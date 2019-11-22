Пакет акций Газпрома ценой 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром?

Газпром раскрыл подробности сделки по продажи части своего квазиказначейского пакета акций. Компания продала 3,59% компании почти за 188 млрд рублей, по цене за одну бумагу в 220,7 рублей. Всего продано более 850 млн обыкновенных именных бездокументарных акций.

Газпром продал свои акции с большим дисконтом. Если считать к уровню закрытия рынка в четверг, 21 ноября, когда было объявлено о сделке, то со скидкой в 13,22%. Если посмотреть на закрытие биржи накануне объявления о планах продажи, то есть на 20 ноября, то скидка составила 11% (бумаги тогда стоили 248 рублей за акцию).

При столь крупных сделках в скидках, на первый взгляд, нет ничего необычного. «Дисконт оправдан за столько крупный пакет, но только при реально рыночном размещении. Эта сделка довольно непрозрачна, продажа именно на Московской бирже, конечно, придает ей квазирыночный аспект, но по сути она нерыночная», - говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Кто является покупателем – не раскрывается. Однако на странице эмитента на сайте Мосбиржи указано, что весь пакет в 3,59% акций Газпрома продается одному покупателю. В самой газовой компании это подтвердили. «При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения», - сообщил Газпром. «В итоге была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего», - заявил зампредседателя правления компании Фамил Садыгов. Всего было подано 459 заявок общим объемом почти 240 млрд рублей, спрос явно превышал предложение.

Это уже вторая сделка по продаже акций Газпрома. В конце июля этого года было продано 2,95% компании или более 693 млн акций по цене в 200,5 рублей за бумагу. Цена пакета составила чуть более 139 млрд рублей, дисконт был 8,4%, о чем тогда говорил Садыгов.

Кто тогда купил пакет, тоже не раскрывалось, однако речь шла тоже об одном инвесторе. Агентство Bloomberg предположило, что среди покупателей были структуры, связанные с Ротенбергами, однако Аркадий Ротенберг заявил, что ни он, ни его родственники, ни связанные с ним структуры, в сделке не участвовали. Накануне участие во второй сделке по продаже акций Газпрома также опровергли представители Ротенберга и Геннадия Тимченко.

«Речь может идти именно о российских покупателях, на это, в частности, указывает выбор для организации SPO (публичное размещение акций) не зарубежного, а отечественного банка»,

- замечает Суверов. Организатором сделки выступил Газпромбанк, фактический продавец – «Газпром газораспределение».

Учитывая с какой скоростью был продан пакет что сейчас, что в июле, это действительно могла быть продажа в одни руки по договоренности, не исключает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. «Судя по всему, 6,5% акций «Газпрома» (июльская продажа и нынешняя) теперь сконцентрированы в одних руках. В чьих – можно гадать до тех пор, пока не появится дополнительная информация, на основании которой можно делать выводы», - говорит эксперт.

Теоретически можно было тогда просто продать пакет в частные руки, а не использовать для этого биржевой механизм. Однако в продаже на рынке заинтересованы сами инвесторы, так как этот механизм позволяет оставаться покупателю анонимным, а также избегать изучения его капитала под лупой.

Если весь пакет в 6,5% действительно оказался в руках одного инвестора, то у Газпрома появился второй крупнейший акционер после государства. Больший пакет – 50,23% Газпрома - в руках только государства, которое владеет бумагами напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификация» (0,89%).

Не прогадал ли Газпром, решив продать свои акции сейчас, не тогда, когда, например, заработают все его новые газопроводы?

Деев считает, что эта продажа акций не экономическое, а политическое решение. «Потому что у Газпрома сейчас не самая лучшая ситуация на внешних рынках, возникли проблемы с датой запуска «Северного потока-2». В отчете на основании финансовых и экономических показателей Газпрома очень четко показана убыточность последних гигантских проектов компании. Так что, возможно, Газпром нуждается в деньгах. У компании явно внутренние проблемы и продажа такого пакета акций говорит о попытках эти проблемы решить», - говорит эксперт.

Однако по заявлениям менеджмента Газпрома, компания сейчас не испытывает потребности в деньгах. Положительный свободный денежный поток Газпром, на самом деле, генерирует уже 13 лет подряд. Вырученные деньги могут пойти, например, на снижение долговой нагрузки. Но особой необходимости и в этом нет.

Как объясняется, акции компания продает лишь для того, чтобы снизить давление на капитализацию. Накануне капитализация компании превысила 6 трлн рублей, тогда как в начале 2019 года она была в полтора раза меньше - 3,85 трлн рублей на 1 января. Газпром в этом году не раз обходил несменный Сбербанк и сам становился лидером среди российских компаний по этому показателю.

«Отсутствие казначейских или квазиказначейских бумаг считается хорошей международной корпоративной практикой. Рынок в целом тоже неплохо реагирует на инициативу Газпрома», - отмечает Константин Карпов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». После первого размещения в июле акция выросла на 12% за три дня. Накануне после объявления сделки, акции Газпрома выросли на 4,75%, но на момент закрытия торгов на Московской бирже был зафиксирован меньший рост - на 2,56%. В пятницу цена акций упала на около 3%, отыграв рост накануне. Рынок могло разочаровать то, что размещение прошло на 13% ниже вчерашнего закрытия, считает эксперт. Дисконт мог быть и поменьше.

Однако в целом момент для размещения сейчас подходящий, считает эксперт. «Российский рынок несколько дней назад установил новый исторический рекорд по индексу МосБиржи. С начала года рынок вырос более чем на 25%. Зарубежные рынки также показывают позитивную динамику. Мы видим некоторую стабилизацию экономической активности с момента возобновления торговых переговоров США и Китая в сентябре», - говорит Карпов.

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До завершения проектов в 2016-2018 годах акция Газпрома торговалась в диапазоне 120-160 рублей, и в то время размещение бумаг было бы менее выгодным, напоминает он. Будут ли акции расти и дальше – единого мнения у аналитиков нет. Однако стоит признать, что газопроводные проекты Газпрома (а это и «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток») находятся в завершающей стадии. Сомнений в их запуске минимальны, поэтому эти события уже заложены в котировки. Более того, текущие котировки отражают ожидания по более высоким дивидендам. Ожидается, что Газпром в течение двух-трех лет увеличить уровень дивидендов с 25-27% до 50% чистой прибыли по МСФО. Хотя, когда эти события произойдут, не исключен рост стоимости акций Газпрома. Правление рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря. Интерес инвестора может заключаться и в этом.

Другое дело, что Газпром может ждать крайне тяжелая зима. Компания может много потерять на торгах в зимний период, если так и не удастся подписать новый газовый договор с Украиной на приемлемых, а не кабальных условиях. Одна только новость о прекращении транзита может сильно обрушить капитализацию Газпрома.

«Но в более долгосрочной перспективе, с учетом новой, как ожидается, щедрой дивидендной политики и при сохранении прибыли компании на уровне 2018 года акция может продолжить долгосрочную растущую тенденцию», - не исключает Карпов.

Еще один положительный момент: в результате продажи доля акций газового холдинга в свободном обращении увеличилась до 49,61%. Увеличение коэффициента free float позитивно отразится на положении бумаги в локальных и глобальных индексах, замечает Карпов.

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