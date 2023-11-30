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    30 ноября 2023, 11:20

    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой. Украина и страны Прибалтики возмущены: министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с февраля 2022 года посещает страну НАТО. Как такое произошло и почему этому рад даже Жозеп Боррель?

    С 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии городе Скопье проходит заседание Совета министров иностранных дел стран – членов ОБСЕ. И в нем примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, который, таким образом, впервые с февраля 2022 года посещает натовскую страну. И само по себе это посещение – вне зависимости от итогов переговоров – стало важной победой России над коллективным Западом.

    «Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», – написала по этому поводу Мария Захарова. А козни, надо сказать, были серьезные.

    Дело в том, что приглашение для участия в мероприятии российский министр получил еще в начале ноября от председательствующей стороны (собственно, самой Северной Македонии). И это вызвало скандал на Западе – ведь председательствующая в 2022 году Польша, действовавшая в логике западной «изоляции России», нарушила свои обязанности председателя и Москву на аналогичное заседание в Лодзи не позвала.

    Кое-кто даже похвалил македонцев за то, что они эти обязанности выполнили, но очень быстро выяснилось, что похвала была преждевременной – сразу же после приглашения македонцы дали понять, что для фактического прилета российского министра нужно решить ряд проблем. В частности, логистическую – министр Лавров находится под западными санкциями, и пролет через территорию ЕС ему запрещен.

    Казалось бы, не отказом, так санкциями Европа снова продемонстрирует нежелание разговаривать с Россией. Однако буквально за несколько дней до саммита вдруг выяснилось, что, оказывается, пролет не запрещен.

    «Все будет в порядке, если страны решат разрешить самолету Российской Федерации пролететь над их территорией или если власти Северной Македонии разрешат посадку и личное участие Лаврова в Македонии. Это не будет нарушением санкций», – пояснил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. А Болгария, чье руководство занимает крайне антироссийскую позицию, разрешила пролет самолета с российским министром на борту (то есть самолет пролетит над Черным морем, войдет в воздушное пространство Болгарии и оттуда попадет в Северную Македонию).

    Правда, и тут возникли проблемы – болгары (получившие в XIX веке свою страну благодаря России) снова не упустили возможность вставить Москве пару шпилек.

    «Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете – так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», – прокомментировала ситуацию Мария Захарова. По всей видимости, из-за этого российский лайнер в итоге прибыл в Скопье не через Болгарию, а через воздушное пространство Греции. Которая – будем честны – запретила бы пролет в том случае, если бы такова была воля Брюсселя.

    Все эти колебания показывали серьезную внутреннюю борьбу в ЕС относительно прилета российского министра, а итоговый его прилет показал, что победу одержали все-таки конструктивные силы. Европейские чиновники, еще недавно говорившие о какой-то «изоляции России», сейчас пересматривают свою линию поведения.

    Возможно, это решение связано с постепенно меняющимся подходом стран Евросоюза к украинским делам. И новый подход требует если уж не диалога с Москвой, то хотя бы начала какого-то диалога о диалоге. Собственно, на прошедших «Примаковских чтениях» министр Лавров заявил, что «уже есть несколько просьб о встрече на случай, если будем там работать, в том числе от западных представителей».

    При этом ожидать каких-то сущностных и глубоких предложений по нормализации отношений не стоит. «Американцы не хотят, а Европа еще до такого диалога не дозрела, поскольку находится в слишком серьезной зависимости от США. Там заправляют такие наиболее отъявленные представители американской клиентелы, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Однако европейцы (судя по публикациям) уже понимают бесперспективность нынешнего конфронтационного подхода в отношениях с Россией. Энергетические проблемы, неспособность украинской армии победить российскую, упорство Кремля, провал санкционной политики, крах надежд на внутренние беспорядки – все это убеждает европейскую элиту в необходимости хотя бы рассмотреть переговорный сценарий. А некоторые европейские политики, в том числе и недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говорят об этом открыто.


    И опираются прагматики при этом не только на здравый смысл, но и на позицию условно «незападных» стран – членов ОБСЕ. В организации, напомним, находится 57 государств (плюс 11 «партнеров по сотрудничеству»). Целый ряд из них крайне недовольны тем, что Евросоюз намерен превратить ОБСЕ из пространства сотрудничества и коллективной безопасности в инструмент по изоляции России, без которой никакой безопасности в Евразии не будет.

    «Для многих стран пространства ОБСЕ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан) встречи ОБСЕ имеют значение», – поясняет Дмитрий Суслов.

    Ряд западных стран уже публично подтвердили значение этой поездки. В частности, глава МИД Австрии Александер Шалленберг похвалил ОБСЕ за «классический многосторонний подход в его лучшем проявлении» и приветствовал решение об участии главы МИД России Сергея Лаврова в министерской встрече в Скопье. Одобрил этот визит даже глава общеевропейской дипломатии Жозеп Боррель – тот самый, что призывал нанести России поражение на поле боя.

    Москва все это понимает, поэтому даже во время всей этой кутерьмы вокруг решения «логистических проблем» от поездки принципиально не отказывалась и ОБСЕ не дискредитировала. Наоборот, министр Лавров говорил о том, что Россия хочет «спасти ОБСЕ», которую «превращают в, по сути, придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры».

    Подход Москвы объясняется тем, что она изначально – в отличие от Запада – стремится не к конфронтации, а к поиску диалога. Даже с теми, кто пока до этого диалога не дозрел (то есть с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который будет возглавлять американскую делегацию и вроде как пока не готов к отдельным переговорам с Сергеем Лавровым).

    «Москва подчеркивает, что не она ведет гибридную войну, а Запад – причем руководимый Соединенными Штатами.

    Европа же тут расходный материал. Но если она образумится, если вспомнит о своих реальных национальных интересах и сменит политику в отношении Москвы, то и Москва рада будет нормировать отношения с Европой, – продолжает Дмитрий Суслов. И прилет Сергея Лаврова означает, что Европа вынуждена соглашаться с российским подходом.

    Да, не вся. В Киеве, конечно, уже выразили протест, а глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба отменил свое участие в саммите. Вслед за ним отказались и страны Прибалтики. Что ж, значит есть шанс, что это мероприятие пройдет не в формате шоу. И что российско-западный диалог о диалоге хотя бы сможет обозначиться.

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