Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова – последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
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Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...

Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...
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Россия превратит Турцию в Германию

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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

    На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде
    		   15 октября 2022, 10:57
    Фото: XinHua/Global Look Press
    Текст: Олеся Отрокова, Рафаэль Фахрутдинов

    Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий 5-летний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики?

    На воскресенье намечено открытие ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), заранее названного «историческим» – и в данном случае эпитет вполне реалистичный. Форум, в котором примут участие 2296 делегатов ото всех провинций, должен продлиться неделю и в итоге сделать достоянием гласности планы Пекина по ускорению экономического развития после отмены антиковидных карантинов, по решению проблем с демографией, безработицей и сокращением  строительства жилья, а также о судьбе острова Тайвань, из-за которого возникла напряжённость в отношениях Поднебесной с Америкой.

    Как ожидается, делегаты примут решение о третьем сроке для 69-летнего Си Цзиньпина на посту генерального секретаря, а это значит – что он автоматически останется и на посту председателя КНР. Тем самым будет официально прервана почти 40-летняя традиция, согласно которой лидер партии и государства менялся каждые 10 лет.

    Ожидается и обновление политбюро ЦК, состоящего из 19-25 человек. Напомним, что внутри политбюро формируется и самый главный орган управления – постоянный комитет, в который входит 5-9 самых авторитетных лидеров. Среди них тоже ожидаются замены.

    Стоит напомнить, что за несколько недель до съезда – 24 сентября – размеренную подготовку к форуму прервал переполох, возникший в китайской блогосфере из-за слухов о путче. Из слов блогеров вырисовывалась эпическая картина переворота. Председатель Си якобы отправлен под домашний арест. На Пекин движется «колонна бронетехники НОАК длинной в 80 километров». Пекинский аэропорт отменил шесть тысяч международных и внутренних рейсов, а продажа билетов на высокоскоростные поезда остановлена.

    Первой про «свержение» Си сообщила со ссылкой на «свои источники» китайская блогерша Дженнифер Зен. Кстати, простейшая проверка показывает, что ее YouTube-канал пестрит непроверенной или бездоказательной информацией, – например, о том, что бывший премьер Японии Сидзо Абэ был убит «тайным членом КПК». Её сплетни подхватил и растиражировал сайт News Highland Vision, который, кстати, сейчас не работает. И уже с этого сайта его позаимствовали некоторые зарубежные газеты.

    Российские издания, например «Коммерсант» и «Царьград», сообщали об этом «событии», сразу развенчивая все слухи и указывая на их недостоверность. Тем временем Госсовет КНР сообщил, что «Си Цзиньпин выступил с обращением к крестьянам, работающим на сельских фронтах», и миф был окончательно похоронен.

    Волна слухов о путче была классической попыткой «раскачать» ситуацию накануне съезда, убежден директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Это был вброс с тайваньского сегмента YouTube. Затем этот «инсайд» подхватил ряд индийских и американских СМИ, причем, как раз увязывая это «событие» с предстоящим XX съездом. Но все было очень вяло: как только слухи не подтвердились, тема в прессе сразу затихла», – напомнил аналитик.

    Что касается традиции 10-летнего срока для пребывания одного лица на должности лидера, то в КНР она установилась после Дэн Сяопина – при Ху Цзиньтао и Цзян Цзэмине. «Она диктовалась комфортной ситуацией в рамках модели «дешёвый и качественный Китай». Страна тогда – в конце 80-х – свободно укладывалась в своём развитии в пятилетние циклы», – пояснил Маслов, добавив, что теперь Пекин принципиально изменил горизонты планирования. «Сейчас большинство проектов переустройства Китая планируются к завершению до 2035 – 2049 годов.

    Сама модель развития КНР стала гораздо более наукоёмкой и капиталоёмкой. К тому же, страна в целом стремится к тому, чтобы стать мировой державой

    – ещё 40 лет назад такие амбиции были немыслимы. Соответственно, руководством было принято стратегическое решение продлить нахождение в должности того человека, при котором все эти изменения и произошли, то бишь – Си Цзиньпина», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

    От предстоящего съезда стоит ожидать многого, считает и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Может обновиться стратегия в связи с изменением геополитической ситуации. Приезд спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань привел к началу серьезного кризиса между Вашингтоном и Пекином, и теперь от США ожидаются конфронтационные шаги в сторону КНР, в частности в частности принятие Конгрессом нового «Акта о политике в отношении Тайваня». Эту тему генсек КНР не сможет обойти стороной в своем докладе, к которому будет приковано внимание всего мира», – сказал Кашин.

