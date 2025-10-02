  • Новость часаЗахарова заявила о чудовищной лжи Зеленского про якобы возвращенных из России детей
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    2 октября 2025, 13:50 • В мире

    Американских либералов будет искоренять армия

    Американских либералов будет искоренять армия
    @ Andrew Harnik/Pool/REUTERS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новых этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия?

    В последних числах сентября президент США Дональд Трамп и глава военного министерства Пит Хегсет собрали на базе морской пехоты в Куантико сотни генералов и адмиралов – и заставили их выслушать новое видение американской армии. В частности, по словам Пита Хегсета, вооруженные силы США возвращаются к старой нормальности. К армии, которая должна выглядеть именно как армия.

    Хегсет осудил жирных солдат, генералов и адмиралов. Заявил о намерении очистить армию от ЛГБТ-пропаганды и всего, чем это связано – включая всякие «дни пробуждения» и «мужиков в платьях» (каковы к моменту прихода Трампа к власти в вооруженных силах уже были – например, адмирал-транс Рейчел Левин, который на самом деле Ричард). Ну и добавил, что никаких послаблений для солдат исходя из их расы или пола (например, права на ношение бороды или менее тяжелые тесты для женщин) не будет. «Стандарты должны быть едиными, гендерно нейтральными и высокими… Мы не будем политкорректны, когда речь идет о защите американской свободы», – заявил он.

    А Трамп пошел еще дальше. Он обозначил для вооруженных сил США новых врагов – американцев.

    «В последние десятилетия политики почему-то пришли к убеждению, что наша задача – охранять дальние уголки Кении и Сомали, пока Америка подвергается вторжению изнутри», – заявил Трамп. По его словам, это вторжение ничем не отличается от ситуации с наличием внешнего врага, но во многих отношениях все даже сложнее, поскольку эти враги не носят униформу. И под вторженцами он, конечно, понимает либералов, демократов и другие асоциальные элементы, которые распространяют ультралиберальную повестку и потворствуют развитию бандитизма на улицах американских городов.

    И эти города Трамп намерен защищать, в том числе при помощи вооруженных сил. Трамп уже отправил подразделения национальной гвардии в столичный Вашингтон, а также Лос-Анджелес и Портланд. На очереди, по его словам, Мемфис, Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорк, Балтимор. Более того, Трамп дал понять, что армия может там не церемониться. «Я сказал Питу о том, что мы могли бы использовать некоторые из этих опасных городов в качестве учебных полигонов для наших военных», – заявил президент США. Он уже подписал указ о подготовке сил быстрого реагирования, которые могут помочь подавить гражданские беспорядки.

    Все это либеральные города, управляемые либеральными мэрами и находящиеся в основном в либеральных штатах (в том же Вашингтоне за Трампа голосует менее 10% жителей). Поэтому неудивительно, что местные власти не хотят, чтобы с ними разобрались.

    «Наши войска и наша страна заслуживают лучшего, чем ваше поведение в роли мелкого тирана», – заявил губернатор Иллинойса Джей Прицкер. Демократы резко критикуют Трампа за то, что он разделяет Америку.

    «Его безрассудное предложение использовать американские города в качестве «учебных полигонов» для американских войск является опасным нападением на нашу демократию, поскольку оно рассматривает наши собственные сообщества как зоны военных действий, а наших граждан – как врагов»,

    – возмущается сенатор от Иллинойса Дик Дарбин.

    «Ни один американец никогда не должен рассматриваться как «внутренний враг» или как мишень для американских военных», – вторит ему лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. И сейчас, по всей видимости, демократы будут оспаривать законность действий Трампа в суде. 

    «Так поступают диктаторы. Мы не должны закрывать глаза на то, насколько не по-американски со стороны президента США приказывать нашим военным применять силу против американского гражданского населения», – говорит конгрессмен Грегори Микс.

    Однако судебные перспективы не так однозначны. Действительно, закон Posse Comitatus, принятый еще в 1878 году, запрещает использовать солдат для осуществления правопорядка. Он распространяется на армию, флот, корпус морской пехоты, ВВС и ВКС – но действует лишь в отношении военнослужащих федерального подчинения. Силы национальной гвардии или береговой охраны, номинально подчиняющиеся штатам, под него не подпадают – разве что когда они переподчиняются президенту и становятся «федералами».

    Однако президент имеет право использовать вооруженные силы для обеспечения соблюдения федерального законодательства, подавления восстания или защиты гражданских прав в ситуации, когда правительство штата не может или не желает этого делать. Что, в свою очередь, дает очень широкое пространство для трактовок. В целом же из закона порядка двух десятков исключений, которые Трамп и использует для того, чтобы, по его мнению, «наводить порядок» в стране.

    Проблема, однако, в том, что это наведение порядка может привести страну на грань гражданской войны. Если бы большинство жителей США поддерживали или не поддерживали действия Трампа, то все было бы нормально – однако общество оказалось глубоко расколото. По партийному и расовому принципу.

    92% демократов выступают против практики ввода сил нацгвардии в города. В то же время среди беспартийных эта цифра составляет 59%, а республиканцев – 11%. Если брать по расам, то против ввода 84% черных (у которых самый большой удельный вес преступников) и 42% белых.

    Этот раскол отражается и на трактовках терминов наподобие «наведения порядка», который использует Трамп. По данным социологов, около 70% утверждают, что уровень преступности и насилия в американских городах находится на неприемлемом уровне Если же встанет выбор между погруженным в преступность городом и риском «ввода войск Трампом для запугивания оппонентов», то 87% демократов и 75% черных предпочтут первый вариант. Для сравнения, цифры среди республиканцев и белых в пользу первого варианта составляют 13% и 45%.

    Ну и, наконец, он касается вообще всего, что делает Трамп.  Лишь 36% американцев считает, что страна движется в правильном направлении. Но главное здесь все-таки не общая цифра, а позиции отдельных сегментов общества. Например, так считает лишь 8% черных (и 23% небелого электората в целом) и 4% демократов.

    До недавнего времени армия считалась структурой, которая стоит над этим расколом. Однако Трамп сейчас фактически втягивает в политический конфликт вооруженные силы.

    «В ходе одной речи Трамп разрушил десятилетия сдержанности в отношениях между гражданскими и военными и провозгласил вооруженные силы своим излюбленным оружием против внутренних «врагов», – пишет Axios. Причем президент открыто противопоставляет военных исконно либеральным сегментам общества (журналистам, преподавателям ВУЗов и т.п.).

    «Преподаватели Лиги плюща никогда нас не поймут, и это нормально… СМИ будут представлять нас в ложном свете, и это нормально», – говорит Хегсет. «Они не проявили к вам уважения… Они же демократы. Они никогда этого не делают», – вторит ему Трамп.

    По сути, сотням американских генералов предложили выбор. В понимании либералов, выбор между личной лояльностью Трампу и верностью американскому государству.

    «Июль 1935 года. Немецких генералов вызвали на внеочередное собрание в Берлине и сообщили, что их предыдущая присяга на верность Веймарской конституции недействительна и что они должны принести личную присягу фюреру. Большинство генералов приняли новую присягу, чтобы сохранить свои должности», – прокомментировал встречу в Куантико отставной генерал Бен Ходжес.

    В понимании же Трампа выбор между тем, готова ли армия – новая армия Хегсета, отринувшая ультралиберальные нововведения – наводить порядок в стране, или же она будет смотреть со стороны, как загнивает Америка.

    Свой ответ Трампу генералы в Куантико не дали. Молча слушали, молча ушли. Судя по всему, дадут они ответ делами – когда Трамп начнет выполнять свои обещания и вводить войска в демократические города.

