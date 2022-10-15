Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий 5-летний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики?

На воскресенье намечено открытие ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), заранее названного «историческим» – и в данном случае эпитет вполне реалистичный. Форум, в котором примут участие 2296 делегатов ото всех провинций, должен продлиться неделю и в итоге сделать достоянием гласности планы Пекина по ускорению экономического развития после отмены антиковидных карантинов, по решению проблем с демографией, безработицей и сокращением строительства жилья, а также о судьбе острова Тайвань, из-за которого возникла напряжённость в отношениях Поднебесной с Америкой.

Как ожидается, делегаты примут решение о третьем сроке для 69-летнего Си Цзиньпина на посту генерального секретаря, а это значит – что он автоматически останется и на посту председателя КНР. Тем самым будет официально прервана почти 40-летняя традиция, согласно которой лидер партии и государства менялся каждые 10 лет.

Ожидается и обновление политбюро ЦК, состоящего из 19-25 человек. Напомним, что внутри политбюро формируется и самый главный орган управления – постоянный комитет, в который входит 5-9 самых авторитетных лидеров. Среди них тоже ожидаются замены.

Стоит напомнить, что за несколько недель до съезда – 24 сентября – размеренную подготовку к форуму прервал переполох, возникший в китайской блогосфере из-за слухов о путче. Из слов блогеров вырисовывалась эпическая картина переворота. Председатель Си якобы отправлен под домашний арест. На Пекин движется «колонна бронетехники НОАК длинной в 80 километров». Пекинский аэропорт отменил шесть тысяч международных и внутренних рейсов, а продажа билетов на высокоскоростные поезда остановлена.

Первой про «свержение» Си сообщила со ссылкой на «свои источники» китайская блогерша Дженнифер Зен. Кстати, простейшая проверка показывает, что ее YouTube-канал пестрит непроверенной или бездоказательной информацией, – например, о том, что бывший премьер Японии Сидзо Абэ был убит «тайным членом КПК». Её сплетни подхватил и растиражировал сайт News Highland Vision, который, кстати, сейчас не работает. И уже с этого сайта его позаимствовали некоторые зарубежные газеты.

Российские издания, например «Коммерсант» и «Царьград», сообщали об этом «событии», сразу развенчивая все слухи и указывая на их недостоверность. Тем временем Госсовет КНР сообщил, что «Си Цзиньпин выступил с обращением к крестьянам, работающим на сельских фронтах», и миф был окончательно похоронен.

Волна слухов о путче была классической попыткой «раскачать» ситуацию накануне съезда, убежден директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Это был вброс с тайваньского сегмента YouTube. Затем этот «инсайд» подхватил ряд индийских и американских СМИ, причем, как раз увязывая это «событие» с предстоящим XX съездом. Но все было очень вяло: как только слухи не подтвердились, тема в прессе сразу затихла», – напомнил аналитик.

Что касается традиции 10-летнего срока для пребывания одного лица на должности лидера, то в КНР она установилась после Дэн Сяопина – при Ху Цзиньтао и Цзян Цзэмине. «Она диктовалась комфортной ситуацией в рамках модели «дешёвый и качественный Китай». Страна тогда – в конце 80-х – свободно укладывалась в своём развитии в пятилетние циклы», – пояснил Маслов, добавив, что теперь Пекин принципиально изменил горизонты планирования. «Сейчас большинство проектов переустройства Китая планируются к завершению до 2035 – 2049 годов.

Сама модель развития КНР стала гораздо более наукоёмкой и капиталоёмкой. К тому же, страна в целом стремится к тому, чтобы стать мировой державой

– ещё 40 лет назад такие амбиции были немыслимы. Соответственно, руководством было принято стратегическое решение продлить нахождение в должности того человека, при котором все эти изменения и произошли, то бишь – Си Цзиньпина», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

От предстоящего съезда стоит ожидать многого, считает и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Может обновиться стратегия в связи с изменением геополитической ситуации. Приезд спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань привел к началу серьезного кризиса между Вашингтоном и Пекином, и теперь от США ожидаются конфронтационные шаги в сторону КНР, в частности в частности принятие Конгрессом нового «Акта о политике в отношении Тайваня». Эту тему генсек КНР не сможет обойти стороной в своем докладе, к которому будет приковано внимание всего мира», – сказал Кашин.

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Также, по его словам, в своем выступлении Си Цзиньпин обозначит и направление экономического курса Поднебесной. «Мир свалился в очередной глобальный экономический кризис, сам Китай пережил потрясения в разных секторах экономики. В этой части заявления Си на съезде будут изучать просто под лупой, ведь каждый, озвученный генсеком тезис, может означать политические решения стоимостью сотни миллиардов долларов», – поясняет эксперт. В партийный устав будут внесены поправки, которые затрагивают, в том числе, вопросы идеологии и политического курса, добавил Кашин.

