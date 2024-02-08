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    8 февраля 2024, 14:00 • В мире

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    Правда и победа
    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине?

    В конце января в авторитетном американском издании Foreign Affairs была опубликована статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Формально посвященная деятельности управления «в период глобальной конкуренции», она в то же время транслирует весьма эмоциональный посыл в отношении Украины.

    Красной нитью через весь текст проходит мысль о том, что Америка ни в коем случае не должна прекращать поддержку киевского режима. Что «попытка уйти из конфликта в этот критический момент и сократить поддержку Украине станет ошибкой исторического масштаба». Бернс уверяет, что победа Украины близка, а российская экономика в кризисе. Он убеждает, что поддержка киевского режима будет стоить Западу не так уж и дорого, и поддержку эту необходимо продолжать.

    Позиция Бернса отражает точку зрения администрации Джо Байдена и демонстрирует абсолютную неготовность Белого дома ни к серьезному диалогу с Москвой, ни тем более к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическим путем (к чему неоднократно призывала Россия).

    «Бернсу даже не приходит в голову эта идея – Америка ни с кем ничем делиться не собирается. Она планирует сохранить хотя бы остатки своего влияния и бороться за них. В истории немало примеров, когда различные государственные образования вроде как хотели помириться и поделиться, но у них это не получалось», – говорит политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    «Единственной альтернативой однополярного мира и американской гегемонии для США является мир биполярный и конфронтация с теми центрами силы, которые оспаривают гегемонию – с КНР и Россией. Американская идеология не допускает равноправного партнерства США с другими центрами силы. Американская внешнеполитическая история не знает равноправных партнерских отношений США с кем бы то ни было.

    США перепрыгнули из изоляционизма в гегемонизм, минуя стадию равноправного партнерства. Они никогда не были вовлечены в международную систему в условиях многополярного мира.

    Пока существовал многополярный мир, США придерживались изоляционизма – и вышли из него тогда, когда мир стал биполярным», – объясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Статья Бернса обращена к той части американских элит, которые настроены иначе, чем Белый дом. Эта часть представляет так называемое глубинное американское государство, она в значительной мере антисистемна и прагматична. А значит, способна на переосмысление американского гегемонизма и на переговоры, в том числе и с Россией. Именно эту часть, которую условно можно назвать прагматиками, и олицетворяет главный соперник президента США Байдена – бывший президент Дональд Трамп. Он много раз публично заявлял, что готов к переговорам с Россией, в том числе и по поводу украинского кризиса.

    «Статья Бернса является сигналом Конгрессу. Ведь растет вероятность, что предвыборная борьба в США помешает принять новый бюджет, включающий новые транши для Украины, – говорит Суслов. – Трамп не заинтересован в том, чтобы республиканцы и демократы достигли сделки по бюджету, ему выгодна неразрешенная ситуация, чтобы обвинять Байдена в продолжении миграционного кризиса, а заодно и в поражении на Украине. А на Трампа ориентируются многие республиканцы в Палате представителей и Сенате. И чем дальше идет предвыборная кампания, с чем большей неизбежностью Трамп становится официальным кандидатом от республиканцев, тем менее вероятно принятие нового бюджета на Украину».

    Для Трампа и значительной части республиканцев главным врагом в текущих политических обстоятельствах является вовсе не Россия и ее руководство, а президент США Байден. Ведь именно Байден лишил его победы на выборах 2020 года (по крайней мере, Трамп в это искренне верит). Сегодня же Байден и демократы в целом хотят через стимулирование притока нелегальных мигрантов изменить в свою пользу политическую демографию южных республиканских штатов.

    И чтобы свалить Байдена, с точки зрения ряда американских элит (тех самых прагматиков), вполне можно пожертвовать Украиной – по крайней мере, частью бывших ее территорий. Эта точка зрения в США уже озвучивалась.

    Именно поэтому Бернс, как директор ЦРУ, пытается переубедить прагматиков – украиноскептиков и тех республиканцев, кто использует украинский вопрос для дискредитации Байдена.

    Ведь как уже много раз говорилось – и признавалось в том числе и в Европе, и в США – без западной помощи киевский режим рухнет. Это касается и военной, и финансовой помощи.

    Уменьшение американской поддержки может послать европейским лидерам сигнал о том, что и им пора вслед за США бежать с украинского корабля. «Без лидерства США, без их организующей и направляющей роли многие страны Европы будут пытаться выйти из процесса и начнут говорить о необходимости политико-дипломатического урегулирования. Процесс уже пошел – достаточно посмотреть на позицию министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который ровно об этом говорит. О том, что попытались военным путем – не получилось, и наступает время дипломатии», – говорит Дмитрий Суслов.

    В этом контексте статья Бернса выглядит ярким симптомом. «Статья Бернса является косвенным признанием того, что ряд американских политиков рассматривает возможность выйти из украинского кризиса. И этот выход станет не «ошибкой исторического масштаба», а серьезным ударом по интервенционистам, которые сейчас находятся у власти в США. Признанием того, что Россия была права, позиционируя украинский кризис как исключительно важный, ключевой вопрос своей национальной безопасности», – поясняет доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Пока неясно, чем закончится противостояние двух этих тенденций в американской политике. Многое будет зависеть от того, как будет идти предвыборная кампания в США, развиваться конфликт между республиканцами и Байденом, что будет на Ближнем Востоке и в Техасе. И самое главное, как сложится линия соприкосновения на Украине к моменту инаугурации новой (если она будет новая) администрации США в начале 2025 года.

    Однако уже понятно, что чем бы ни закончилась нынешняя борьба в США, Россия уже побеждает. Хотя бы потому, что в Вашингтоне обозначился сдвиг в политических настроениях – от полного согласия с тезисом «Россия на Украине должна обязательно проиграть» до дискуссии на тему «Москва не проиграет, из украинского кризиса пора выходить». Именно об этом и свидетельствует программная статья директора ЦРУ.

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