Кризис в Казахстане привел российских либералов в турецкий лагерь

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Российская экономика приближается к зоне риска

Больше всего в 2022 году стоит бояться повышения цен Донат Сорокин/ТАСС
Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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В чем Россия критически зависит от Казахстана

Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана Роскосмос/РИА Новости
Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для России объекты вроде космодрома Байконур или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами России в Центральную Азию и чем грозит их закрытие? Подробности...
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Как будет действовать в Казахстане спецназ ВДВ России

Спецназ ВДВ России будет помогать восстанавливать конституционный порядок в Казахстане Минобороны РФ/РИА Новости
В любом вооруженном конфликте скорость реакции имеет едва ли не определяющее значение. Эта мысль явно учитывалась при решении о том, какие именно войска, имеющиеся в распоряжении ОДКБ, отправить для наведения конституционного порядка в бунтующих городах Казахстана. Почему именно спецназ ВДВ способен наиболее эффективно справиться с этой задачей и как именно он будет действовать? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Союзники стали настоящими, а противники остались безвольными

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
2021 год оказался, мягко говоря, весьма динамичным. И для российской внутренней политики, и для внешней. Отношения России с ее союзниками, партнерам и противниками заиграли новыми красками. К счастью, зачастую приятными взгляду. Подробности...

Что Россия делает в Казахстане

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах. Подробности...
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Рождество Христово – праздник, который выжил

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества. Подробности...
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Кризис в Казахстане привел российских либералов в турецкий лагерь

    Силовики активно зачищают последние очаги сопротивления в Казахстане
    		   8 января 2022, 18:20
    Фото: Mariya Gordeyeva/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «В турецких СМИ ведется активное освещение протестов... В турецких и пантюркистских пабликах обвиняют Москву во всех смертных грехах». Такими словами эксперты оценивают негативную реакцию, которую вызвало в Турции вмешательство ОДКБ в казахстанский кризис. Аналогичную реакцию, как ни странно, демонстрирует вовсе не Запад, а российские либералы.

    Казалось бы, американские и европейские СМИ должны громко возмущаться «российскому вторжению» в суверенный Казахстан и очередному попранию демократических устремлений соседей российской военщиной.

    И такие возмущения действительно есть. «Россия уже вынуждена была поддержать белорусского диктатора Александра Лукашенко после массовых протестов в 2020 году. Теперь она делает то же самое в Казахстане, где решение Назарбаева уйти с поста президента и оставаться при этом пожизненным «лидером нации» рассматривалось как модель поведения для Путина», – пишет Financial Times.

    «Путин направил войска в центральноазиатское государство Казахстан для того, чтобы попытаться потушить последний из серии опасных пожаров, охвативших земли бывшего Советского Союза. Территорию, которую Москва считает своей сферой влияния, но при этом старается успокоить», –указывает New York Times. А Washington Post призывает сравнивать ввод российских войск в Казахстан не с Чехословакией–1968, а с Новочеркасском–1962.

    Скромная Европа

    Однако в целом возмущающихся на Западе не так много, а тональность высказываний официальных лиц выглядит сдержанной. «Ситуация в Казахстане вызывает серьезное беспокойство. Права и безопасность граждан должны быть гарантированы. Внешняя военная помощь вызывает в памяти ситуации, которые нужно избегать. Евросоюз готов помочь в деле разрешения этого кризиса», – говорит верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Заметим, никаких требований к России вывести войска, а к казахстанским властям – убрать в сторону оружие и идти на диалог с бунтующей толпой, полной мародеров и исламистов.

    Приходящая из Казахстана картинка не располагает к защите протестующих. Погромы, горящие здания, избиение полицейских и даже их обезглавливание – казахстанский протест сложно выдать за очередную «демократическую революцию» против диктаторского режима.

    Кроме того, важно учитывать интересы западных компаний, которые вложили в местную экономику сотни миллионов долларов. Chevron и ExxonMobil уже вынуждены были «скорректировать» объемы добычи углеводородов – в том числе и потому, что часть нанятых по контракту сотрудников из совместного с казахскими партнерами предприятия тоже решила принять участие в беспорядках. Сейчас иностранные компании требуют навести порядок в стране – и понимают, что сделать это можно только при помощи Москвы.

