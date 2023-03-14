Украина начала набор послов по объявлениям

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14 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Растут не только поставки западного оружия на Украину, но и давление Запада на нейтральные страны Reuters
Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

Дмитрий Дабб
Дмитрий Дабб, кинокритик
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Нам стоит заниматься собой и работать для победы

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Одна из священных скрижалей феминизма: male pig chauvinism в политике приносит одни беды. Но сколь гуманно и приятно женское правление в отличие от мужского? Подробности...
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    Украина начала набор послов по объявлениям

    Украинский МИД начал искать дипломатов для работы послами за рубежом через интернет
    МИД Украины решил набирать новых дипломатов по объявлению в интернете
    		  
    14 марта 2023, 21:00
    Фото: Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    На Украине решили набирать послов по объявлениям. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал такой шаг попыткой найти «драгоценную каплю» в море воды и «подпитать» дипломатическую службу. Почему украинская дипломатия испытывает кадровый голод, какие факторы этому предшествовали и как Украине удалось всего за 30 лет промотать советское дипломатическое наследство?

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила о попытке кадровой службы украинского МИД найти послов «в маршрутках и ночных клубах». «Днем с огнем шукают не только рядовых, но и послов. По маршруткам и ночным клубам с рейдами не пробовали еще? Учились бы у СБУ, слабаки», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

    Она напомнила, что украинский МИД, «у которого одни дипломатические победы», ведет поиск тех, кто бы мог разделить с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «славу Украины». «А еще мне понравилось, что перед заходом будущих претендентов в этот раздел сайта искусственный интеллект проверяет, человек ли это. Даже машина сомневается, что на должность послов киевского режима сейчас могут претендовать не животные», – добавила Захарова.

    О создании «открытого механизма», который позволит не только дипломатам, но и «людям извне», предложить свою кандидатуру на должность посла, Кулеба объявил в соцсетях. Он назвал это «беспрецедентным шагом». Соответствующая страница создана на сайте МИД в разделе «Вакансии». «Я знаю, что мы получим тысячи заявок. Знаю, что подавляющее большинство не будет отвечать требованиям ни должности, ни времени. Наша задача будет в том, чтобы в море воды найти драгоценную каплю, которая подпитает дипломатическую службу», – пояснил Кулеба.

    По словам министра, открытый поиск послов – это возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно попасть только через закрытые институциональные механизмы. «Я впервые в истории украинской дипломатии открываю двери, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, которые сейчас так нужны нашей стране в мире», – отметил Кулеба.

    Чиновник добавил, в списке вакансий представлена 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. Но особое внимание сосредоточено сейчас на странах Африки. Подача заявки на работу дипломатом в этих странах автоматически увеличивает шансы на получение должности, заверил Кулеба. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей предпочтение будут отдавать женщинам.

    Киевский политолог Владимир Скачко подчеркивает, что на Украине нет независимой и самостоятельной дипломатии, которая отстаивала бы национальные интересы: «Власти нужны безропотные исполнители. А исполнителем для ничегонеделанья может быть любой. Как можно добиваться мира и защищать интересы страны, если эти интересы продиктованы извне? И главный из них – война до победного конца».

    По его словам, создание «открытого механизма» по набору послов – это «словесно-кадровая эквилибристика и имитация бурной деятельности». Он напомнил, что после обретения независимости в 1991 году перед страной встала необходимость открывать дипломатические представительства, но профессиональных кадров не хватало.

    «Дипломатов начали готовить из всех, кто попадался под руку. Мне тоже предлагали должность атташе, но я отказался. Прошло больше 30 лет, но в защите национальных интересов мы никак не продвинулись. Это трагедия. Хотя в стране создали свой украинский «МГИМО» из факультета международного права и международных отношений, открыли дипломатическую академию», – напомнил политолог.

    «Инициатива Кулебы – это свидетельство полной деградации дипломатической школы и пренебрежение к занимаемым должностям. Даже если назначение политическое и человека берут со стороны, он должен проходить практику в соответствующих учреждениях МИД. Я помню, как нам на Смоленскую площадь для этого приходил бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, который в 2001 году был назначен послом России на Украине», – отмечает экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

    По его словам, большинство российских послов до назначения не менее 20 лет идут по ступеням дипломатического мастерства. Среди них в том числе и действующий глава МИД Сергей Лавров. «Дипломатия – это профессия, в ней есть свои азбучные истины и опыт, который нарабатывается годами. В советские годы украинских дипломатов учили в Дипломатической академии МИД, туда попадали по партийной и государственной линии только те, у кого было высшее образование», – напомнил собеседник.

