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    23 января 2024, 17:00 • В мире

    Зеленский заставил Кличко вести борьбу за выживание

    Почему мэр Киева обнаружил на Украине «авторитаризм»

    Зеленский заставил Кличко вести борьбу за выживание
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Целая череда резких высказываний о ситуации на Украине сделана в последнее время политиком, который стоял у истоков государственного переворота 2014 года – мэром Киева Виталием Кличко. Кличко внезапно осознал, что происходящее на Украине «попахивает вертикалью и авторитаризмом». Почему он раньше этого не замечал?

    На мэра Киева Виталия Кличко напал зуд обличительства. То он в интервью канадской The Globe and Mail высказался по поводу того, что, дескать, «то, что мы видим прямо сейчас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом». Потом в своем собственном Telegram-канале он начал возмущенно спрашивать: «Действительно ли государство (…) движется в ЕС?! Осознает ли власть всю опасность момента?»

    Довольно неожиданно, учитывая, что он с 2014 года в качестве мэра столицы (объединяющего выборный пост председателя Киевсовета и номенклатурный – главы киевской администрации), и его вроде бы все устраивало, хотя разглядеть на Украине демократию после Майдана было довольно сложно.

    Чтобы понять корни возмущения Кличко, надо вспомнить отдаленную историю. В 2013 году Кличко был единственным кандидатом от оппозиции и имел все шансы победить Виктора Януковича на очередных президентских выборах, которые должны были состояться в 2015 году. По данным Киевского международного института социологии, по состоянию на конец ноября Кличко легко побеждал действующего президента во втором туре с результатом 35% против 22%.

    Однако после Майдана вопрос с избранием Кличко был снят с повестки дня. Братья Кличко, проживающие в Германии и имеющие там значительный бизнес, не устраивали Викторию Нуланд, пославшую ЕС куда подальше. В результате было заключено соглашение, в соответствии с которым на президентские выборы шел Петр Порошенко, а Кличко – на выборы мэра Киева. Кроме того, на основе партии УДАР Виталия Кличко был создан Блок Петра Порошенко (БПП), занявший второе место (после «Национального фронта» Яценюка – Турчинова).

    Отношения Кличко и Порошенко вскоре расстроились. Причиной, скорее всего, была неудовлетворенность Кличко. С одной стороны, он получил меньше, чем хотел (пост мэра Киева – очень неудачная стартовая позиция для участия в президентских выборах), с другой, рейтинг Порошенко быстро начал снижаться, что вызывало закономерные опасения. Уже на местных выборах 2015 года партийные организации УДАРа, сохранившиеся после формального объединения с порошенковской «Солидарностью», вели себя самостоятельно, не всегда поддерживая БПП.

    К 2019 году пути Кличко и Порошенко окончательно разошлись. На парламентских выборах УДАР не участвовал в виде списка, выдвигая своих кандидатов в одномандатных округах (никто из них избран не был). На местных выборах 2020 года Кличко смог сохранить за собой пост мэра Киева и большинство в Киевсовете (выступая в блоке с «Европейской солидарностью» Порошенко). Надо, правда, иметь в виду, что к тому моменту местные элиты пришли в себя после сказочного разгрома 2019 года и сумели дать отпор «Слуге народа» (СН).

    После избрания Зеленского вся система договоренностей, характерная для периода Порошенко, была демонтирована.

    Вскоре встал вопрос, что делать с Кличко, который никак не вписывался в выстраиваемую новым президентом монопартийную диктатуру. Хотя Кличко участвует в украинском политическом процессе с 2006 года (Петр Порошенко – с 1998-го), он тоже относится к «старой» элите, которую сейчас отстраняет Зеленский.

    Уже с 2019 года в СН задумались над разделением полномочий председателя горсовета и главы горадминистрации. Смысл в том, что избранный мэр остается главой горсовета, имеющего ограниченные функции, в то время как исполнительная власть (и соответствующие материальные и финансовые возможности) передается назначаемому чиновнику. Так до конца и непонятно, почему СН, имея парламентское большинство, не справилась с этой задачей до начала СВО.

    Таким образом, Кличко ведет борьбу за свое политическое выживание и представляет интересы тех элит Украины, которые сумели дать отпор «Слуге народа» в регионах. Они отлично понимают, что так или иначе их добьют – или электоральным путем, или посредством борьбы с коррупцией (за каждым мэром тянется немалый коррупционный след).

    Сейчас резкое выступление Кличко спровоцировано двумя факторами. Прежде всего это отказ Зеленского от президентских выборов 2024 года, на которые региональные элиты рассчитывали. Тут надо отметить, что самому Кличко ловить на них нечего – и по данным социологии, которая проводилась перед началом СВО, и по современным данным (совершенно непонятно, насколько адекватным) рейтинг УДАРа ниже социологической погрешности. В то же время у мэров достаточно ресурсов, чтобы поддержать на выборах реального кандидата вроде Валерия Залужного.

    Во-вторых, Кличко сам указал, что его беспокоит рост репрессий. Около двухсот украинских мэров были сняты со своих постов в административном порядке (сейчас мэры – главы военно-гражданских администраций, которые, понятно, невыборные). То есть фактически Зеленский использует военное положение для расправы над оппозицией (до Кличко туго доходило).

    С другой, Запад требует усиления борьбы с коррупцией, и 19 января был задержан владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. А это очень крупная величина на инвестиционном рынке Украины. Ну и, конечно, у него есть общие проекты с Кличко (впрочем, к Порошенко он ближе, но у Порошенко и рейтинг выше).

    Таким образом, Кличко, вероятно, рассчитывает на то, что Запад обратит внимание на потребности украинских элит и как-то приструнит Зеленского – более или менее радикально. То ли потребует не трогать оппозицию, то ли заставит идти на выборы, то ли просто уберет. Понятно – не из-за жалоб Кличко, а по совокупности прегрешений.

    Зеленский и правда всех достал, а в последнее время стал откровенно токсичен. Поэтому расчеты Кличко имеют свои основания. Однако не стоит забывать, что в том числе сам Кличко приложил руку к тому, чтобы на Украине был создан режим, судьба которого зависит не от украинских избирателей, а от милости Запада.

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