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Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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    Венгрия и Румыния поругались из-за родины Дракулы
    Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях
    		  
    30 мая 2023, 13:10
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство?

    Официальный Бухарест решительно осудил поведение президента соседней Венгрии Каталины Новак и ее слова, прозвучавшие в ходе ее частного визита в Румынию по случаю католического Дня Святой Троицы (Пятидесятницы). Об этом в понедельник сообщил ТАСС.

    Несмотря «на неоднократные призывы румынской стороны к проявлению сдержанности в публичных высказываниях в ходе частных визитов венгерских официальных лиц и политиков в Румынию, в контексте визита в эти дни были сделаны неадекватные публичные высказывания, в том числе касающиеся исторического региона Румынии», говорится в заявлении МИДа Румынии. Там же указано, что послу Венгрии в Бухаресте было оперативно передано решительное неодобрение в этой связи.

    Вся история началась в субботу, когда Каталина Новак пересекла румынскую границу как частное лицо и прибыла в Трансильванию, точнее, ту ее часть, где компактно живет венгероязычное население, а точнее, секуи – этнически близкое к венграм национальное меньшинство. Трансильвания получила всемирную славу, как родина вампира графа Дракулы, благодаря роману ирландского писателя Брэма Стокера.

    Президент посетила церковь в городе Мьеркуря-Чук и приняла участие в паломничестве в Шумулеу-Чук (уезд Харгита). По традиции мероприятие завершилось исполнением двух гимнов – Венгрии и секуев. Паломничество в Шумулеу-Чук проводится уже более 450 лет, в нем ежегодно принимают участие сотни тысяч католиков, главным образом, опять же, из соседней Венгрии.

    Затем Новак написала в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) строку из гимна секуев: «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!»

    Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами – победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из правопреемниц Австро-Венгрии), Трансильвания была передана Румынии.

    В Румынии, главным образом в Трансильвании, живут 1,2 млн этнических венгров (6,1% населения страны). Там находится и Секуйский край (уезды Ковасна, Харгита и часть уезда Муреша), где компактно проживают секуи. Последний раз местные жители выступали с требованием предоставить им автономию в 2019 году.

    Каталина Новак назвала необоснованной реакцию Бухареста. «Протесты министерства иностранных дел Румынии чрезмерные и неоправданные, но в них нет ничего необычного», – заявила Новак.

    Профессор Будапештского университета имени Лоранда Этвеша историк Тамаш Краус не исключает, что Новак намеренно дразнила бухарестских политиков, сделав это в завуалированной форме. «Действительно, в румынском МИД преувеличили значение этой короткой фразы. Но зачем Каталина Новак вообще оставила эту строку из гимна на своей странице? Она могла бы тогда уж высказаться более конкретно о том, что она имеет в виду», – говорит профессор газете ВЗГЛЯД.

    «Трансильвания в значительной мере принадлежит к венгерской культуре и надо время от времени, по определенным датам показывать, что мы не забываем о венграх, живущих за пределами нашей страны. Но в Будапеште никто всерьез не рассчитывает когда-нибудь вернуть эти земли в состав нашего государства. Поэтому подобная деятельность наших политиков что в Румынии, что на соседней Украине предназначена больше для внутреннего потребления. И глава правительства Виктор Орбан, и президент Каталина Новак пытаются «укреплять национальный дух» и на этой волне постоянно поддерживать высокий уровень собственной популярности. Считается, что многим венграм такая политика нравится», – уточняет Краус.

    «С точки зрения Бухареста, Новак своим визитом пытается и в Трансильвании укрепить наш национальный дух, чтобы сохранить венгерскую культуру, не позволить ее ассимилировать. Тем самым, по мнению тамошних властей, это мешает созданию единой румынской нации. Кстати, в Румынии ведь много других национальных меньшинств, не только венгры. Но в целом в Румынии никто не преследует венгров.

    Конечно, румынский национализм существует, но положение венгерского меньшинства гораздо лучше, чем на Украине.

    Я вообще не верю в то, что национализм помогает развитию и процветанию хоть какой-то страны. Мы видим, куда национализм завел Украину, где дело дошло до вооруженного конфликта. Ее пример должен стать уроком для всех других стран Европы и всего мира», – подытожил будапештский профессор.

    Последний раз аналогичная ссора между двумя столицами вспыхнула прошлой осенью. Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский премьер Виктор Орбан пришел на футбольный матч сборной Венгрии против Греции в шарфе с изображением «Великой Венгрии» – страны в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине. Бухарест и Киев возмутились поступком Орбана.

