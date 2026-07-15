«Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом

Tекст: Семен Николаев

10 января 1979 года премьер-министр Великобритании Джеймс Каллагэн вернулся в Лондон после своего участия в международном саммите на острове Гваделупа. Великобритания тогда переживала период, который остался в истории как Winter of Disconent – «зима недовольства». Нормальная жизнь в стране стала практически невозможной из волны продолжительных забастовок в самых различных сферах. На фоне особенно промозглой, холодной и неприятной зимней погоды их эффект оказался особенно болезненным.

Забастовка доставщиков топлива привела к тому, что в некоторых местностях люди не могли отапливать свои дома. Бастовали водители такси. Бастовали водители грузовиков. Бастовали сотрудники службы, ответственных за уборку мусора. И вот на этом фоне журналист поинтересовался в аэропорту у прилетевшего из теплых краев загорелого главы правительства: «Что вы можете сказать о нарастающем хаосе в стране в данный момент?» Каллагэн встал в «оборонительную стойку» и ответил: «Я не думаю, что другие люди в мире разделят вашу точку зрения о том, что здесь нарастающий хаос».

Этот обмен репликами привел к вошедшему в историю заголовку в одной из самых популярных газет страны The Sun: «Кризис? Какой кризис?» И на этом политическая карьера Джеймса Каллагэна фактически закончилась. Он по инерции оставался в кресле премьера еще четыре месяца. Но по итогам парламентских выборов в мае 1979 года к власти в стране на целых 11 лет пришла Маргарет Тэтчер.

О чем нам говорит эта история? О том, что времена трудностей власть должна быть на «одной волне» с гражданами. О том, что попытка преуменьшить размер этих трудностей, «замести пыль под ковер», сделать вид, что все благостно и хорошо не работает – или, вернее, работает как бумеранг. И о том, что во времена трудностей граждане ожидают, что власть будет с ними разговаривать как со взрослыми людьми – честно, прямо и без экивоков.

Именно такой откровенный разговор с гражданами России и ведет Владимир Путин в период нынешних трудностей с топливом. Президент прямо признает наличие проблем: «Что касается ударов по критической, по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы, это очевидно».

Президент подробно рассказывает, как эти проблемы будут решаться: «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. <…>Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объём импорта и, как я уже сказал, надёжно прикрывать эти объекты».

Точно так же действует и правительство. Гражданам откровенно рассказывают о трудностях и о том, как эти трудности будут преодолеваться. Вице-премьер РФ Александр Новак во время совещания под председательством главы государства, 8 июля этого года:

«Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспортдизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок ещё на один год. Также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, для того чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива».

Я осознанно привожу здесь этот достаточно объемный фрагмент технического текста без сокращений и купюр. Во времена трудностей обещания в стиле «не переживайте, уже очень скоро все будет чики-пуки!» не работают. Работает только конкретика: что, когда и как.

А еще, как я уже сказал, работает предельная честность. Во время «Прямой линии» со страной у Путина поинтересовались: «Владимир Владимирович, такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей: «Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам?» Президент России ответил на этот вопрос так: «Не врать».

«Не врать» – это «ключ» ко всему. «Не врать» – это то «топливо», та «энергия», на которой работают государство и общество.

В своей современной истории Россия уже много чего преодолела. Преодолеет она и нынешние трудности с топливом. Как сказал Данила Багров в одном из самых культовых фильмов современности: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее». Правда на стороне России. Поэтому она сильнее любых трудностей и проблем.