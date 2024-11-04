Францию накрыли войны наркоторговцев

Tекст: Валерия Вербинина

В ночь на 1 ноября во французском городе Пуатье банды наркоторговцев решили отметить Хэллоуин по-своему. По данным властей, некие вооруженные личности начали перестрелку возле ресторана на площади Коимбры. На звуки стрельбы явилось подкрепление – от 50 до 60 человек, которые устроили побоище (первоначально сообщали о нескольких сотнях). Позже скорая помощь подобрала раненых – пять человек, из них двое 16-летних подростков в тяжелом состоянии и 15-летний в критическом.

Шокирована ли Франция? Не особо, потому что такое теперь происходит каждый день.

Перестрелки между драгдилерами становятся частью повседневной жизни французов. Надо сказать, что Пуатье – главный город департамента, по-нашему областной центр, с населением меньше 100 тыс. человек. То, что там банды уже в открытую устраивают такие разборки, показывает размах проблемы.

А вот другой аналогичный центр – Гренобль. «С начала года в городе случилось около двух десятков перестрелок между наркоторговцами», – хладнокровно пишет «Либерасьон», попутно отмечая, что город заслужил непочтенное прозвище «французского Чикаго» из-за своей «криминальной славы».

В октябре 15-летний подросток получил пулю в голову и скончался, в той же перестрелке был ранен 17-летний, причем стрелявшему удалось скрыться. Не прошло и четырех дней, как в новой перестрелке пострадали двое «молодых людей, каждому из которых около 20 лет». А что делают местные власти, в обязанности которых вроде как входит поддержание порядка? Констатируют открытым текстом, что в городе идет «война банд». И на этом, очевидно, все кончается.

Еще один город французской глубинки, мирный некогда Монпелье. За 10 дней – четыре перестрелки между наркоторговцами.

По словам местной жительницы Анни, которая тридцать лет живет в районе, ставшем теперь полем разборок между дилерами, «никогда еще тут не было так опасно находиться… Хуже, чем в Багдаде! Выходишь за покупками и слышишь выстрелы… Когда я вижу где-нибудь сейчас слова «свобода, равенство, братство», для меня это больше ничего не значит».

Притчей во языцех стали разборки банд наркоторговцев в Марселе, где только за 2023 год, как сообщает «Монд», в них было убито 49 человек, почти в два раза больше, чем за предыдущий. Многим из задержанных членов банд от 14 до 21 года, и это не случайность. Французские законы снисходительны к преступлениям, которые совершают несовершеннолетние – а там, где закон слаб, преступники всегда найдут способ этим воспользоваться. Ездил в Марсель президент Макрон и грозил найти управу на местные банды, но на славу города как «столицы наркотиков» это, похоже, мало повлияло.

Более того, в прессу просочились сведения, что банды марсельских наркодилеров расширяют поле деятельности: теперь они занимаются рэкетом, похищают людей и содержат наемных убийц, взяв за образец латиноамериканские картели. Что касается действий государства против этого типа преступности, то один из местных полицейских Брюно Бартосетти охарактеризовал его следующим образом: «Такое ощущение, что мы маленькой ложечкой пытаемся вычерпать океан».

В субботу, 26 октября, в городе Ренн (вновь центр департамента, на сей раз в Бретани) пятилетний ребенок получил две пули в голову, когда неожиданно началась стрельба. Сильвия, которая живет в этом месте 20 лет, описывает происшедшее следующим образом: «Я услышала выстрелы, потом кто-то закричал «бегите». Я закрыла дверь на балкон и не стала подходить к окну».

В подъезде ее дома остался след от выпущенной пули. Уехать? Но она «обожает» этот квартал: «Здесь много зелени, и если не считать… ну, сами понимаете – жить здесь мне нравится».

Интересно отметить, что реакция обычного человека на происходящее – даже не звонить в полицию, а максимально отстраниться от происходящего, чтобы, не дай Бог, не пострадать. Не подходим к окну и не смотрим, потому что можем кого-нибудь узнать, и полиция потом будет спрашивать, что и кого ты видел, а давать показания не хочется, потому что та же полиция в случае угроз твоей жизни ничего делать не будет.

