 110 миллионов евро – это очень серьезный объем инвестиций», – говорит Забелкин.

          Как известно, Aurus – это по задумке создателей означает «Золотая Россия». Началось все с того, что Минпромторг в 2013 году заказал создание люксового автомобиля для первого лица государства. За работу взялся ФГУП «НАМИ». Впоследствии было разработано целое семейство представительных автомобилей – седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей.



           
           
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