    Также, по его словам, в своем выступлении Си Цзиньпин обозначит и направление экономического курса Поднебесной. «Мир свалился в очередной глобальный экономический кризис, сам Китай пережил потрясения в разных секторах экономики. В этой части заявления Си на съезде будут изучать просто под лупой, ведь каждый, озвученный генсеком тезис, может означать политические решения стоимостью сотни миллиардов долларов», – поясняет эксперт. В партийный устав будут внесены поправки, которые затрагивают, в том числе, вопросы идеологии и политического курса, добавил Кашин.

    «Планируются и кадровые изменения, ожидается, что сильно обновится постоянный комитет политбюро и всё целиком политбюро, Центральный военный совет. Также на съезде должен быть назначен новый премьер – на смену Ли Кэцяну. Это связано с соблюдением правила о том, что по достижении 68-летнего возраста управленец уже не может быть переназначен на высшую партийную и государственную должность», – напомнил аналитик.

    В прежние времена в преддверии съездов западные китаисты, как правило, описывали некий расклад сил между различными группами влияния в пекинских коридорах власти. Так, в 2012 году аналитик Брукингского института Ченг Ли уверял CNN, что компартия разделена на неформальные «элитарные» и «популистские» коалиции.

    Ли утверждал, что среди таких фракций выделялись так называемые «принцы» – дети и внуки революционных лидеров. Конкуренцию им, по мнению Ли, составляла «шанхайская группа», то есть последователи Цзян Цзэминя, который был мэром Шанхая, прежде чем возглавить Поднебесную в 1989 году.

    Коалиция, как правило, представляла интересы бизнеса из различных богатых районов Китая. Согласно схеме Ли, «принцы» курировали провинции на восточном побережье Китая. Третьей группой влияния якобы были «комсомольцы» – политики скромного происхождения, начинавшие карьеру в Китайской коммунистической лиге молодежи. «Комсомольцы», как считалось, продвигали повестку, отражающую интересы городской и сельской бедноты, включая мигрантов и фермеров. Они пользовались, в частности, ностальгией электората по Мао Цзэдуну. Впрочем, официально факт существования разных «фракций» в КНР никто никогда не признавал.

    Что касается самого Си Цзиньпина, то ему удалось создать себе двойной образ: «принц», который, однако, близок к крестьянству. Об этом, к примеру, пишет Шриджан Шукла, бакалавр политических наук и экономики в Университете Макгилла, опубликованной на сайте Исследовательского фонда Observer.

    Си родился в семье видного революционера: его отец Си Чжунсюнь был по сути вторым человеке в правительстве при Мао. Однако в разгар культурной революции Си-старший был сослан из Пекина на работу в сельскую местность и провел там несколько лет. Это обстоятельство и помогает Си, который пришел к власти в 2012 году, позиционировать себя как лидера, понимающего интересы простых селян.

    Впрочем, и западные китаисты теперь признают, что за годы правления Си от былого влияния «фракций» остались лишь воспоминания.  «Во время своей антикоррупционной кампании, Си значительно сократил их присутствие в ключевых директивных органах государства, таких как политбюро и даже центральный комитет», – указывает Шукла. По словам эксперта, большинство крупных провинциальных и центральных должностей теперь заняли протеже генсека. О том же говорят и российские китаисты.

    «Когда-то можно было говорить о существовании групп, которые продвигали своих коллег по служебной лестнице.

    Это выходцы из разных слоёв правящего класса, связанные, например, с комсомолом, или дети старых коммунистов, или выходцы из провинций – с Юга или Севера и так далее. Но и о таком сейчас говорить не приходится, поскольку даже это нивелировалось», –  сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Александр Лукин.

    «Правда, интрига на съезде вокруг кадровых назначений все равно имеется. Но только с точки зрения личностей назначенцев или тех, кто сохранит свои посты. Например, под вопросом фигура премьер-министра. Ли Кэцян – влиятельная фигура. Скажем, его высказывания по борьбе с пандемией можно было интерпретировать как желание смягчить действующую политику нулевой терпимости. А ведь эта политика привела к серьёзному отрицательному эффекту в экономике Поднебесной», – пояснил эксперт.

    «По итогам партийного съезда в КНР всегда происходит кадровое обновление. В стране еще действуют возрастные ограничения, которые сняты с первого лица, но могут влиять на уход в отставку других лиц, например, в политбюро. Единственно, что никакой интриги нет вокруг должности генсека», – резюмировал Лукин.

    Маслов добавляет: теоретически Си может оставаться главой КНР пожизненно – для этого его должны избирать каждые пять лет, количество избраний не ограничивается. Как и другие китаисты, он ожидает «внушительное – вплоть до 50%» – обновление кадров в руководстве КПК. «Возможно, на место ряда прежних руководителей придут более молодые и активные ребята», – предположил директор Института стран Азии и Африки МГУ.

    Помимо этого, добавил Маслов, все ждут, что будет сказано о судьбе острова Тайвань и в каком контексте прозвучит слово «Россия». «Это для нас самое важное, а вся оставшаяся повестка съезда весьма предсказуема», – подытожил эксперт.

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