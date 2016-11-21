Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

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24 января, среда  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
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Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

          Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкам   24 января 2018, 19:30
          Фото: Никитин Максим/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства?

          Украинский Нафтогаз отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, который обязал Киев выплатить Газпрому чуть более 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный в 2013–2014 годах российский газ, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

          Кроме того, суд выставил штрафные пени за отсрочку оплаты этого долга. Штраф за просрочку составляет 600 тыс. долларов в день (0,03% за каждый день просрочки), говорил ранее зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев. С момента принятия решения Стокгольмом 22 декабря пошел 33-й день. Значит, Нафтогаз накопил уже 19,8 млн долларов в виде штрафа за просрочку.

          Однако Коболев уверяет, что Нафтогазу выгодней кредитоваться в Газпроме, чем в собственных украинских банках. «Процентная ставка, которую Нафтогаз должен выплачивать на эту сумму, ниже, чем большинство наших (украинских) кредитов, за исключением кредита ЕБРР и Всемирного банка», – сказал глава украинской компании в эфире украинского «5 канала».

          И глава Нафтогаза абсолютно прав. Годовой процент по «кредиту» Газпрома для Киева получается всего 10,8% (за 12 месяцев набегает 216 млн долларов в виде штрафа). Тогда как на Украине процентные ставки существенно выше. Правда, украинские банки дают кредиты в стремительно дешевеющей гривне, а Газпрому придется отдавать твердой американской валютой, и с этой точки зрения кредитный процент уже не выглядит таким привлекательным. Любопытно, что главу одной из важнейших украинских компаний совершенно не смущает, что он берет в долг деньги не у кого-нибудь, а у «страны-агрессора» – по крайней мере, именно так постоянно называет Россию Верховная рада Украины.

          Однако от долга перед Нафтогазом Украине все равно не избавиться. Более того, пока Киев не оплатит этот долг, он не сможет купить у Газпрома 4–5 млрд кубометров газа в этом году, а именно так гласит еще одно обязательное решение Стокгольмского суда. К тому же его выполнение выгодно самому Нафтогазу. Даже Коболев соглашается, что закупка у России половины потребляемого страной импортного газа – «очень рационально и очень рыночно». По его словам, Украине приходится покупать примерно 10 млрд кубометров газа в год.

          Потребление газа жителями Украины и местной промышленностью за последние несколько лет сократилось почти вдвое. Простые граждане экономят после роста тарифов в 10 раз с 2013 года, а многие предприятия либо серьезно сократили производство, либо вовсе перестали работать, поэтому спрос на газ с их стороны и просел.

          На что же надеется Нафтогаз, отказываясь платить по долгам Газпрому? Коболев заявил, что украинская сторона планирует делать это за счет взаимозачета. «Вопрос состоит в том, что такая же пеня, такие же проценты насчитываются по нашим требованиям к транзитному контракту. Это симметричная ситуация. В зависимости от того, сколько мы можем получить денег, будет взаимозачет», – сказал он. По его словам, если суд полностью удовлетворит требования украинской стороны, то в пользу Нафтогаза может быть насчитано до 16 млрд долларов.

          Речь идет о втором судебном процессе, который идет сейчас в Стокгольме и касается транзитного контракта, подписанного между Газпромом и Нафтогазом в 2009 году. Решение по этому иску ожидается в конце февраля. Нафтогаз требует от Газпрома оплаты 16 млрд долларов плюс пени за то, что российская сторона никогда не прокачивала через газотранспортную систему Украины 110 млрд кубометров газа в год, хотя именно эта цифра прописана в соответствующем контракте.

          На самом деле даже украинские эксперты не верят, что Нафтогаз отсудит у Газпрома эту огромную сумму. «Обязательства Газпрома транспортировать 110 млрд кубометров газа в год в контракте есть, но обязательства российской компании оплатить стоимость этих услуг, даже в случае невыполнения этого положения, нет. В связи с этим, думаю, арбитраж может и не удовлетворить требования Нафтогаза», – говорит украинский эксперт по вопросам нефтегазовой отрасли Михаил Гончар в интервью УНИАН.

          Таким образом, расчет Коболева на то, что Стокгольм выставит Газпрому счет в 16 млрд долларов, и Нафтогаз зачтет свой долг перед российской компанией, выглядит не слишком обоснованным.

          «Крайне опрометчиво ждать, что Стокгольмский суд обязательно встанет на украинскую сторону и присудит как минимум столько же, сколько присудил Газпрому – то есть не меньше 2 млрд долларов. А значит, Газпром в конечном счете останется в профиците, а Нафтогаз – в должниках», – уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Он объясняет, что логика и философия правила «бери или плати» в газовом договоре и правила «транспортируй или плати» в транзитном контракте, по сути, одинаковы.

          Поэтому если в одном случае денежные претензии убрали (а именно так произошло по итогам разбирательства первого иска), то и в другом случае они должны исчезнуть.

          Стокгольмский арбитраж сохранил урезанное действие правила «бери или плати» на оставшиеся два года, однако решил, что Нафтогаз не будет платить Газпрому по этой статье за невыполнение правила в прошлые годы. «Арбитраж понимал, что не только Нафтогаз не сможет выплатить более 50 млрд долларов, там весь бюджет Украины меньше. Это значило бы подписать банкротство целому государству. Логично, что и во втором иске на тех же основаниях будут убраны денежные претензии Нафтогаза по норме «транспортируй или плати». Иначе решение выглядело бы односторонним и подорвало бы доверие к Стокгольмскому арбитражу», – заключает Юшков.

          Поэтому, если судьи в Стокгольме поступят справедливо, их решение вряд ли придется по душе Украине. У Нафтогаза будет два варианта решения долговой проблемы. Либо все же взять кредит под высокие проценты у себя в стране, либо договариваться с Газпромом о взаимозачете этого долга в счет оплаты Газпромом транзита.


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