    Что же касается интереса западных властей, то они всячески поддерживают втягивание России в среднеазиатские дела. В Вашингтоне и Брюсселе надеются, что Москва погрязнет в тамошних межклановых разборках. В результате чего у России будет куда меньше ресурсов для противодействия западной политике на восточноевропейском направлении.

    Наконец, сами европейские элиты не хотят лишний раз злить Москву перед началом переговоров о безопасности с США и НАТО. Евросоюз стремится стать субъектом этих дискуссий. Французы и немцы активно действуют ради того, чтобы не остаться на обочине переговорного процесса, поэтому и выбирают слова в отношении далеких и не особо нужных казахстанских дел.

    Обиженная Турция

    Если уж откуда и раздается жесткая критика, так это из Турции. Страны, которая вложилась в Казахстан куда сильнее, чем Европа. И которой Россия в очередной раз перешла дорогу. Дело в том, что Анкара давно работает на казахстанской идеологической целине.

    «Центральная Азия стоит перед непростым выбором. С одной стороны – условно европейский путь развития. Сюда входит не столько конкретный блок или страна, а образ мышления, где основой для развития является повышение качества человеческого капитала, за которым идет развитие гражданского общества – со всеми его последствиями в виде демократизации и повышения качества жизни. С другой – условно восточный путь развития, где ответами на актуальные вопросы становятся национально-культурные ценности и ислам, – говорит газете ВЗГЛЯД директор информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова. – На внешних рубежах это хорошо понимают, именно поэтому основа турецкого влияния (если убрать экономику) – то это попытка «продать» взвешенный образ. Образ страны, которая может совмещать и европейский, и восточный путь», – поясняет эксперт.

    Турецким властям удалось наладить связи с окружением первого президента Назарбаева, но в Анкаре могли бы быть окончательно удовлетворены тем, кто пришел ему на смену. «Турция вкладывала огромное количество ресурсов в подготовку новой казахстанской элиты (через работу в образовательной и научной сфере), а на смену Назарбаеву пришел закончивший МГИМО Касым-Жомарт Токаев», – считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков.

    С этой точки зрения, начавшиеся протесты могли быть позитивно восприняты в Анкаре. Ведь если бы улица победила и в стране состоялась бы революция, во власти оказались бы отнюдь не либералы, а протурецкие казахские националисты.

    «После переформатирования Совета тюркских государств и внушительной роли Турции в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта в СМИ все чаще стали звучать мысли о том, что и Центральная Азия должна стать частью «тюркского мира», с которым евразийская идеология не может сосуществовать», – говорит Чижова. «Анкара подрывает постсоветское пространство через реализацию пантюркистских планов, подразумевающих туркоцентричную интеграцию и позиционирование турок как единственно правильных тюрков», – добавляет Аватков.

    Если бы противостояние затянулось, то Турция могла бы предложить ввести миротворческие силы Организации тюркских государств. А после этого позаботиться о том, чтобы новые казахстанские власти были из числа тех, которые были воспитаны турецкими университетами.

    Но ситуация изменилась после оперативного решения о вводе войск ОДКБ. «Сейчас недовольство Турции висит в воздухе, но на официальном уровне не артикулируется. Турецкие власти призывают к спокойствию народ и власти в Казахстане, а также пытаются действовать через Организацию тюркских государств, – говорит Аватков. – Однако в турецких СМИ ведется активное освещение протестов, тон которого перешел от нейтрального к сдержанному недовольству в связи с действиями России и вводом ее войск. В турецких и пантюркистских пабликах обвиняют Москву во всех смертных грехах».

    «Примеры Грузии и Карабаха показывают, что Москва использовала свои «миротворческие» миссии как инструмент укрепления своего военно-политического влияния в интересующей ее геополитической сфере. Кроме того, присутствие в Казахстане русского населения дает Кремлю почву для вмешательства, что будет угрожать национальному суверенитету Казахстана», – пишет стамбульский Центр исследований экономики и внешней политики.

