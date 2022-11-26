Газовые амбиции ссорят Польшу со всей Европой

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26 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Компьютерные игры давно превратились в полноценные художественные произведения, можно сказать, это новые медиа. В плане влияния на сознание людей они ничем не отличаются от фильма, книги или газетной статьи. Подробности...
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Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...
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Государственный суверенитет формируется в головах у граждан

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Постоянное, стежок за стежком, сшивание географической основы и ее исторического содержания, происходящее в голове отдельно взятого гражданина, приводит к возникновению нации. Подробности...
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Шольц прозрел, Меркель раскололась

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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    Газовые амбиции ссорят Польшу со всей Европой

    Варшава рассчитывает стать газовым хабом для всего региона
    		   26 ноября 2022, 21:10
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    Газовый вопрос провоцирует конфликты Польши не только с Россией, но и с рядом других европейских стран. Казалось бы, Варшава должна быть довольна - она получила целый ряд новых источников газа и даже надеется в дальнейшем диктовать на рынке свои условия. Почему же тогда поляки предъявляют все новые претензии по газовому вопросу, в том числе своим соседям и Брюсселю?

    Еще 1 ноября Польша начала получать газ из Норвегии по «Балтийскому газопроводу» (Baltic Pipe). Из-за технических неполадок (газопровод все еще отлаживался) мощности Baltic Pipe оказались ограничены. По данным оператора норвежской ГТС Gassco, в ноябре суточные поставки не превышали 6,3 млн кубометров в сутки – а это всего 20% мощности «Балтийского газопровода». Такие поставки почти в полтора раза ниже, чем текущий импорт фактически российского газа в Польшу из Германии (10 млн кубометров в сутки) – реверсом по газопроводу «Ямал – Европа», который Польша насильственно взяла под свое управление.

    Эксперты заговорили о том, что польской газовой госкомпании PGNiG просто не хватает мощности норвежских месторождений, в которых она приобрела долю. Однако на днях было объявлено, что уже 30 ноября поставки по Baltic Pipe все же выйдут на полную мощность, до 10 млрд куб. м газа в год.

    Руководство ЕС и Польши возлагают на новый газопровод большие надежды. «Baltic Pipe – ключевой проект для обеспечения безопасности поставок в регион и результат политики ЕС, направленной на диверсификацию источников газа. Трубопровод сыграет важную роль в смягчении последствий нынешнего энергетического кризиса», – заявила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    А в Варшаве полагают, что им удастся хотя бы отчасти занять место в системе европейского газоснабжения, ранее принадлежавшее России. «Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством», – сказал на церемонии открытия Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Важные точки входа «голубого топлива» на польскую территорию – терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце (20 млн кубометров в сутки), Baltic Pipe и «Ямал – Европа». Главным источником топлива для Польши в ближайшее время станет именно СПГ. Как сообщили в PGNiG, с 2023 года у них начнут действовать контракты с компаниями из Катара и США на общий объем более 11 млрд кубометров в год. Газ поступает в Польшу также через интерконнектор с Чехией - более 2 млн кубометров в сутки.

    Кроме того, вскоре начнет действовать 10-летний контракт PGNiG с норвежской госкомпанией Equinor – на поставку около 2,4 млрд кубометров газа в год. К слову, польские политики и тут не вполне довольны. Они возмущаются, что Норвегия продает газ в Евросоюз по максимальным котировкам и зарабатывает, дескать, на своих союзниках по НАТО.

    Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не так давно призвал норвежские власти поделиться «чрезмерными» доходами с киевским режимом – и обвинил власти северного государства в косвенной наживе на конфликте. Норвежцы, впрочем, с этими упреками не согласились – и делиться отказались.

    Стоит напомнить, что сами польские власти агрессивно восприняли предложение Еврокомиссии по «газовой солидарности» – предписывающее соседям по сообществу делиться топливам в случае чрезвычайных ситуаций. То есть в данном случае Варшава демонстрирует яркий пример двойных стандартов.

    И всё же, почему поляки решили предъявить претензии норвежцам? Политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский отмечает, что Моравецкий обращается к данной теме не впервые.

    «В мае этого года он уже привлекал внимание к "рекордным доходам" норвежцев от торговли углеводородами после того, как кризис на территории б. УССР вступил в острую фазу. Но это связывали с тем, что Варшава в то время вела переговоры с Осло относительно заполнения газом строящегося норвежско-датско-польского трубопровода Baltic Pipe, то есть элементарно торговалась за лучшую цену. Но в последних числах сентября Моравецкий принял участие в торжественном запуске трубы, которая начала функционировать с 1 октября. Контракты вроде бы подписаны», – констатирует Стремидловский.

    Объясняя подобное поведение Варшавы, эксперт ссылается на французского геополитика Тьери Мейсана, отметившего, что, если «раньше в Евросоюзе доминировала немецкая промышленность, использующая российский газ, теперь в ней будет доминировать Польша, использующая норвежский газ».

    Однако поляков беспокоит то, что норвежский газ всё же не отвечает желаемым Варшавой критериям цен. Поляки решительно строят свою «энергетическую империю» – они не стесняются вести себя агрессивно, расшвыривая конкурентов и предъявляя претензии даже тем странам, с которыми связаны многомиллионными контрактами.

    Еще один интересный нюанс. Недавно Еврокомиссия разработала механизм для защиты компаний и семей в ЕС от резких скачков цен на газ – он может начать действовать с 1 января 2023 года. С этой целью предлагается установить потолок цен на энергоноситель на уровне 3000 долларов за тысячу кубометров (что соответствует 275 евро за МВт·ч) Такие планы сообщества вызвали недовольство некоторых стран Евросоюза, которые сочли это решение неудачным.

    И в первых рядах негодующих также оказалась Польша – глава правительства страны Матеуш Моравецкий назвал предложенную ЕК максимальную цену за газ слишком высокой. Моравецкий напомнил, что Польша была одной из первых, кто выступил и поддержал введение газового регулирования на уровне Евросоюза. Однако, по словам премьер-министра, последние предложения Еврокомиссии вызывают у него «смешанные чувства» и весьма его беспокоят. По мнению премьера, «фокус заключается не в том, чтобы поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет», а «в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях».

    Так как поляки стяжают большие запасы газа не только для себя, но и на продажу, то им необходимо налаживать точки не только входа, но и выхода «голубого топлива» со своей территории. И в ноябре Варшава сделала первые шаги в этом направлении. Она начала поставки газа в Прибалтику – по газопроводу GIPL, соединяющему Польшу с Литвой. Ежесуточно по нему подают до 3 млн кубометров. А если Baltic Pipe заработает на полную мощность, то Польша сможет многократно увеличить свои поставки странам Прибалтики, тоже отказавшимся от российского газа.

    В дальнейшем Польша хотела бы продавать свой газ Германии, стране с крупнейшей в ЕС промышленностью.

    Но, конечно, осуществление этих наполеоновских планов всецело зависит от того, не ошиблись ли поляки в своих расчетах на «Балтийский газопровод» и заморский СПГ, от того, получат ли они с них требуемые объемы «голубого топлива».

    И тут еще раз становится понятно, что Польша является одним из основных выгодополучателей от катастрофы на «Северных потоках». Чем труднее доступ в Европу российского газа, тем больше выигрывает от этого Варшава.

    И в этом плане ясен и страх перед войной с Россией, который обнаружил польский президент Анджей Дуда в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Польша считает, что скоро она, используя газовый рычаг, станет одним из влиятельнейших государств в ЕС – война же все это могла бы только обнулить.

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