Букер решил поучить Нобеля политкорректности

Апофеозом политкорректности оказались результаты Букеровской премии по литературе - ее получили женщины, чьей литературной идеей стала борьба за права женщин. Происходящее сложно оценивать иначе, как прямой намек Нобелевской премии, присужденной в этом году. Почему один из ее лауреатов подвергся на Западе травле - и причем здесь политкорректность?

Вручена Букеровская премия по литературе - главная в англоязычном мире. Лауретами, а точнее, лауреатками стали канадская писательница Маргарет Этвуд с книгой «Заветы» и британка Бернардин Эваристо с романом «Девушка, женщина, все остальное». Обе женщины уже немолоды: Этвуд в этом году исполняется 80, Эваристо - 60. Но пишут на крайне актуальные темы.

Канадская писательница получила премию за продолжение своего знаменитого романа «Рассказ служанки», который в 1986 году уже номинировался на Букера, но проиграл «Старым чертям» Эмиса Кингсли. Тут следует отметить, что, например, «КоммерсантЪ» написал, что Этвуд получила своего предыдущего Букера за «Служанку», но это не так: премией была отмечена ее книга «Слепой убийца» в 2000 году.

Сюжет «Рассказа служанки» благодаря телесериалу известен даже тем, кто далек от современной канадской литературы: это антиутопия про тоталитарное государство, в котором женщины лишены каких-либо прав и обязаны беспрекословно вынашивать детей.

Британка награждена за роман «Девушка, женщина, все остальное», повествующий о непростой судьбе чернокожих жительниц острова. Эваристо знает, о чем говорит: подобно Бараку Обаме, она рождена белой матерью от чернокожего отца, росла в английской глубинке и неоднократно сталкивалась с расизмом.

Таким образом, не будет ни малейшим преувеличением сказать, что Букер-2019 - это абсолютное торжество политкорректности. Не самый лучший (по мнению критиков) роман - продолжение бестселлера, зато на актуальную тему борьбы женщин за свои права («Заветы»), и произведение на ещё более актуальную тему - борьба темнокожих женщин за свои права. Перефразируя название старого фильма с Джимом Керри, «Политкорректная и ещё политкорректнее».

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В этом принципиальное отличие Букера этого года от Нобелевской премии по литературе, которая в России прошла малозамеченной - и польская украинка Ольга Токарчук, и австрийский полусловенец-полунемец Петер Хандке не относятся (в отличие от Иоанны Хмелевской и Патрика Зюскинда) к числу широко известных в нашей стране европейских писателей. В русофобии они, в отличие от станкового фейкомета в лице Светланы Алексиевич, также замечены не были, так что обсуждать вроде бы особо и нечего.

Но британцы так не считают. Если к Токарчук ни у кого серьезных претензий нет, ну, кроме того, что она во-первых, белая, а во-вторых, какая-никакая, но европейка, то Хандке литературный и окололитературный европейский мейнстрим ненавидит приблизительно с такой же интенсивностью, как Алексиевич ненавидит всё русское.

В чем же он провинился? Дело в том, что, будучи по матери словенцем, Петер Хандке осмелился в то время, пока вся американская и европейская «прогрессивная общественность» поносила сербов и лично Милошевича, выступить в их защиту.

В конце 90-х и начале нулевых травля была крайне серьезной. Еще один букеровский лауреат и претендент этого года Салман Рушди в 1999 году назвал Хандке соискателем, занявшим второе место в номинации «Международный дебил года» за «серию страстных высказываний в оправдание творившего геноцид режима Слободана Милошевича». Сейчас, спустя 20 лет, Рушди заявил: «Мне сегодня нечего добавить, но я придерживаюсь того же мнения, которое я высказал тогда». Отметим, что Рушди в этом году был претендентом на Букера, но проиграл женской сборной.

Газета «Гардиан» возмущается: «сразу же стала понятна неискренность Шведской академии, заявившей всего несколькими днями ранее о своем явном намерении при выборе кандидатур меньше «ориентироваться на мужчин» и не зацикливаться на кандидатах-европейцах - премии были присуждены двум мужчинам-европейцам и одной женщине - лишь 15-й за 120 лет». (Не очень понятно, какой второй мужчина-европеец имеется в виду, но оставим это на совести британских журналистов).

«Мы ошеломлены выбором, сделанным в пользу писателя, который использовал свой общественный голос, чтобы подорвать историческую правду и предложил общественную поддержку преступникам, виновным в совершении геноцида, таким как бывший президент Сербии Слободан Милошевич и лидер боснийских сербов Радован Караджич» - возмущается лауреатка Пулитцеровской премии американка Дженнифер Иган.

Не стеснялся в словах и персонаж недавнего скандала с переводом его романа «Благоволительницы» на русский язык Джонатан Литтелл: «Может, он и фантастический художник, но как человек он для меня враг,... он подлец и урод».

Продолжать можно долго, но в целом для российского читателя тут нет ничего принципиально нового. Приблизительно теми же словами российские либералы называют своих бывших соратников, которые вдруг переходят на патриотические позиции.

И, конечно, нельзя не отметить еще один факт. Несмотря на то, что со времен бомбардировок Югославии прошло уже более 20 лет, западная интеллектуальная элита по-прежнему с совершенно звериной ненавистью относится к инакомыслящим - то есть тем, кто не разделяет идею, что можно и нужно бомбить мирных граждан независимого государства по шатким подозрениям в «геноциде».

В общем, британские интеллектуалы категорически недовольны выбором Нобелевского комитета, и поэтому Букеровский комитет явным образом решил показать пример, кому надо давать литературные премии. Мужчин быть не должно вовсе, женщина предпочтительно должна быть чернокожей, а писать они обе должны не на абстрактные темы, а продвигать конкретную феминистическую повестку дня.

Даже интересно, как в следующем году отреагирует на это Нобелевский комитет.