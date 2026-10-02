Как столицу Литвы превратили в зловонную свалку

Tекст: Станислав Лещенко

Мусорные проблемы столицы Литвы начались с того, что 27 апреля 2025 года в Вильнюсе произошло крупное ЧП – мощный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов. С тех пор прошло уже полтора года, но предприятие так и не вернулось к нормальной работе. Между тем завод был ключевым элементом городской инфраструктуры: он принимал и сортировал смешанные отходы со всего столичного региона.

Авария запустила цепочку проблем, копившихся месяцами. Оператор завода, компания Energesman, обязалась восстановить корпуса и запустить сортировочные линии за свой счет. Однако выполнить обещания фирма не смогла из-за нехватки средств. В итоге на территории завода начали накапливаться отходы, с которыми предприятие не справлялось.

К июлю 2026 года объем необработанного мусора превысил 20 тыс. тонн. Отходы заполнили здания, открытые площадки и обочины подъездных дорог. Столичный регион Литвы ежедневно производит около 700 тонн отходов, и из-за простоя завода эта масса росла непрерывно.

Над территорией Energesman поднялся невыносимый запах, разносившийся по всему Вильнюсу. Но главным поводом для тревоги экологов стала угроза повторного пожара: на забитой площадке зафиксировали крупные скопления легковоспламеняющихся материалов – использованных шин и бочек с остатками нефтепродуктов.

Поскольку основной склад был переполнен, мусор начали тайно вывозить в жилые кварталы, в частности на улицу Прамонес в Новой Вильне (восточный район столицы Литвы). Местные жители жаловались на вонь, постоянный шум и отсутствие информации. Власти уверяли, что это временное решение, но гора отходов только росла. Позже выяснилось, что площадка имела разрешение исключительно на строительный мусор, но туда свозили все подряд.

Жители Новой Вильни пришли в ярость. Виктория Анджеевская со слезами рассказывала:

«Больше всего меня потрясло то, что все происходило тайно. Нам лишь сказали, что все делается по закону и временно».

Под давлением протестов муниципальные власти велели убрать отходы, и 31 августа работы закипели. Однако это обернулось новым испытанием. Жительница Вильнюса Санта Ленкевич рассказывала местным СМИ: «Неизвестно, что они там делали, как пытались уничтожить этот мусор, но с территории шел зловонный дым, был слышен сильный шум». Грузовики работали только по ночам, лишая людей сна.

Измученные горожане вызвали полицию, но безрезультатно. Экологическая инспекция тоже не помогла, сославшись на то, что работает только днем. В итоге люди не могли открыть окна, при том что рядом находились река Вильняле, районный водозабор, школы, детские сады и центр для людей с инвалидностью.

Параллельно шли судебные баталии. 10 июля 2026 года муниципальный Центр по обращению с отходами Вильнюсского округа (VAATC) в одностороннем порядке расторг договор с Energesman. Руководитель VAATC Мариус Швайкаускас объяснил: «Мы исчерпали все возможности для диалога. Несмотря на многократные предупреждения, выполнения взятых обязательств мы не дождались». Energesman подала в ответ два иска, оспаривая расторжение контрактов на эксплуатацию и модернизацию.

Действия оператора вызвали резкую критику мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса:

«По сути, одна-единственная компания сделала всех нас заложниками обстоятельств. Она накопила горы проблем, поскольку больше внимания уделяла постам в соцсетях, нежели сортировке отходов».

А в сентябре местные СМИ опубликовали расследование, согласно которому вина лежит не только на операторе, но и на муниципалитете Вильнюса. В мэрии давно знали о плачевном финансовом состоянии Energesman. Директор администрации городского самоуправления Адомас Бужинскас признал: решение обязать компанию восстановить завод «не оправдало себя», и отказаться от ее услуг следовало сразу. Вместо этого власти бездействовали, пока росли горы мусора.

Более того, в мае 2026 года Energesman выиграла конкурс VAATC на 14 млн евро на модернизацию завода и планировала восстановить корпуса за счет этих средств. Однако чиновники заблокировали первые авансы, заподозрив, что деньги уйдут на покрытие старых долгов фирмы.

На сегодняшний день ситуация стабилизирована лишь формально. Площадка в Новой Вильне закрыта, но завод по-прежнему не восстановлен, а судебные разбирательства продолжаются.

А главное, жители до сих пор жалуются на зловоние: обнародованы жалобы из района Гарюнай, куда восточный ветер доносит запах гниющих отходов. Власти обещают в октябре нарастить мощности Вильнюсской когенерационной электростанции, однако процесс тормозится, так как фильтры мусоросжигательной установки быстро забиваются.

В ситуацию пришлось вмешаться правительству. На экстренном совещании обсуждалось введение чрезвычайной ситуации государственного уровня. От объявления ЧС пока решили воздержаться, но руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас подчеркнул, что этот шаг не исключен.

По экспертным оценкам, мусорный кризис в Вильнюсе продлится еще как минимум два года и сильно ударит по карманам горожан. Парламентарий Стяпас Гентвилас подсчитал, что за 10 лет жители переплатят за обработку мусора не менее 150 млн евро.

Пока завод закрыт, отходы обрабатываются с помощью двух мобильных сортировочных линий. Из-за технических ограничений они хуже справляются с отбором вторсырья, увеличивая нагрузку на полигоны и мусоросжигательные предприятия. Кризис уже привел к загрязнению воздуха, земли и почвы, обернувшись серьезной экологической угрозой.

Эксперты сходятся во мнении, что этот кризис стал системным провалом. Он обнажил отсутствие резервных мощностей и плана «Б» у крупнейшего региона страны на случай выхода из строя единственного сортировочного завода. Energesman не выполняла обязательства, продолжая копить отходы, а самоуправление безучастно за этим наблюдало.

Судебные тяжбы могут затянуться на годы, оставляя систему в подвешенном состоянии. Однако для правительства Литвы коммунальные трудности граждан кажутся второстепенными на фоне иных задач: главным предметом гордости властей стало официальное начало строительства завода по сборке и ремонту танков Leopard в окрестностях Каунаса 1 октября. Иначе говоря, для Литвы танки важнее, чем избавление страны от коммунального мусора.