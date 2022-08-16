Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

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16 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
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ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

На форуме «Армия-2022» были представлены новейшие разработки ударных вооружений Павел Бедняков/РИА Новости
Первый же день выставки «Армия-2022» наглядно показал, что участие человека в войнах постепенно снижается, основная боевая нагрузка ложится на роботов. На форуме представили робота М-81 для сухопутного боя, беспилотный армейский грузовик, беспилотный вертолет, а главное – новейший дрон комбинированного типа. Но почему-то главными соперниками дрона эксперты хором называют дешевые БПЛА из Китая. Подробности...
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Кошмары русских Латвии начали сбываться

Русские жители Латвии столкнулись с беспрецедентным давлением Александр Рюмин/ТАСС
Живущие в Латвии русские оказались сегодня в той же ситуации, что и евреи в нацистской Германии. Такие параллели напрашиваются при виде волны ненависти, которая обрушилась в стране на русское национальное меньшинство. Резко выросло число желающих бежать на историческую родину – однако даже это сделать не так просто. И дело не только в политике латвийских властей. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запад ждет неприятный сюрприз

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее. Подробности...
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Народ, который не кормит своих гуманитариев, будет кормить чужую армию

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза. Подробности...
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Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

Сергей Крылов
Сергей Крылов, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО
В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

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Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

    Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция
    		   16 августа 2022, 22:11
    Фото: REUTERS/Denis Balibouse
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией?

    Одной из особенностей российско-западного конфликта из-за спецоперации на Украине стал повальный отказ государств от своего нейтрального статуса.

    Сначала от него отказалась Белоруссия, поддержав российскую спецоперацию. Действия Минска (долгие годы дистанцировавшегося от политики Москвы на Украине) отчасти можно связать с крайне враждебным поведением Киева за последние несколько лет. Однако действия Швеции и Финляндии, поспешивших в НАТО, сложно объяснить рационально – разве что давлением со стороны Соединенных Штатов, нуждающихся в дипломатических перемогах.

    Сейчас же в МИД РФ заявили, что нейтральный статус утратила еще одна страна – Швейцария. И, опять же, утратила себе во вред.

    На самом деле, нейтралитет в международных конфликтах – это не трусость и не благотворительность, а вполне себе прибыльный бизнес. Нейтральные страны исполняют в конфликтах важнейшие для противоборствующих сторон задачи и хорошо зарабатывают на этом.

    Во-первых, на их территории проходят открытые дипломатические переговоры, в результате чего страна-хозяйка на какое-то время оказывается в центре международной политики, с соответствующими выгодами. Нередко за посредническую роль идет самая настоящая конкурентная борьба. Во-вторых, на территории нейтральных стран проходят непубличные, технические переговоры, скрытые от глаз общественности – что укрепляет взаимодействие и доверие между страной-хозяйкой и сторонами конфликта.

    Наконец, через нейтральные страны идут различного рода финансовые и торговые потоки в государства, которые находятся под санкциями из-за их конфликта с другими странами. В том числе и потоки между подсанкционными государствами и теми, кто эти санкции ввел. И это может быть весьма прибыльнм делом.

    Неудивительно, что Александр Лукашенко в 2014 году приложил большие усилия для того, чтобы именно Белоруссия стала нейтральной площадкой для переговоров по разрешению украинской гражданской войны. И добился своего, обойдя Казахстан. Неудивительно, что та же Финляндия придерживалась нейтрального статуса во время холодной войны, ведя выгодный бизнес с СССР.

    Однако самым большим гуру в бизнесе на нейтралитете является Швейцария, которая зарабатывает на нем уже многие десятилетия. Именно в Швейцарии хранилось нацистское золото. Именно в Швейцарии проходили различного рода обмены шпионов – в том числе и во время холодной войны. Именно в швейцарских посольствах обычно находятся «секции по интересам» стран, не поддерживающих дипломатические отношения (сейчас швейцарцы, в частности, представляют интересы России в Грузии, а США – в Иране). Наконец, именно на территории Швейцарии находятся офисы сотен межправительственных и неправительственных организаций, которые предпочитают работать а) в центре Европы и б) в стране, для которой закон и равноправие первичны по сравнению с ценностями и идеологией.

    Однако с февраля 2022 года Швейцария – оказавшись, как и многие западные страны, под колоссальным давлением Запада, требовавшего введения санкций против Москвы – официально изменила свой подход.

    «Беспрецедентное военное нападение России на суверенную европейскую страну стало решающим фактором в решении Федерального совета изменить свою прежнюю позицию в отношении санкций. Защита мира и безопасности и соблюдение международного права – это ценности, которые Швейцария как демократическая страна разделяет и поддерживает со своими европейскими соседями», – говорилось в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии. В итоге страна присоединилась к антироссийским санкциям, частично синхронизировав их с евросоюзовскими.

    Да, не все швейцарские политики согласились с такой позицией. Ряд политических сил заявили о том, что антироссийские санкции нарушают Конституцию страны и ее принцип «вечного нейтралитета».

    Однако правительство с ними не согласилось. «Целью нейтралитета является защита безопасности и независимости Швейцарии. Политика нейтралитета предлагает определенную свободу действий, поскольку позволяет интерпретировать нейтралитет таким образом, который лучше всего подходит для достижения этой цели», – говорится в докладе Федерального департамента иностранных дел страны.

    По сути это означает, что Швейцария даже может поставлять оружие Украине точно так же, как она поставляет оружие Саудовской Аравии для войны в Йемене. Да, сейчас швейцарцы воздерживаются от таких шагов, однако, по их собственным словам, «закон о нейтралитете не применим к конфликту в Йемене, поскольку это не война между двумя государствами, а внутренний конфликт» – а Украина и Россия, напомним, формально не находятся в состоянии войны друг с другом. Ни Киев, ни Москва войну не объявляли.

    И в этой ситуации швейцарцы не видят ничего зазорного в том, чтобы пытаться зарабатывать политические очки на российско-украинском конфликте – в том числе и за счет посредничества при переговорах или дипломатических сношениях между странами. Более того, преподносят это чуть ли не как услугу, которую они могут отказать той же Москве.

    «Добрые услуги в целом и посредничество в частности являются важными компонентами внешней политики Швейцарии. Швейцария будет по-прежнему доступна для осуществления подобных задач. Но они не являются смыслом существования швейцарской внешней политики и никогда не должны превращаться в фиговый листок», – говорится в докладе Федерального департамента иностранных дел страны.

    Более того, Швейцария дает понять, что ее представительство – это дело решенное. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – говорят тамошние дипломаты.

    Москва, однако, заявила, что в таких услугах не нуждается. «Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», – заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. И добавил, что швейцарцы вели переговоры с Киевом, прекрасно зная позицию российской стороны об их посреднических перспективах.

    Так что Швейцария расплачивается за отказ от нейтралитета в российско-западном конфликте. Как уже расплачиваются за отказ от нейтралитета финны и шведы, которых Турция с ее предварительными условиями по вступлению в НАТО уже поставила в крайне сложное и неприличное положение. А нужно было всего лишь продолжать ставить прагматизм выше декларативных ценностей. 


     
     
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