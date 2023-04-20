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    Самая тяжелая ракета в мире огорчила Илона Маска

    Сверхтяжелую ракетную систему Илон Маск анонсировал еще в июле 2010 года, тогда она называлась Falcon XX
    		  
    20 апреля 2023, 22:00
    Фото: Скриншот из видео/ SpaceX
    Текст: Михаил Котов

    В четверг состоялось долгожданное испытание ракетной системы Starship. Самый большой из сверхтяжелых ракет, созданных человечеством, удалось оторваться от стартового стола и подняться на высоту в 38 километров, но потом начались проблемы, в том числе и критические. Что это – промежуточный успех или полный провал? Насколько Илону Маску удалось то, что он задумывал?

    Сверхтяжелую ракетную систему Илон Маск анонсировал еще в июле 2010 года, тогда она называлась Falcon XX. Затем ее переименовали в Mars Colonial Transporter, затем в ITS, после в BFR и уже в 2018 году дошли до варианта Starship. Это полностью многоразовая ракета-носитель высотой 122 метра и диаметром 9 метров, состоящая из двух частей.

    Первая носит свое собственное название Superheavy, она оборудована 33 двигателями Raptor 2 (20 маршевых и 13 рулевых). Верхняя часть одновременно вторая ступень, оснащенная шестью двигателями Raptor 2, которая довыводит на орбиту себя и космический корабль Starship. Обе части должны будут самостоятельно возвращаться на Землю и приземляться на собственные двигатели.

    Дорогой взрывов и уничтожений

    Компания SpaceX взялась делать Starship перпендикулярно принятой сейчас системе, в которой сперва идут расчеты, потом проект и создание опытного образца согласно этому проекту. Вместо этого Маск избрал метод проб и ошибок, изменения вносились прямо по ходу дела. Иногда даже приходилось какие-то прототипы разбирать и вносить в них запоздавшие идеи.

    В итоге система претерпела множество изменений. Показательный пример – теплозащита для прохождения плотных слоев атмосферы при возвращении Starship с орбиты. Сначала предполагалось обойтись сталью, затем был вариант с охлаждением при помощи пиролиза собственного топлива через отверстия в корпусе, в итоге пришли к классическим для шаттлов плиткам теплозащиты.

    С 2020-го по 2021 год было проведено семь испытательных атмосферных запусков Starship, из которых только в двух случаях прототип уцелел. Остальные заканчивались большим и зрелищным взрывом, причем первую ступень Superheavy так в итоге ни разу не испытали.

    Последнее испытание, завершившееся успехом, было проведено 5 мая 2021 года. С тех пор команда два года занималась доработкой двигателей и другими тестами. Орбитальный полет Starship постоянно откладывался, вот и теперь – запуск отменили буквально в последнюю минуту.

    Однако почти сразу после этого появилась информация, что обратный отсчет может быть продолжен. Через несколько минут он действительно продолжился, и ракета попыталась взлететь со стартового стола.

    Однако она слишком долго взлетала и набирала высоту, даже по сравнению с другими сверхтяжелыми. Возможно, это проблема с тяговооруженностью (TWR), недостаточной для нормального старта. Инфографика пуска показывала, что не включились два двигателя из 33, установленных на первой ступени.

    В принципе это нормально. Заранее говорилось о возможности подобной ситуации и дополнительном резервировании мощностей. Но затем стало видно, как от стартового стола отлетают куски бетона и какие-то огромные листы.

    Еще немного – и ракета начала взлет, правда, по ощущениям, не совсем вертикально, а с каким-то боковым смещением. Медленно набирая высоту, огромная конструкция устремилась в небо.

    Примерно на тридцатой секунде трансляции можно увидеть, как взорвался один из гидравлических силовых агрегатов (HPU), что, скорее всего, и стало источником проблем впоследствии. 

    Примерно на второй минуте полета выключились еще три двигателя, затем еще один, но впоследствии он снова стал показываться как включенный. Ракета преодолела область максимального динамического сопротивления атмосферы, разогналась до 2000 километров в час, набрала высоту в 38 километров и начала переходить в горизонтальный полет, как это обычно делается при космических запусках. Тут-то и началось непонятное.

    Ракету начало закручивать, как будто потерялась ориентация. Все чаще были видны взрывы и помпаж в работе двигателей. Затем цвет пламени изменился, что, возможно, свидетельствует об исчерпании топлива (когда в баках остался один кислород), а двигатели начали гореть, как это уже было на предыдущих испытаниях.

    Starship так и не отделился, возможно, из-за недостаточной высоты – он должен был начать работать на 60 километрах. Когда ракета перешла в беспорядочное падение, команда подорвала ее в воздухе.

    Успех или провал?

    Формально запуск произошел. Superheavy показала, что может поднимать Starship, а система способна преодолевать область максимального динамического сопротивления атмосферы, что считается очень сложной частью полета.

    С другой стороны, обнажились самые разные проблемы. Тут и запаздывание взлета на стартовой площадке, и падение большого количества плиток теплозащиты со Starship, и взрывы в двигателях, которые были бедствием еще первого поколения Raptor.

    То есть впереди еще очень много работы, и быстро запустить следующий прототип вряд ли получится. Хотя бы потому, что со стартовой площадки сорвало весь бетон и повредило конструкции.

    За отсутствие газоотводов команду давно критиковали сторонние эксперты, но SpaceX надеялась обойтись малой кровью. Не получилось. Помимо выхода из строя двигателей, придется разбираться и с потерей ракетой управления.

    Зная команду SpaceX, они вряд ли остановятся на этом запуске. Слишком многое стоит на кону: разработка самой большой сверхтяжелой ракеты в мире – это серьезный куш. Поэтому впереди новые прототипы и новые попытки.

    Илон Маск заявлял следующее: «Я буду считать успехом любой результат, если стартовая площадка останется цела и невредима». Тогда это точно провал. Но получилось зрелищно.

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