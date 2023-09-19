Страх перед Россией укрощает Румынию

Почему Бухарест ведет себя крайне сдержанно из-за «падения российских беспилотников»

Tекст: Кирилл Аверьянов

В последние недели румынские и украинские политики с одинаковым вниманием следят за новостями, касающимися падения обломков российских боевых БПЛА на территории Румынии. Или, по крайней мере, обломков этих БПЛА.

Напомним, что с начала сентября было отмечено как минимум три таких случая. Впервые обломки БПЛА были найдены 4 сентября в районе деревни Плауру, расположенной напротив украинского Измаила, второй раз – там же, 9 сентября. 13 сентября румынский вертолет распознал фрагменты беспилотника уже в районе городов Нуфэрул и Виктория, что в 20 километрах от Измаила.

Именно Измаил и близлежащие порты являются в последнее время целью российских ударов по портовой инфраструктуре Украины, на территории которой создаются и испытываются безэкипажные катера. Которые, в частности, используются Украиной для атак на Крым и корабли российского Черноморского флота.

После второго инцидента МИД Румынии вызвал для объяснений руководителя российской дипломатической миссии. Однако в целом реакция румынских властей оказалась вполне взвешенной – министерство обороны заявило, что «атаки беспилотников, произведенные Российской Федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или национальным водам Румынии».

Премьер-министр страны Марчел Чолаку выступил по телевидению со специальным разъяснением, призвав граждан не впадать в панику и не поддаваться на информационные провокации: «На нас никто не нападает, люди добрые! Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума».

Однако на поверку выяснилось, что «сходят с ума» по поводу дронов главным образом не румыны, а украинцы – в Киеве поведение Румынии вызвало чуть ли не истерику. «История с падением обломков дронов в Румынии завершилась плохо. То есть ничем – политическими заявлениями. Отсутствие реакции вызывает у многих всю гамму чувств – от непонимания до негодования», – высказался экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Какую же реакцию от Румынии ждали в Киеве? Как минимум консультацию в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО, которая гласит, что каждый член Альянса может сделать это в случае, если ощущает угрозу своей безопасности.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также предложил либо «предоставить Украине гораздо больше систем противовоздушной обороны и дополнительные снаряды к ним», либо «увеличить количество ПВО на границе самой Румынии». В идеале же, разумеется, Киев мечтал бы о полноценном «нападении» на государство – член НАТО, что по задумке киевского режима неизбежно повлекло бы за собой применение 5-й статьи и масштабную европейскую войну. Если не третью мировую.

Впрочем, многолетний спикер НАТО, экс-заместитель помощника Генерального секретаря по новым вызовам безопасности Джейми Ши, проработавший в структуре Альянса 38 лет, в специальном интервью для украинского телевидения разъяснил, что «для НАТО важно, что именно правительство Румынии возглавляет расследование и оценивает инцидент и, по их мнению, это не были преднамеренные атаки».

Окончательно похоронил надежды украинского политикума на вовлечение Румынии в конфликт генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он однозначно заявил в Европарламенте об отсутствии какой-либо информации, свидетельствующей о преднамеренных действиях России против Румынии. «У нас нет указаний на то, что инциденты с дронами являются умышленным нападением на территорию НАТО», еще более определенно высказался Столтенберг несколькими днями позже.





Поведение и румынского правительства, и руководства НАТО в этих обстоятельствах вполне объяснимо. Румыния давно превращена в важнейший стратегический плацдарм Альянса в Южной Европе. На ее территории базируются элитная 101-я воздушно-десантная дивизия США, подразделение интеграции сил НАТО (NFIU), центр передового опыта НАТО по агентурной разведке (HUMINT COE), многие другие соединения. Для военных кораблей НАТО ключевой базой является порт Констанца.

С июля 2023 года на двухлетний срок Румыния председательствует в Региональной инициативе министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM) и активно лоббирует привлечение в нее Молдавии. Бухарест является крупнейшим поставщиком топлива на Украину (1 млн тонн в год плюс 250 тыс. тонн транзитом), в румынском городе Сату-Маре действует центр тылового обеспечения и обслуживания задействованной на Украине боевой техники.

В июне Румыния приобрела у Норвегии 32 истребителя F-16, новейшие береговые противокорабельные ракетные батареи, заключила контракт на 321 млн долларов с Турцией о поставках боевых беспилотников. В ближайшем будущем Румыния планирует начать производство ракет «SkyCeptor». Военный потенциал страны многократно возрос даже в сравнении с 2021-2022 годами.

Таким образом, на данный момент Румыния является весьма важным членом Альянса в Европе, фактически выполняя роль этакой «Южной Польши».

В Румынию были вложены слишком крупные ресурсы и средства, чтобы разменивать ее на такую мелкую монету, как скандал из-за обломков БПЛА, которые если и оказались на румынской территории, то точно не из-за агрессивных действий России.

Кроме того, существует еще одна, самая главная причина – откровенный страх румынского руководства перед российской мощью. Страх, имеющий давние исторические корни (о том, какому разгрому подверглись на территории СССР румынские армии в 1940-х, в Бухаресте не забыли). Об этом сказал в интервью Daily Mail основатель и ведущий аналитик группы раннего предупреждения и распространения угроз T-Intelligence Влад Шутеа: «Государства НАТО могут рассмотреть вопрос о преуменьшении таких инцидентов, чтобы избежать провоцирования прямой конфронтации с Россией». Собственно, в этом смысле Румыния в полной мере соблюдает строжайшую линию НАТО, неоднократно проговоренную и в Вашингтоне, и в Брюсселе, – помогать Украине оружием, но ни в коей мере не допустить перетекания конфликта за пределы украинских границ.

Поэтому можно быть уверенным, что в ближайшее время эскалации на румынском участке не произойдет. Задача Румынии на ближайшее время – надежно запирать южный фланг НАТО, а не втягиваться в полноценное противостояние с Россией.