    «Вмешательство ОДКБ рассматривается как операция по спасению Токаева и казахстанской элиты, которую он представляет. Появление российских солдат в Казахстане, где проживает три с половиной миллиона русских, может настроить людей против России», – угрожает турецкая Hurriet.

    Сейчас стоит ожидать резкой активизации работы протурецких НПО и СМИ в Казахстане. «Ввод войск ОДКБ для работающих в Казахстане протурецких НПО – это еще один повод надавить на боли своей аудитории. Сказать о национальном суверенитете, о других ценностях, напомнить о других негативных сценариях на постсоветском пространстве», – отмечает Чижова.

    Показательное совпадение

    Однако куда яростнее турок ввод войск ОДКБ в Казахстан критикуют некоторые отечественные деятели. «Стремительным вводом войск под крышей ОДКБ в слабеющий на глазах Казахстан Москва начинает азартную имперскую игру за создание Южно-Сибирского ОРДЛ'а. Для начала в составе Казахстана», – вещает политолог Андрей Пионтковский. Не зная, видимо, о том, что российские войска в рамках контингента ОДКБ размещаются отнюдь не только и даже не столько на русскоязычном севере республики. И о территориальном разделе Казахстана даже речи не идет – наоборот, Москва всячески подчеркивает стремление защитить казахстанский суверенитет.

    Ищут сомнительные исторические аналогии. «Итак, «миротворческие силы ОДКБ отправляются в Казахстан на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране». Почти с такой же формулировкой были определены задачи ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979-го», – пишет публицист Аркадий Дубнов. «Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: «Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном». Забыли, бесстыжие, что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в свое же», – написала в Telegram в ответ на это пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

    А некоторые либералы рисуют еще более апокалиптичные картины. «Теперь в казахов будут стрелять русские. И это возмутит всех – и просвещенных западников, и культурных казахских патриотов, и самых темных исламских фундаменталистов. Дай Бог, если я ошибусь, но фундаменталистам отступать теперь некуда, и в горах Алатау начнется партизанская война, которой будет сочувствовать все почти население Казахстана, да и всей Средней Азии. Поскольку эту войну все будут считать не гражданской (что еще полбеды), а колониальной и, что еще страшнее, межрелигиозной», – пишет бывший профессор МГИМО Андрей Зубов, ставший интеллектуальной иконой для либералов. Не понимая, видимо, что перспективы коллективного среднеазиатского «джихада» разбились о картинки того варварства, которое устроили «культурные казахские патриоты» на улицах Алматы.

    Наиболее системно к претензиям подошел так называемый Конгресс Российской Интеллигенции, написавший коллективное письмо (которое подписали Леонид Гозман, Лев Пономарев, Дмитрий Быков и т. п.). Авторы назвали направление российских подразделений «преступлением против народов России и Казахстана». А также выразили протест против того, чтобы «наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей». В Конгрессе заявляют, что вмешательство России ухудшит «положение русскоязычных граждан Казахстана, которые станут ответственными за империалистическую политику российского руководства».

    Конгрессу, видимо, невдомек, что положение русскоязычных граждан будет ухудшено именно в случае бездействия России. И что никакого «мирного, демократического Казахстана» в случае победы экстремистов не будет. А действия Вооруженных сил РФ прямо сейчас выручают российских граждан в Казахстане. Например, вывозя на Родину военно-транспортной авиацией тех, кто не может вернуться из-за прекращения пассажирского сообщения.

    Иначе говоря, перед нами – крайне показательное совпадение риторики, даже если это произошло случайно. Турецкие националисты и российские либералы используют сходные тезисы для пропаганды своих версий кризиса в Казахстане. Неужели некоторые российские граждане готовы поддержать любые силы, которые противостоят России на постсоветском пространстве? Прозападных либералов, украинских нацистов, казахских исламистов – не важно, лишь бы эти силы выступали против российских «имперских амбиций»? В таком случае пусть они не удивляются, когда российское государство и общество наградят очередного из них клеймом «иностранный агент».


     
     
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