Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией?

Одной из особенностей российско-западного конфликта из-за спецоперации на Украине стал повальный отказ государств от своего нейтрального статуса.

Сначала от него отказалась Белоруссия, поддержав российскую спецоперацию. Действия Минска (долгие годы дистанцировавшегося от политики Москвы на Украине) отчасти можно связать с крайне враждебным поведением Киева за последние несколько лет. Однако действия Швеции и Финляндии, поспешивших в НАТО, сложно объяснить рационально – разве что давлением со стороны Соединенных Штатов, нуждающихся в дипломатических перемогах.

Сейчас же в МИД РФ заявили, что нейтральный статус утратила еще одна страна – Швейцария. И, опять же, утратила себе во вред.

На самом деле, нейтралитет в международных конфликтах – это не трусость и не благотворительность, а вполне себе прибыльный бизнес. Нейтральные страны исполняют в конфликтах важнейшие для противоборствующих сторон задачи и хорошо зарабатывают на этом.

Во-первых, на их территории проходят открытые дипломатические переговоры, в результате чего страна-хозяйка на какое-то время оказывается в центре международной политики, с соответствующими выгодами. Нередко за посредническую роль идет самая настоящая конкурентная борьба. Во-вторых, на территории нейтральных стран проходят непубличные, технические переговоры, скрытые от глаз общественности – что укрепляет взаимодействие и доверие между страной-хозяйкой и сторонами конфликта.

Наконец, через нейтральные страны идут различного рода финансовые и торговые потоки в государства, которые находятся под санкциями из-за их конфликта с другими странами. В том числе и потоки между подсанкционными государствами и теми, кто эти санкции ввел. И это может быть весьма прибыльнм делом.

Неудивительно, что Александр Лукашенко в 2014 году приложил большие усилия для того, чтобы именно Белоруссия стала нейтральной площадкой для переговоров по разрешению украинской гражданской войны. И добился своего, обойдя Казахстан. Неудивительно, что та же Финляндия придерживалась нейтрального статуса во время холодной войны, ведя выгодный бизнес с СССР.

Однако самым большим гуру в бизнесе на нейтралитете является Швейцария, которая зарабатывает на нем уже многие десятилетия. Именно в Швейцарии хранилось нацистское золото. Именно в Швейцарии проходили различного рода обмены шпионов – в том числе и во время холодной войны. Именно в швейцарских посольствах обычно находятся «секции по интересам» стран, не поддерживающих дипломатические отношения (сейчас швейцарцы, в частности, представляют интересы России в Грузии, а США – в Иране). Наконец, именно на территории Швейцарии находятся офисы сотен межправительственных и неправительственных организаций, которые предпочитают работать а) в центре Европы и б) в стране, для которой закон и равноправие первичны по сравнению с ценностями и идеологией.

Однако с февраля 2022 года Швейцария – оказавшись, как и многие западные страны, под колоссальным давлением Запада, требовавшего введения санкций против Москвы – официально изменила свой подход.

«Беспрецедентное военное нападение России на суверенную европейскую страну стало решающим фактором в решении Федерального совета изменить свою прежнюю позицию в отношении санкций. Защита мира и безопасности и соблюдение международного права – это ценности, которые Швейцария как демократическая страна разделяет и поддерживает со своими европейскими соседями», – говорилось в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии. В итоге страна присоединилась к антироссийским санкциям, частично синхронизировав их с евросоюзовскими.

Да, не все швейцарские политики согласились с такой позицией. Ряд политических сил заявили о том, что антироссийские санкции нарушают Конституцию страны и ее принцип «вечного нейтралитета».

Однако правительство с ними не согласилось. «Целью нейтралитета является защита безопасности и независимости Швейцарии. Политика нейтралитета предлагает определенную свободу действий, поскольку позволяет интерпретировать нейтралитет таким образом, который лучше всего подходит для достижения этой цели», – говорится в докладе Федерального департамента иностранных дел страны.

По сути это означает, что Швейцария даже может поставлять оружие Украине точно так же, как она поставляет оружие Саудовской Аравии для войны в Йемене. Да, сейчас швейцарцы воздерживаются от таких шагов, однако, по их собственным словам, «закон о нейтралитете не применим к конфликту в Йемене, поскольку это не война между двумя государствами, а внутренний конфликт» – а Украина и Россия, напомним, формально не находятся в состоянии войны друг с другом. Ни Киев, ни Москва войну не объявляли.

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И в этой ситуации швейцарцы не видят ничего зазорного в том, чтобы пытаться зарабатывать политические очки на российско-украинском конфликте – в том числе и за счет посредничества при переговорах или дипломатических сношениях между странами. Более того, преподносят это чуть ли не как услугу, которую они могут отказать той же Москве.

«Добрые услуги в целом и посредничество в частности являются важными компонентами внешней политики Швейцарии. Швейцария будет по-прежнему доступна для осуществления подобных задач. Но они не являются смыслом существования швейцарской внешней политики и никогда не должны превращаться в фиговый листок», – говорится в докладе Федерального департамента иностранных дел страны.

Более того, Швейцария дает понять, что ее представительство – это дело решенное. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – говорят тамошние дипломаты.

Москва, однако, заявила, что в таких услугах не нуждается. «Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», – заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. И добавил, что швейцарцы вели переговоры с Киевом, прекрасно зная позицию российской стороны об их посреднических перспективах.

Так что Швейцария расплачивается за отказ от нейтралитета в российско-западном конфликте. Как уже расплачиваются за отказ от нейтралитета финны и шведы, которых Турция с ее предварительными условиями по вступлению в НАТО уже поставила в крайне сложное и неприличное положение. А нужно было всего лишь продолжать ставить прагматизм выше декларативных ценностей.