Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Евгений Крутиков

Украинские агенты проводят кампанию психологических операций (psyops), которая направлена на дестабилизацию России после теракта в «Крокус Сити Холле» путем разжигания межнациональных конфликтов. Об этом британскому изданию The Times рассказал руководитель центра по противодействию дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, для Украины провоцирование напряжения между этническими группами внутри России является «благодатной почвой». Украинские агенты активизировались в Telegram-каналах после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве и пытаются разжигать межнациональную рознь, используя этническое происхождение террористов. Среди задержанных четверо непосредственных исполнителей – граждане Таджикистана.

«Конечно, нам очень выгодно поддерживать там [в России] любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации… Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию», – заявил Коваленко.

The Times отмечает, что ЦПД Украины пытается через таджикские Telegram-каналы вызвать сочувствие к террористам, которые были жестко задержаны российскими силовиками. Таким образом, украинские агенты настраивают граждан Таджикистана против правоохранительных органов России.

С другой стороны, имели место попытки настроить россиян против мигрантов или провоцировать сложности между другими этническими или религиозными группами. Глава Центра при СНБО также заявил, что Киев подпитывал разные слухи для стравливания русских и чеченцев.

ЦИПСО продает Западу фальшивку

Прежде всего удивляет, что руководители украинских спецслужб (если считать ЦПД и ЦИПСО спецслужбами) регулярно занимаются подобного рода сеансами саморазоблачения. Не так давно в организации терактов на территории России признался глава СБУ Виталий Малюк, и МИД России потребовал от Киева его выдачи. Может быть, они просто обязаны публично отчитываться перед западной аудиторией о проведенной работе?

Важно и то, что Украина открыто одобряет сам замысел теракта в «Крокус Сити Холле». «Главная цель террористов и их заказчиков – посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри», – говорил по данному поводу президент России Владимир Путин. То, что руководство украинских спецслужб подтверждает эту цель, фактически еще раз доказывает связь киевского режима с организаторами и исполнителями этого преступления.

Но главное в том, что Коваленко «продает» Западу, мягко говоря, миф. Никакого «национального раскола после теракта» в России нет, хотя противник прикладывает значительные силы для разжигания розни. Нет и «волны ксенофобии».

Украинцы и российские либеральные эмигранты транслируют западным политикам, экспертам и СМИ искаженное представление о России и ее внутренних процессах. Выдают желаемое за действительное.

В частности, не далее как несколько месяцев назад руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что с начала спецоперации в России не зафиксировано ни одного значимого конфликта на межнациональной и межрелигиозной почве. «Межрелигиозные отношения нашими оппонентами на Западе выбраны как цель, они считают, что это слабое место нашей страны, и пытаются через это раскачать внутриполитическую ситуацию, ослабить общественную поддержку специальной военной операции. И несмотря на это, мы видим, что государственная национальная политика вызов выдержала», – говорил Баринов.

Теракт в «Крокус Сити Холле», несомненно, чудовищное событие, но с точки зрения масштаба происходящего оно меньше, чем длящаяся вот уже больше двух лет украинская спецоперация. А значит, и его воздействие на российское общество будет меньше.

В этом смысле заявления украинских спецслужб играют России на руку. Неверная информация, которую Запад получает от киевского режима, приводит к неверным оценкам и к выработке на их основе неверных решений. Достаточно посмотреть какие-нибудь дебаты о России в знаменитом британском аналитическом центре Chatham house с привлечением местных академических экспертов, чтобы убедиться, насколько далеко от реальности их представление о жизни в России и настроениях российских граждан. Пусть себе ошибаются дальше.

Подвид украинского терроризма

Россия уникальна не только своим этническим разнообразием, но и самой формой сосуществования разных народов и религиозных групп. В России за весь ее исторический путь практически полностью отсутствовала сознательная ассимиляция малых народов. Более того, культуры, языки и самобытность меньшинств поддерживались на государственном уровне, особенно в советский период.

Это было, с одной стороны, условием межнационального мира в большой и разнообразной стране. Но с другой – именно в среде меньшинств, сохранивших благодаря политике Москвы свою этническую самоидентификацию, внешние силы и искали наиболее радикальных «борцов с российским империализмом».

Внутреннее разнообразие России всегда воспринималось внешними игроками как наша слабость, условие «немонолитности». Это порождало у противников России идею раскалывать нашу страну прежде всего по национальному признаку. Еще 200 лет назад англичане и турки раскачивали Кавказ, французы провоцировали поляков, в советское время американцы пестовали диссидентов и их движения из национальных республик СССР.

Советский Союз (историческая Россия) развалился в том числе из-за заложенной Лениным «атомной бомбы», статуса республик СССР. И все же бурный рост национализма в конце 1980-х годов был результатом идеологического краха советского режима и резкого ослабления системы государственной власти, а не первопричиной этого ослабления.

В Советской Прибалтике, например, крайне националистически настроенные силы не проявляли активность до определенного момента – пока не поняли, что Москва не будет (не способна или же не намерена) наказывать за откровенный сепаратизм. И это при том, что ЦРУ десятилетиями закачивало в Прибалтику и агентуру, и деньги, и в том числе активно занималось как раз психологическими операциями.

Теперь операциями подобного рода против России публично хвалится киевский режим и его спецслужбы, а британская газета смакует эти подробности. С точки зрения же российского законодательства перед нами подрывная, антигосударственная деятельность, которую можно квалифицировать как терроризм, подстрекательство к свержению государственной власти и разжигание межнациональной розни. Следовательно, и соответствующие украинские структуры должны квалифицироваться нами как террористические, а их руководители – как главари террористических организаций. А газеты, дающие им трибуну, – как пропагандисты террора.