Верить ли прогнозам Запада по поводу спада в экономике России

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...

Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          Верить ли прогнозам Запада по поводу спада в экономике России

          Западные экономисты заговорили о возвращении рецессии в Россию преждевременно   18 мая 2018, 21:01
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Западные экономисты один за другим снижают прогнозы роста российской экономики. Виной этому стало ужесточение американских санкций, ударившее по «Русалу». Экономисты Morgan Stanley не исключили даже возвращения России к рецессии. Что на самом деле происходит с российской экономикой и оправданны ли прогнозы западных аналитиков?

          На прошлой неделе ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): с 1,7% до 1,5%. Тогда как Еврокомиссия, наоборот, улучшила ожидания с 1,6% до 1,7%.

          На этой неделе сначала Goldman Sachs снизил свою оценку роста российского ВВП на этот год с 3,3% до 2%, а затем и инвестбанк Citi ухудшил прогноз с 2,3% до 2%. Хотя в целом экономисты этих банков намного оптимистичней смотрят на российскую экономику, чем европейские специалисты.

          Дальше всех в своем пессимизме пошел банк Morgan Stanley, который предлагает России готовиться к падению ВВП на 0,5% (если США ужесточат свои санкции вплоть до тех, что приходилось терпеть Ирану). Аналитики полагают, что России не поможет даже рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. Ведь по бюджетному правилу все сверхдоходы от нефти по цене выше 40 долларов за баррель уходят в резервы страны, а не тратятся, передает РБК.

          Впрочем, пока толком никто не знает, будут ли введены новые санкции в отношении России, в каком именно виде и ударят ли они по российским компаниям по аналогии с UC Rusal. Поэтому спад российской экономики на 0,5% – это самый худший сценарий от Morgan Stanley. А вот их базовый прогноз все же подразумевает рост российской экономики на 1,8% (хотя раньше ждали роста на 2,3%).

          Создавать несколько сценариев развития ситуации, один из которых самый плохой – нормальная практика. В последние годы самые страшные опасения западных экономистов относительно российской экономики, как праивло, не сбывались. Для Запада стало большой неожиданностью то, с какой относительной легкостью российская экономика справилась с внешними неприятностями, адаптировалась и даже показала восстановление.

          «Задача западных экономистов – давать прогнозы, чтобы инвесторы понимали, вкладываться им в Россию или нет. Предыдущие санкции негативно отразились на котировках российской фондовой биржи, на деятельности ряда компаний, но нельзя сказать, что это был серьезный удар. Но за четыре года санкций Россия стала более устойчивой, поэтому предсказывать спад экономики из-за не введенных санкций непонятного содержания несколько преждевременно», – считает первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

          «Я не разделяю прогнозов инвестбанков, на мой взгляд, они поспешные. Несмотря на санкции, рост ВВП по итогам года составит 1,7–2%», – полагает Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

          С трудностями столкнулась UC Rusal, которая продавала алюминия на 13 млрд долларов в год. Кроме того, США вводят пошлины на импорт металлов. «Поставки стали и алюминия в США – значимая часть российского экспорта в эту страну, свыше 3 млрд долларов в год. Если этот рынок будет в какой-то части потерян, помогать компаниям придется государству. А это означает рост заимствований и малоэффективных социальных расходов», – считает Ващенко.

          Американская администрация делает намеки на ужесточение санкций. Однако велика вероятность, что новые санкции окажутся не слишком сильными, говорит доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов. Только последние санкции США вызвали реальное беспокойство, хотя полностью последствия от них ощутим позднее. «Этот пакет, который бурно обсуждался и вызвал сильное падение рубля, вступит в действие не сразу: часть начнет действовать 10 июня, а часть – в октябре. Так что пока мы видим только эмоциональную реакцию. В таких условиях никто не может объективно спрогнозировать, будут ли новые санкции грозными, или же они будут только грозно звучать», – говорит Хестанов.

          Главная интрига, по его мнению, в том, поддержит ли американские санкции Евросоюз. Но пока у Европы не появится альтернативы российскому газу, европейцы вряд ли поддержат жесткие санкции в отношении России, считает эксперт. Тем более в последнее время отношения США и ЕС явно напряжены, и Брюссель активно сопротивляется американскому давлению.

          Наиболее вероятно, что российский ВВП покажет рост в пределах 1,5–2%. Если, конечно, санкции не распространятся на поставки нефти или если цена на нефть не вернется к минимальным уровням, считает директор Центра экономических исследований Университета «Синергия» Андрей Коптелов.

          Собственно, Минэкономики также планирует понизить прогноз по росту ВВП России на 2018 год, говорил и. о. главы ведомства Максим Орешкин. Ранее министерство ожидало рост на 2%, однако летом будет скорректирован прогноз по всем экономическим показателям, в том числе по ценам на нефть, курсу рубля и инфляции.

          Самый маловероятный сценарий – резкое падение нефтяных цен, шквал санкций, в результате чего российская экономика получает рост ВВП менее 1%. Другой маловероятный сценарий – это резкий экономический рост до 3–4%,

          считает Касьянова.

          «Самый реалистичный – что все останется как есть: у нас нет ожиданий кардинальных реформ. Это видно по составу правительства. Кроме того, цены на нефть сейчас растут, подпитывая российский бюджет, и пока нет ожиданий на их резкое снижение», – заключает Касьянова.


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