    Эксперты в Москве тоже считают, что венгерские политики провоцируют Бухарест, постоянно устраивая акции вроде «частного визита» президента Новак на румынскую территорию.

    «Румынским властям также не нравится практика «летних школ», когда в Трансильванию приезжают преподаватели из Венгрии и устраивают «курсы по изучению родной культуры». Причем на занятия в таких «школах» приглашают учеников со всех концов земли, в том числе молодых этнических венгров, живущих в Западной Европе и США. Все это нервирует румынское правительство», – рассказывает старший научный сотрудник отдела Европы и Америки ИНИОН РАН, специалист по Румынии Татьяна Биткова.

    Перепалка двух столиц стала почти рутиной. «Каждый раз вызывают посла на ковер в МИД и так далее. Бухарест убежден, что Будапешт ведет в Трансильвании подрывную деятельность, поскольку нарушает неписанные каноны поведения внутри Евросоюза. Полемика между двумя столицами довольно часто проходит на повышенных тонах. Скажем, когда в 2015 году Виктор Орбан распорядился построить забор на границе с Румынией, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, его тогдашний румынский коллега Виктор Понте заявил, что власти Венгрии ничем не лучше властей Сирии и Ливии, откуда в Европу устремились беженцы», – вспоминает эксперт.

    Что касается Брюсселя, то он не вмешивается в эти споры, добавляет она. «Положения Евросоюза о правах национальных меньшинств в Румынии не нарушаются. В Трансильвании в школах изучается венгерский язык, на улицах есть указатели на двух языках – в городах, где компактно живут венгры. Но когда к Будапешту перешло на полгода председательство в Евросоюзе, то в фойе здания Европарламента венгры разместили ковер с картой «Единой Венгрии» – то есть в старых границах, включая Трансильванию. Тогда поднялся скандал уже на уровне руководства Евросоюза, но венгры ответили, что имели в виду историческую карту XIX века. Мол, ничего такого», – говорит Биткова.

    «Но на самом деле многих венгров до сих пор задевает тот факт, что страна потеряла тогда огромную часть населения, а также 67% территории, включая месторождения полезных ископаемых и выход к морю. Также задевает венгров и то, что 4 июня – день заключения Трианонского договора – с 2020 года в Румынии начали отмечать как национальный праздник. Причем введение праздника продавил нынешний президент, этнический немец Клаус Йоханнис, вопреки возражениям венгерской общины страны», – пояснила Биткова.

    Кстати, перед тем как учредить столь обидный для венгров праздник, власти Румынии едва не учредили, напротив, автономию для этого меньшинства. В апреле 2020 года с подачи правившей тогда социал-демократической партии нижняя палата парламента одобрила законопроект о широкой автономии для Трансильвании. Это произошло в самый разгар эпидемии ковида. Президент Йоханнис устроил скандал.

    «Социал-демократическая партия помогла Демократическому союзу венгров Румынии провести через палату депутатов законопроект о предоставлении широкой автономии Секуйскому краю. Пока мы, я, правительство, другие органы власти боремся за жизни людей, чтобы избавиться от пандемии, социал-демократическая партия борется в кабинетах парламента за то, чтобы отдать Трансильванию венграм», – негодовал Йоханнис. Он пообещал наложить вето на документ.

    «Что пообещал вам лидер из Будапешта Виктор Орбан в обмен на это соглашение?»

    – задавал тогда Йоханнис риторический вопрос. Позднее верхняя палата парламента отклонила законопроект, и с тех пор к идее автономии не возвращались.

    Забавно, что ровно за сутки до своего выпада в адрес Каталины Новак румынский МИД устами своего главы Богдана Ауреску подробно и с заметной гордостью отчитывался в том, что и сам занимается тем же самым – помогает защите румынской идентичности у иностранных граждан румынского происхождения. Министр выступал по случаю праздника – Дня румын.

    «Мы находимся в постоянном диалоге с румынскими общинами за рубежом, чтобы укрепить их связи со страной и продвигать ценности румынской идентичности и наше историческое и культурное наследие. Защита культурного наследия и румынской идентичности исторических общин в соседних странах, прав людей, принадлежащих к этим румынским общинам, является постоянной и приоритетной задачей в нашей деятельности», – цитирует Ауреску «Радио Молдова». Правительство Румынии будет и впредь принимать все возможные меры для защиты права идентичности румын за пределами страны, заверил глава МИД.

    По мнению министра, «фактически каждый румын за границей является послом Румынии».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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