    Орджоникидзе отметил, что после развала СССР он поддерживал хорошие отношения со многими украинскими коллегами, но после событий «Оранжевой революции» 2004 года контакты почти прервались. «Те, кто что-то понимали и знали, лишились работы – их просто выгнали с дипломатической службы по политическим причинам. Взамен отовсюду набирали людей без опыта», – указал Орджоникидзе.

    Один из свежих примеров набора непрофессионалов, отметил собеседник, назначение в конце прошлого года послом Украины в Болгарии сексолога и гипнотизера Олеси Илащук, у которой нет опыта дипломатической работы и государственной службы.

    Целая череда громких скандалов указывает на то, что дипломатические должности часто отдавали непрофессионалам. В 2014 году неудачей обернулась попытка тогдашнего президента Украины Петра Порошенко сделать главой МИД Андрея Дещицу, который был уволен в ранге исполняющего обязанности. Поводом для отстранения с должности стало его участие в акции протеста у российского посольства в Киеве. Тогда врио министра вместе с митингующими исполнил песню бранного содержания.

    В 2016 году посол Украины в Словакии Олег Гавриш лишился работы из-за причастности к контрабанде сигарет. Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии. По версии немецкой прессы, вероятным поводом для увольнения стало его опровержение причастности последователей Степана Бандеры к убийству сотен тысяч евреев и поляков.

    Мельник также неоднократно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов военной и финансовой помощи Киеву. Среди прочего он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание посещать украинскую столицу.

    В октябре прошлого года Зеленскому пришлось вернуть в Киев посла страны в Казахстане Петра Врублевского за призывы истребить «как можно больше русских». «Работа дипломата только внешне может казаться простой, но это не так. Нужно хорошо знать язык страны пребывания, ее историю. У вас должна быть прекрасная память, нужно уметь располагать к себе людей. Работа нелегкая», – подчеркнул Орджоникидзе.

    «Если же смотреть на историю украинской дипломатии в целом, то ее можно разделить на два этапа. Первый начался в 1944-1945 годах.

    Именно тогда в столице УССР при университете им. Шевченко открылся факультет международных отношений. Этот процесс шел параллельно с процессом создания МГИМО в Москве, что говорит о больших надеждах советского руководства на подготовку кадров в УССР», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Кроме того, тогда же УССР вошла в число стран-основателей ООН, что также повышало статус украинских международников. Другие республики СССР, за редким исключением, не могли похвастаться чем-то подобным. Со временем факультет разросся до целого Института международных отношений, но в период перестройки он начал деградировать. Тогда же там начали учиться такие «выдающиеся» деятели как Петр Порошенко и Михаил Саашкавшили, каждый из которых развязал по одной войне», – напомнил собеседник.

    «Второй этап истории украинской дипломатии начался с развалом СССР. Он был омрачен многими внешне- и внутриполитическими факторами. Тогда же произошла первая волна профессиональной эмиграции формально «украинских» дипломатов. Кто-то из них просто оставлял службу, другие уходили в частный сектор, третьи искали лучшей доли за рубежом», – продолжил Нечаев.

    «После «Оранжевой революции» прошла еще одна волна эмиграции. На место ушедших дипломатов приходили националисты, «грантоеды» и карьеристы, которые комфортно себя чувствовали при любой власти: от Горбачева и Кучмы – до Ющенко и Януковича. В этом плане показательным было поведение дипломатического корпуса Украины в 2013-2014 годах, когда назначенные Януковичем люди «слили» его при первой возможности. Один только Павел Климкин чего стоит: до «Евромайдана» он был послом Украины в Берлине, а после переворота стал главой МИД», – напомнил собеседник.

    «В результате украинская дипломатия за последние 80 лет прошла интересный путь. Когда-то лидеры сверхдержавы возлагали на нее большие надежды, учредив в Киеве кузницу дипломатических кадров. А теперь министр Кулеба, будучи сыном не менее известного дипломата – Ивана Кулебы – набирает дипломатов по объявлениям. Если это не деградация, тогда что это?», – риторически заключил Нечаев.

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