Мишель Оссуа, священник местной церкви, явно лучше многих осведомлен о подоплеке происходящего. По его словам, «улица одерживает верх над семьей», так как «семья фактически отсутствует», «есть просто большое количество матерей-одиночек».

Церковь и мэрия предлагают различные варианты, чтобы заставить молодежь отказаться от торговли наркотиками. Но «бороться с соблазном легких денег» выходит, судя по всему, так себе. Как заметил 18-летний местный житель, «конечно, деньги играют роль, но еще круче ощущение, что ты принадлежишь к группе, у которой на районе есть власть, у которой есть сила на улице».

Еще одна местная жительница, которая живет в Ренне 17 лет, рассказала, что продавцы наркотиков всегда исчезали перед появлением полиции, и что когда там, где они привыкли тусоваться, поставили камеру наблюдения, они перешли на другое место. На вопрос о том, не чувствует ли она себя в опасности после случившегося, последовал знаменательный ответ: «Я об этом думаю, но спать мне это не мешает».

Как выяснили журналисты, пострадавший в перестрелке пятилетний ребенок оказался сыном гражданина, который, по сведениям полиции, сам замешан в торговле наркотиками. Оба находились в машине, по которой открыли стрельбу члены конкурирующей банды. Тем не менее случившееся в Ренне получило большой резонанс. После этого случая министр внутренних дел Брюно Ретайо написал в типично цветистом французском стиле, что

«гангрена наркоторговли охватывает целые кварталы, на всей территории страны. Мы должны вести с ней беспощадную войну».

Но поскольку количество инцидентов только растет и, судя по побоищу в Пуатье, даже региональные банды теперь потеряли всякий страх, похоже, что перевес в этой войне пока не на стороне закона и порядка. Даже вполне лояльные обычно французские СМИ все чаще и чаще стали писать о «мексиканизации» страны. Тот же самый термин употребил и министр внутренних дел, призвав к «всеобщей мобилизации» общества. В Пуатье отправлены дополнительные наряды спецсил полиции, но крайне знаменательно, что по факту стрельбы до сих пор никто даже не задержан.

Любопытно видеть, как реагируют на происходящее сами французы – судя по количеству комментариев к материалу в «Фигаро», тема многих задела за живое. Характерно, что в происходящем откровенно винят ослабление власти, левых популистов и мигрантов как главные причины творящегося беспредела. «Мадам мэр из партии «зеленых» жалуется на следствия, которые вытекают из ее же действий», – написал один из пользователей, комментируя выступление главы города, которая пожаловалась на «совершенно неприемлемый эпизод насилия».

Особый колорит происшедшему придает тот факт, что именно при Пуатье давным-давно, аж в 732 году, полководец Карл Мартелл нанес арабам поражение, которое в итоге оказалось решающим для судьбы Франции. Многие в более или менее шуточной форме призывают в комментариях «нового Карла» – надо полагать, что кроме него, наводить порядок больше некому. Еще один комментатор заметил, что

«раньше Франция казалась придатком Магриба или Ближнего Востока, а теперь все больше походит на Никарагуа или Гаити».

Когда одна сторона забирает слишком много власти, это значит, что другая неминуемо ее теряет. Коль скоро проблема наркоторговли вышла на такой уровень, это показывает слабость французской правоохранительной системы – а также сигнализирует о реальном уровне коррупции в обществе, потому что без нее такой размах был бы попросту невозможен. Можно ли справиться с назревшей проблемой? Теоретически да, но это потребует колоссальных усилий, в том числе реформы законодательства, а Франция – ригидная бюрократическая система.

Такая система умеет тянуть время, но всегда запаздывает отвечать на вызовы, назревшие уже вчера. Так что в будущем страну ничего хорошего не ждет: в ближайшие годы произойдет еще более резкая сегрегация территории на всячески охраняемые зоны (где будут жить богачи), слабо охраняемые зоны и зоны, контролируемые лишь оргпреступностью. Причем последняя, не встречая должного отпора, будет стремиться контролировать все большие и большие территории.