«Планируются и кадровые изменения, ожидается, что сильно обновится постоянный комитет политбюро и всё целиком политбюро, Центральный военный совет. Также на съезде должен быть назначен новый премьер – на смену Ли Кэцяну. Это связано с соблюдением правила о том, что по достижении 68-летнего возраста управленец уже не может быть переназначен на высшую партийную и государственную должность», – напомнил аналитик.

В прежние времена в преддверии съездов западные китаисты, как правило, описывали некий расклад сил между различными группами влияния в пекинских коридорах власти. Так, в 2012 году аналитик Брукингского института Ченг Ли уверял CNN, что компартия разделена на неформальные «элитарные» и «популистские» коалиции.

Ли утверждал, что среди таких фракций выделялись так называемые «принцы» – дети и внуки революционных лидеров. Конкуренцию им, по мнению Ли, составляла «шанхайская группа», то есть последователи Цзян Цзэминя, который был мэром Шанхая, прежде чем возглавить Поднебесную в 1989 году.

Коалиция, как правило, представляла интересы бизнеса из различных богатых районов Китая. Согласно схеме Ли, «принцы» курировали провинции на восточном побережье Китая. Третьей группой влияния якобы были «комсомольцы» – политики скромного происхождения, начинавшие карьеру в Китайской коммунистической лиге молодежи. «Комсомольцы», как считалось, продвигали повестку, отражающую интересы городской и сельской бедноты, включая мигрантов и фермеров. Они пользовались, в частности, ностальгией электората по Мао Цзэдуну. Впрочем, официально факт существования разных «фракций» в КНР никто никогда не признавал.

Что касается самого Си Цзиньпина, то ему удалось создать себе двойной образ: «принц», который, однако, близок к крестьянству. Об этом, к примеру, пишет Шриджан Шукла, бакалавр политических наук и экономики в Университете Макгилла, опубликованной на сайте Исследовательского фонда Observer.

Си родился в семье видного революционера: его отец Си Чжунсюнь был по сути вторым человеке в правительстве при Мао. Однако в разгар культурной революции Си-старший был сослан из Пекина на работу в сельскую местность и провел там несколько лет. Это обстоятельство и помогает Си, который пришел к власти в 2012 году, позиционировать себя как лидера, понимающего интересы простых селян.

Впрочем, и западные китаисты теперь признают, что за годы правления Си от былого влияния «фракций» остались лишь воспоминания. «Во время своей антикоррупционной кампании, Си значительно сократил их присутствие в ключевых директивных органах государства, таких как политбюро и даже центральный комитет», – указывает Шукла. По словам эксперта, большинство крупных провинциальных и центральных должностей теперь заняли протеже генсека. О том же говорят и российские китаисты.

«Когда-то можно было говорить о существовании групп, которые продвигали своих коллег по служебной лестнице.

Это выходцы из разных слоёв правящего класса, связанные, например, с комсомолом, или дети старых коммунистов, или выходцы из провинций – с Юга или Севера и так далее. Но и о таком сейчас говорить не приходится, поскольку даже это нивелировалось», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Александр Лукин.

«Правда, интрига на съезде вокруг кадровых назначений все равно имеется. Но только с точки зрения личностей назначенцев или тех, кто сохранит свои посты. Например, под вопросом фигура премьер-министра. Ли Кэцян – влиятельная фигура. Скажем, его высказывания по борьбе с пандемией можно было интерпретировать как желание смягчить действующую политику нулевой терпимости. А ведь эта политика привела к серьёзному отрицательному эффекту в экономике Поднебесной», – пояснил эксперт.

«По итогам партийного съезда в КНР всегда происходит кадровое обновление. В стране еще действуют возрастные ограничения, которые сняты с первого лица, но могут влиять на уход в отставку других лиц, например, в политбюро. Единственно, что никакой интриги нет вокруг должности генсека», – резюмировал Лукин.

Маслов добавляет: теоретически Си может оставаться главой КНР пожизненно – для этого его должны избирать каждые пять лет, количество избраний не ограничивается. Как и другие китаисты, он ожидает «внушительное – вплоть до 50%» – обновление кадров в руководстве КПК. «Возможно, на место ряда прежних руководителей придут более молодые и активные ребята», – предположил директор Института стран Азии и Африки МГУ.

Помимо этого, добавил Маслов, все ждут, что будет сказано о судьбе острова Тайвань и в каком контексте прозвучит слово «Россия». «Это для нас самое важное, а вся оставшаяся повестка съезда весьма предсказуема», – подытожил эксперт.

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