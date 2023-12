Финляндия стала для русских ловушкой

Русскоязычные жители Финляндии почувствовали себя гражданами второго сорта

Tекст: Станислав Лещенко

После того, как в прошлом году Хельсинки ввел всеобъемлющие запреты на въезд в Финляндию россиян, единственными русскоговорящими, у которых сохранилась возможность ездить туда-обратно, стали обладатели двойного гражданства. Но недавно и эта группа людей оказалась по факту в ловушке – после того, как финны в короткий срок закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это нашествием нелегальных мигрантов.



Русские в Финляндии – это третья по величине этническая община страны после финнов и шведов, ее численность составляет более 84 тыс. человек (1% населения). И многие, столкнувшись с вопиющим нарушением своих прав, не стали сидеть молча.

В субботу, 2 декабря, в столице страны Хельсинки прошла акция протеста русских жителей Финляндии – марш под названием «За свободу передвижения». В акции участвовало несколько десятков человек. Люди требовали открыть им хотя бы один-единственный КПП на границе – чтобы вернуть возможность навещать родственников, оставшихся в России. Семьдесят участников акции прошли от станции метро «Раутатиентори» до здания финского парламента, скандируя лозунг: Raja auki! («Открыть границу!»). Порою колонна протестующих вытягивалась так, что временно перекрывала улицы и замедляла движение трамваев.

Однако никто из депутатов парламента ввиду выходного дня к протестующим не вышел. По словам участников акции, встреченные ими финны, узнав о проблеме митингующих, в целом отнеслись без вражды, сочувственно вздыхали. Но финские СМИ событие проигнорировали, не уделив ему места на своих страницах.

Это стало очередным подобным выступлением. Еще 18 ноября около сотни русскоязычных граждан Финляндии провели митинг перед зданием финского парламента. Одновременно на портале Adressit.com появилась петиция с призывом обеспечить возможность посещения России тем, у кого там есть родственники – ее подписали свыше 14 тыс. человек. Этого маловато: для того, чтобы данную петицию заметило правительство, она должна набрать не менее 50 тысяч подписей.

Также состоялись митинги в городах Лаппеэнранта и Йвяскюля. По рассказам очевидцев, атмосфера там царила грустная. Участвовавшие в митингах демонстранты призывали оставить им возможность навещать родню, живущую в России. Правда, пока еще есть возможность въехать в РФ с территории соседних с Финляндией стран Прибалтики. Но есть опасение, что те тоже могут закрыть границы – во всяком случае, власти Эстонии открыто об этом говорят. В подобном случае единственной возможностью останутся дорогостоящие авиарейсы с несколькими пересадками.

Одна из организаторов мероприятия в Лаппеэнранте Екатерина Марова заявила: «Мы не можем встретиться с нашими близкими, живущими в России. Наше главное требование к правительству: открыть хотя бы один из пунктов пересечения границы в юго-восточной Финляндии». По словам очевидца, митинг в Лаппеэнранте продолжался час и сорок пять минут. «Люди приходили и уходили, но я лично встал на скамеечку и пересчитал людей, их было порядка трехсот. Для Лаппеэнранты, в которой проживает всего семьдесят две тысячи человек, это очень заметное явление. Участвовали и коренные жители, и люди из двуязычных семей», – сообщил участник акции.

Далеко не все участники этих мероприятий согласились называть свои имена и фамилии – поскольку опасаются неприятностей.

«Тут давеча в Хельсинки митинг прошел. Против закрытия пунктов перехода на границе. С того митинга один из участников переслал мне фото и видео. С пометкой, что можно использовать. Лишь бы имени его не называть. Всамделишний финн. Не понаехавший эмигрант из бывшего СССР. Чего боится? Так вот только что в финском официозе Helsingin Sanomat статья появилась, где прямо сказано, что участники митингов играют на руку Кремлю и участвуют в его гибридной агрессии против финской нацбезопасности. Так что не зря боится. А очень даже тонко чувствует господствующие настроения», – свидетельствует карельский журналист Сергей Хорошавин.

Сейчас русскоязычные финны пишут, что решение кабинета премьера Петтери Орпо по закрытию границ выглядит как прямое проявление расизма. Однако финское руководство, похоже, и правда чувствует настроение многих избирателей. У значительного числа простых финнов проблемы русских жителей страны сочувствия не вызывают – в основном лишь злорадство. Финны пишут, что русская диаспора, требующая, чтобы ей оставили возможность видеться с родней по ту сторону границы, выступает в качестве орудия в «гибридной войне, развязанной Москвой против Финляндии».

Проживающий в этой стране блогер Александр Коммари свидетельствует, что в финском секторе соцсетей радостное оживление вызвала вывешенная одним из пользователей карта «Великой Финляндии», на которой весь российский Север, вплоть до Чукотки, обозначен финским. «4000 лайков, репосты. Комментарии почти все положительные… типа: Russia needs to be balkanized – Россия нуждается в балканизации. В том смысле, что на ее месте должна быть свора маленьких государств, ненавидящих друг друга», – передает Коммари.





Также он обращает внимание на свежую передовицу в одном из наиболее читаемых финских изданий Iltalehti («Вечерняя газета»), где прямо говорится, что проживающие в Финляндии русские обязаны сделать выбор. «Многие финские русские могут оказаться перед выбором как относительно их места жительства, так и на ментальном уровне, какая страна для них клубника, а какая – черника», – пишет финская «Вечерка». Это отсылка к популярной финской пословице «Своя страна – клубника, чужая страна – черника», а по сути – прозрачный намек на «чемодан – вокзал – Россия».

Многие из русских проживающих в настоящий момент в Финляндии в итоге действительно всерьез задумались: а стоит ли оставаться в столь недружелюбном государстве? «Стоит ли жить в стране, где ты все время будешь человеком второго сорта, даже если ты здесь родился? Я о себе не сильно беспокоюсь – мне достаточно много лет. Но совсем не хочется, чтобы дети страдали из-за того, что их папа имел неосторожность переехать сюда в начале нулевых. Нужно серьезно беседовать со своими детьми, читая комментарии финнов к новостям о России – они очень красноречиво описывают то, что нужно делать с русскими», – размышляют наши финские соотечественники. Их особенно раздражает то, что «титульные» открыто заискивают перед гражданами Финляндии с арабскими или африканскими корнями, а к русским относятся «хуже, чем ко второму сорту».

С другой стороны, стремление Хельсинки максимально отгородиться от России бьет по внешнеполитической репутации Суоми.

Это признает, например, даже крайне русофобски настроенный британский политолог Марк Галеотти. Он заявил скандинавской прессе, что «как ни парадоксально, решение Финляндии закрыть границу играет лишь на руку Путину». И объясняет это так: прежде финская граница служила «входными воротами» как для противников российских властей, так и для спасающихся от мобилизации – а сейчас этот путь закрыт.

На взгляд Галеотти, Москва поставила финнам ловушку. Галеотти отрицает заявления финских властей о том, что российские силовики целенаправленно собирают беженцев из третьего мира и везут их на финскую границу – по словам британца, тому нет никаких доказательств.

В итоге же, как полагает британец, Москва сумела выставить Финляндию перед странами Глобального Юга в качестве лицемерного и лживого государства. «Риторика такая: дескать, вот западная страна выставляет себя борцом за либеральные и демократические ценности на Украине. Но в то же время закрывает границы и не пускает беженцев, нуждающихся в помощи. Вот, мол, ее истинное лицо», – отмечает Галеотти. Он сетует: «Мы, Запад, недооцениваем последствия того, что мы проиграли информационную войну на Глобальном Юге».