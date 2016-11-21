Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства?

Украинский Нафтогаз отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, который обязал Киев выплатить Газпрому чуть более 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный в 2013–2014 годах российский газ, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Кроме того, суд выставил штрафные пени за отсрочку оплаты этого долга. Штраф за просрочку составляет 600 тыс. долларов в день (0,03% за каждый день просрочки), говорил ранее зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев. С момента принятия решения Стокгольмом 22 декабря пошел 33-й день. Значит, Нафтогаз накопил уже 19,8 млн долларов в виде штрафа за просрочку.

Однако Коболев уверяет, что Нафтогазу выгодней кредитоваться в Газпроме, чем в собственных украинских банках. «Процентная ставка, которую Нафтогаз должен выплачивать на эту сумму, ниже, чем большинство наших (украинских) кредитов, за исключением кредита ЕБРР и Всемирного банка», – сказал глава украинской компании в эфире украинского «5 канала».

И глава Нафтогаза абсолютно прав. Годовой процент по «кредиту» Газпрома для Киева получается всего 10,8% (за 12 месяцев набегает 216 млн долларов в виде штрафа). Тогда как на Украине процентные ставки существенно выше. Правда, украинские банки дают кредиты в стремительно дешевеющей гривне, а Газпрому придется отдавать твердой американской валютой, и с этой точки зрения кредитный процент уже не выглядит таким привлекательным. Любопытно, что главу одной из важнейших украинских компаний совершенно не смущает, что он берет в долг деньги не у кого-нибудь, а у «страны-агрессора» – по крайней мере, именно так постоянно называет Россию Верховная рада Украины.

Однако от долга перед Нафтогазом Украине все равно не избавиться. Более того, пока Киев не оплатит этот долг, он не сможет купить у Газпрома 4–5 млрд кубометров газа в этом году, а именно так гласит еще одно обязательное решение Стокгольмского суда. К тому же его выполнение выгодно самому Нафтогазу. Даже Коболев соглашается, что закупка у России половины потребляемого страной импортного газа – «очень рационально и очень рыночно». По его словам, Украине приходится покупать примерно 10 млрд кубометров газа в год.

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Потребление газа жителями Украины и местной промышленностью за последние несколько лет сократилось почти вдвое. Простые граждане экономят после роста тарифов в 10 раз с 2013 года, а многие предприятия либо серьезно сократили производство, либо вовсе перестали работать, поэтому спрос на газ с их стороны и просел.

На что же надеется Нафтогаз, отказываясь платить по долгам Газпрому? Коболев заявил, что украинская сторона планирует делать это за счет взаимозачета. «Вопрос состоит в том, что такая же пеня, такие же проценты насчитываются по нашим требованиям к транзитному контракту. Это симметричная ситуация. В зависимости от того, сколько мы можем получить денег, будет взаимозачет», – сказал он. По его словам, если суд полностью удовлетворит требования украинской стороны, то в пользу Нафтогаза может быть насчитано до 16 млрд долларов.

Речь идет о втором судебном процессе, который идет сейчас в Стокгольме и касается транзитного контракта, подписанного между Газпромом и Нафтогазом в 2009 году. Решение по этому иску ожидается в конце февраля. Нафтогаз требует от Газпрома оплаты 16 млрд долларов плюс пени за то, что российская сторона никогда не прокачивала через газотранспортную систему Украины 110 млрд кубометров газа в год, хотя именно эта цифра прописана в соответствующем контракте.

На самом деле даже украинские эксперты не верят, что Нафтогаз отсудит у Газпрома эту огромную сумму. «Обязательства Газпрома транспортировать 110 млрд кубометров газа в год в контракте есть, но обязательства российской компании оплатить стоимость этих услуг, даже в случае невыполнения этого положения, нет. В связи с этим, думаю, арбитраж может и не удовлетворить требования Нафтогаза», – говорит украинский эксперт по вопросам нефтегазовой отрасли Михаил Гончар в интервью УНИАН.

Таким образом, расчет Коболева на то, что Стокгольм выставит Газпрому счет в 16 млрд долларов, и Нафтогаз зачтет свой долг перед российской компанией, выглядит не слишком обоснованным.

«Крайне опрометчиво ждать, что Стокгольмский суд обязательно встанет на украинскую сторону и присудит как минимум столько же, сколько присудил Газпрому – то есть не меньше 2 млрд долларов. А значит, Газпром в конечном счете останется в профиците, а Нафтогаз – в должниках», – уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Он объясняет, что логика и философия правила «бери или плати» в газовом договоре и правила «транспортируй или плати» в транзитном контракте, по сути, одинаковы.

Поэтому если в одном случае денежные претензии убрали (а именно так произошло по итогам разбирательства первого иска), то и в другом случае они должны исчезнуть.

Стокгольмский арбитраж сохранил урезанное действие правила «бери или плати» на оставшиеся два года, однако решил, что Нафтогаз не будет платить Газпрому по этой статье за невыполнение правила в прошлые годы. «Арбитраж понимал, что не только Нафтогаз не сможет выплатить более 50 млрд долларов, там весь бюджет Украины меньше. Это значило бы подписать банкротство целому государству. Логично, что и во втором иске на тех же основаниях будут убраны денежные претензии Нафтогаза по норме «транспортируй или плати». Иначе решение выглядело бы односторонним и подорвало бы доверие к Стокгольмскому арбитражу», – заключает Юшков.

Поэтому, если судьи в Стокгольме поступят справедливо, их решение вряд ли придется по душе Украине. У Нафтогаза будет два варианта решения долговой проблемы. Либо все же взять кредит под высокие проценты у себя в стране, либо договариваться с Газпромом о взаимозачете этого долга в счет оплаты Газпромом транзита.